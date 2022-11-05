Seçer: "Bizim toplu taşıma kooperatifleriyle hiçbir problemimiz olmuyor'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oda, birlik ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli diyalog halinde olduklarını belirterek, "Bizim toplu taşıma kooperatifleriyle hiçbir problemimiz olmuyor. Bizim anlayışımız, sorunları diyalog yoluyla çözmek var" dedi.

Başkan Seçer, Tarsus Ulaşım A.Ş. Kooperatif Başkanı Musa Aydın ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Seçer'e, üyelerine nefes olacak destekten dolayı teşekkür eden Kooperatif Başkanı Musa Aydın, kendilerine sunulan fırsatla araçlarını küçülterek, giderde avantaj sağlayacak hizmete bugün itibariyle başladıklarını söyledi. Aydın, “Bu projeye geçme aşamasında bize en büyük katkısı olan Vahap Başkanım ve yetkili tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu üyelerin yıllarca çektiği bir eziyet vardı. İnşallah Vahap Başkanımın sayesinde, bu sorun çözülüyor. Tarsus'ta 30 küsur hattımız var, 64 araçla çalışıyoruz. Araçlarımız model olarak eskiydi. Yakıt tüketimi çoktu. Biz bunları Başkanımıza söylediğimizde, sayımızın yetmediğini de söyledik. 'Bu projeye geçersek belki bir ekmek yeriz' dediğimizde, 'Bizim eğer size bu şekil bir katkımız olacaksa neden olmasın' dedi. Nihayetinde UKOME'den kararlarımız da geçti. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Tarsus'tan Anamur'a kadar çok sayıda toplu taşıma kooperatifi olduğunu, 2,4 milyonluk şehirde, Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarıyla günlük 150 bine yakın yolcu taşındığını kaydeden Başkan Seçer ise “Şimdi toplu taşıma, belediyeler için bir ticari mesele değil, biz tüccar değiliz. Biz de devreye gireriz, hatta yıllık bütçeden belli bir pay da destek verir, kentin toplu taşımasına katkı yaparız” ifadelerini kullandı.

Mersin'de ilk kez 13 ilçeden 100'den fazla toplu taşıma kooperatifi başkanını bir araya toplayarak sorunlarını dinlediğini ve çözüm için bir adım attıklarını hatırlatan Seçer, “Bir şeylerin değiştiğini görün istedim. Biz belediye olarak size düşman falan değiliz. Kararları beraber alalım dedik. Alınacak karar sizi üzmesin, ama siz de beni üzmeyin ki vatandaşımın karşısında mahcup duruma düşmeyeyim. Neticede bizim de vatandaşa karşı sorumluluğumuz çok ağır” diye konuştu.

“Hayatımın hiçbir döneminde insanları sınıflandırmadım”

Kendisine yönelik birçok engelleme olduğunu iddia eden Seçer, bu engellemelere rağmen işini gereği gibi ve ayrım yapmadan yaptığını ifade ederek, “Burası Tarsus. Biz buranın kültürüyle yetişmiş insanlarız. Biz iç içeyiz, beraberiz. Biz hayatımızın hiçbir döneminde insanları partilerine göre sınıflandırmadık. Herkesin bir siyasi görüşü vardır. Aynı evde bile farklı siyasi görüşte kardeşler var. Biz bunları düşmanlaştıramayız. Hele ki bir belediye başkanı hiç yapamaz. Çünkü, Belediye Başkanı keskin ideolojik olamaz. Ben CHP'liyim, bununla övünürüm, o ayrıdır. Ama benim her uygulamamda CHP'liliği ön plana çıkarmam, ayrımcılık yapmam, bunlar olmaz” şeklinde konuştu.

Oda, birlik ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli diyalog halinde olduklarını söyleyen Seçer, “Bizim toplu taşıma kooperatifleriyle hiçbir problemimiz olmuyor. Bizim anlayışımız, sorunları diyalog yoluyla çözmek. Çalışma arkadaşlarımla da ilgili bir şikayet gelmez. Çünkü bu belediyenin bir kültürü var” ifadelerini kullandı.

Desteklerle araçları küçültmeye giden kooperatif üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulunan Seçer, “İnşallah bereketli işler yaparsınız. İnşallah bundan sonra da beraberce güzel şeyler yaparız. Bizim şu anda burada 68 tane otobüsümüz var. Şu anda faal olan 40 otobüsümüz var. 41 tane daha gelecek. Biz toplamda 272 otobüs aldık. Ben vatandaşlarımın medeni bir kentte yaşamasını istiyorum. Toplu taşıma araçlarının havalandırması olacak, temiz olacak, şoför nezaketli olacak. Yolculuk edenleri ailesinden birisi gözüyle görecek. Biz bu konuda çok titiziz. Sizden de ricam, vatandaşlarımıza iyi davranın” dedi.