Se?er: ?Bize katk? sunacak kim varsa buyursun gelsin?

Bizleri takip edin, izleyin ve denetleyin? dedi.

Ba?kan Se?er, ?n?aat M?hendisleri Odas? Mersin ?ubesi taraf?ndan TMMOB ?n?aat M?hendisleri Odas?n?n kurulu?unun 65'inci y?l? dolay?s?yla d?zenlenen baloya kat?ld?. Se?er, meslekte 50. y?l?n? dolduran ?ye Servet Eratalay'a plaketini verdi.

Kurulu? balosunda bir konu?ma yapan Se?er, sivil toplum ?rg?tlerinin, meslek odalar?n?n, sendikalar?n ?ok ?nemli yap?lar oldu?unu belirterek, ?Bu yap?lar bir araya gelip sadece kendi alanlar?nda g?? birli?i olu?turup, kendi menfaatlerine ya da faydalar?na olacak konularda ?al??m?yorlar. Bir anlamda bunlar siyaset?ilere istikamet ?iziyor, ?neriler getiriyor, do?ru yolu g?steriyor, olmas? gerekeni g?steriyor. Yasalar yap?l?rken onlar?n ?nerileri parlamentoda kar??l?k buluyor. Modern, ?a?da?, kat?l?mc? demokrasilerde bu b?yle? dedi.

Belediye ba?kan? se?ildikten sonra ald??? kararlarda ve kentin sorunlar?na y?nelik ortaya koydu?u politikalarda, sivil toplum ?rg?tleri, odalar ve sendikalar?n fikirlerine ?nem verdi?ini ifade eden Se?er, ?Buna zorunlu oldu?um i?in de?il, inand???m, demokrasi k?lt?r?m b?yle oldu?u i?in, kentin akt?rleri ile beraber d???nmek, ??z?m yollar? ?retmek, bunlar? uygulamaya koymak, olumlu ya da olumsuz sonu?lar? beraber g???slemek, olumlu ise hep beraber takdir edilmek, olumsuz ise de kamuoyundan gelecek tepkileri hep beraber g???slemek i?in bunu yap?yorum? diye konu?tu.

?Bize katk? sunacak kim varsa buyursunlar gelsinler?

Mersin'de yap?lan imar planlar?ndan da s?z eden Se?er, ??mar planlar? yap?l?yor. B?t?n TMMOB bile?enleri ile baro ile bu konuda bize katk? sunacak kim varsa buyursun gelsinler. Benim hi? bir ?nerim olmayacak. Ben y?neticiyim, siyaset?iyim. Ben bir ?ehir planc?s? de?ilim, statik hesab?n? sizin gibi yapamam. Yasalar? her ne kadar eski bir parlamenter de olsam, hukuk?ular gibi, hele de spesifik konularda uzman insanlar gibi yorumlayamam. Benim yapaca??m, ortaya ??kacak bir karar, g?venece?im beyinlerden ??kmal?. O beyinlerin, o y?reklerin son derece kaliteli ve de?erli olmas? laz?m? ifadelerini kulland?.

?Ben kente bar??, huzur, d?r?stl?k, ?al??ma ve vizyon vaat ediyorum?

Art?k Mersin'de yeni bir d?nemin ve bak?? a??s?n?n ba?lad???n? vurgulayan Se?er, ?Bu kenti hep beraber ?ok daha iyi noktalara getirelim. Bizleri takip edin, izleyin ve denetleyin. Ama sizden ve t?m hem?ehrilerimden bir ricam var; her konuda uzmanm?? gibi bizi ele?tirmeyin. B?rak?n her konunun uzman? beni ele?tirsin ama bizim enerjimizi almay?n. T?rkiye'nin ?ok ?nemli bir s?re? ya?ad???n? hepimiz biliyoruz. Bizim birlik olmaya ihtiyac?m?z var. Ben kente bar??, huzur, d?r?stl?k, ?al??ma ve vizyon vaat ediyorum. Bunu da sizlerin deste?i ile yapaca??z? ?eklinde konu?tu.