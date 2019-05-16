Seçer: "Bizi ayrıştırmak isteyenlere inat kardeşlik türküleri söyleyeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Israrla bizi ayrıştırmak isteyenlere inat biz kardeşlik türküleri söyleyeceğiz” dedi.

Seçer, Ramazan ayının 10. gününde Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında, bölge halkı ile buluştu.

İftar yemeği öncesinde Kazanlı halkına seslenen ve hayırlı Ramazanlar dileyen Seçer, “En kötü günümüz böyle olsun. Bir arada, mutluluk, beraberlik içerisinde olalım, daha güzel günlere hep beraber yürüyelim. Hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle, dostlarımızla, Ramazan vesilesiyle böyle bir arada olmak, bir lokmayı pay etmek, paylaşmak, dertleşmek, bayramların da bize kazandırdığı en güzel özelliklerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

“Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada huzur olsa, kardeşlik olsa, barış olsa”

Oluşan kardeşlik ve hoşgörü ortamının Ramazan ayında veya bir aylık bir süreçte değil, tüm yıl boyunca devam etmesi gerektiğini dile getiren Başkan Seçer, “Sadece Ramazanlarda bir aylık bir süreç içerisinde bu güzel duygularla bir arada olmaktan ziyade, bunu keşke 365 gün gerçekleştirebilsek. Sadece Mersin'de değil, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada huzur olsa, kardeşlik olsa, barış olsa, din ayrımı, dil ayrımı, mezhep ayrımı, siyasi görüş ayrımı olmadan insanlar kucaklaşsa, birbirine samimi olsa. Benim dileklerim bu yönde Allah'tan. Bu mübarek günde bunu diliyorum, bunu istiyorum” diye konuştu.

“Dünya malında gözümüz yok”

İnsanlığa hizmet için gecesini gündüzüne katarak çalışacağının ve Mersinlilerin layık olduğu hizmetleri bir bir hayata geçireceğinin altını çizen Seçer, “Daha önce toplumda oluşturulan tahribatı ve travmayı ortadan kaldıracak yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Israrla bizi ayrıştırmak isteyenlere inat biz kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Bizim başka çaremiz yok. Şimdi Mersin'de yeni bir belediye başkanı var. Bu konuşan yeni belediye başkanı, ağzından çıkanları uygulamaya koyacak belediye başkanıdır. Bundan tüm yurttaşlarımızın emin olmasını istiyorum. Sizlerle bir arada olmak benim için dünyanın servetinden çok daha anlamlı. Hep söylüyoruz, dünya malında gözümüz yok. Biz memleketimizde insanlığa hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve katacağız. Sizlere de layık olduğunuz hizmetleri bir bir sunacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dualar ve okunan ezanın artından iftarlar yapıldı.