Seçer: "Bölmeden, parçalamadan herkesi kucaklayacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ayrım gütmeden hizmet edeceklerini belirterek, "Niyetimiz belli, seçim öncesi de söyledik. Hiçbir ayrım gayrım yapmadan, insanlarımızı bölmeden, parçalamadan, kırmadan, incitmeden, herkesi kucaklayalım, herkese hizmet edelim" dedi.

Seçer, merkez Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği ve Gözne yaylalarında vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle kahvehanelerinde gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşlar ile buluşan ve onların talep, öneri, şikayetlerini yerinde dinleyen Seçer, problemleri en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri hizmetleri anlatan Seçer, yapılacak olan çalışmaları da aktardı. Düzenlenen programlarda Seçer'e, CHP Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile idareciler eşlik etti. Siyasette çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Seçer, “Siyasette çalışmayana ekmek yok. 5 sene sonra vatandaşın karşısına çıktığımız zaman bize hesap soracaklar. Bizim de vatandaşın karşısına çıktığımızda onların karşısında duracak yüzümüzün olması lazım. Bu sebeple de çok çalışmak lazım. İlk başlangıç rampada duran arabanın kalkışı gibi olur, biraz zorlanır. Allah'ın izniyle biz kudretimiz, kuvvetimiz ve deneyimimiz sayesinde araba rampada durmasına rağmen çok çabuk hareketlendik. Hiç patinaj yapmadan yol alıp yürümeye başladık. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Çalışanın da Allah her zaman yardımcısı olur. Ben buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Seçim öncesinde de söz verdikleri gibi insanlar arasında hiçbir ayrım gütmeden hizmet edeceklerini belirten Seçer, “Niyetimiz belli, seçim öncesi de söyledik. Hiçbir ayrım gayrım yapmadan, insanlarımızı bölmeden, parçalamadan, kırmadan, incitmeden, herkesi kucaklayalım, herkese hizmet edelim. Bu arzu ile sizlerden oy istedik. İnsanların etnik yapısı, siyasi görüşü, bölgesi bizi ilgilendirmiyor. Bütün yurttaşlarımızın bir tek kimliği var. Çıkarın kimliğinizi ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti kimliği. Gerisi teferruat” diye konuştu.

"Biz kardeşçe yaşamak zorundayız"

Parti ayrımı gözetmeden, kardeşçe yaşamak zorunda olduklarının altını çizen Seçer, “AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, o partili, bu partili, Cumhur İttifakından, Millet İttifakından ya da diğer siyasi partilerden fark etmiyor. Hepimiz bu ülkenin birer evladıyız. Biz kardeşçe yaşamak zorundayız. Hele ki belediye başkanları. Biz kentin abisiyiz, kardeşiyiz, biz kentin babasıyız. Biz herkesi kucaklamak zorundayız. Bu memlekete huzursuzluk değil, huzuru getirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

4.5 ay önce göreve geldiğini hatırlatan Seçer, “Hemen Bismillah dedik işlere koyulduk. Çünkü ben yeni bir belediye başkanıydım. Farklı bir yapıda bir belediyeyi devralıyorum. Başka bir başkanın kendine göre yönetme anlayışı ile yönettiği, kadrolarını oluşturduğu, takımını kurduğu bir belediyeyi devraldım. Bu doğaldır, zorlukları olacak. Bir işyeri devralırsınız, onu düzene sokmak zamanınızı alır ya da yeni bir eve taşınırsınız, oraya uyum sağlamak zamanınızı alır. Bunun gibi bir şey. Mevcut mali tablomuzda dönem kriz dönemi, ekonomik kriz var, geçmiş 6 ay, 7 ay belediyede yaşanan sorunlar var. Siyasi kriz yaşanmış. Ama Allah yardımcımız oldu. Çok da mesai harcadık bu 4.5 ayda. Şimdi belediye, her geçen gün daha iyi olacak. Allah'ın izniyle de yılbaşından sonra tıkır tıkır çalışan bir belediye olacak” dedi.

"90 milyon liraya yakın tasarruf sağladık"

Göreve gelir gelmez aldığı tasarruf tedbirleri hakkında konuşan Seçer, “Geçtiğimiz yıllara göre aynı dönemin harcamalarına baktığınız zaman çok önemli masraflarımızda, bütçe açığımızda fark olduğunu gözlemlersiniz. Geçtiğimiz günlerde televizyon ekranlarına da yansıdı. İlk 100 günde 84 milyon lira gibi geçen yılın aynı dönemine göre daha az bir gider sağladık. Tasarruf sağlamışız. Yaklaşık bu oran 90 milyon liraya çıkıyor. Bu demek değildir ki, 'hizmetlerde aksama pahasına Vahap Seçer harcama yapmıyor.' Yani ‘Bir taraftan tasarruf ettiğini söylüyor ama bizim köye hizmet gelmiyor, onun tasarrufu beş para etmez' düşüncesi yanlış bir düşünce. Bizim tasarrufumuz zaruri, zorunlu olmayan harcamalarımızdan kaynaklı. Gereksiz birçok harcamayı durdurduk" ifadelerini kullandı.

Seçer, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vatandaşlara vermiş olduğu sözler arasında yer alan su indirimi konusunu kısa sürede hayata geçirdiklerini ve vatandaşların indirimli su tükettiklerini anlattı. Belediyenin toplu taşıma otobüslerinde öğrencilere, öğretmenlere, 60-65 yaş aralığındaki vatandaşlara yapılan indirimden de söz eden Seçer, kapanan dosteli marketlerin yerine getirilen halkkart sistemini anlattı. Eğitime verdiği önemden söz eden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurslarından bahsederek, bu yıl yaklaşık 4 bin öğrenciye eğitim imkanı sağlayacaklarını aktardı. Gülnar'da bir kız yurdu açacaklarının da müjdesini veren Seçer, önceki yıllarda yıllık 1000 lira olarak verilen eğitim yardımlarının gelecek yıl bin 200 liraya çıkarılacağını aktardı. Mersin Üniversitesi'nin kapısında her sabah üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı yapılacağından bahseden Seçer, öğrencilerin kullanımı için açacakları çamaşırhaneden de bahsetti. Seçer, ayrıca yol bakım-onarım, içme suyu, altyapı, kanalizasyon çalışmaları, paket arıtma sistemi ile ilgili problemleri de en kısa sürede çözeceklerini belirtti. Gelecek yıl bu zamanlarda şikayetlerin ortadan kalkacağını ifade eden Seçer, muhtarların ve vatandaşların taleplerini de tek tek dinledi ve gerekli birimlere talimat verdi.