Seçer: "Bütün ilçe belediyeleri ile uyumlu çalışacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yasalar çerçevesinde görevini yapacağını belirterek, "Şeffaf ve açık olacağım. Her kuruşun hesabını vereceğim" dedi.

Seçer, iftar programı dolayısıyla gittiği Erdemli ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Seçer, bir aylık görev süresi boyunca hayata geçirdiği düzenlemeleri ve aldığı hizmet kararlarını aktardı. Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumunu düzenlemek için uygulamaya geçirdiği tasarruf tedbirlerinden bahseden Seçer, hem büyükşehir belediye meclisinden hem de vatandaşlardan destek beklediğini ifade etti.

İlçe ayrımı gözetmeden her noktaya gerekli hizmeti götüreceklerini söyleyen Seçer, tüm ilçe belediye başkanları ile uyumlu bir şekilde çalışacaklarını kaydetti.

“Her kuruşun hesabını vereceğim”

Seçer, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, Mersin ve Erdemli genelinde hayata geçireceği projelerini katılımcılarla paylaştı. Yasalar çerçevesinde görevini yapacağını ve Mersin'e hizmet noktasında hesap verilebilir işlere imza atacağını belirten Seçer, “İşimi en iyi şekilde yapacağım. Hata yaptığım noktada yargıya hesap vereceğim. Herkes beni izleyebilecek, herkes benden hesap sorabilecek. Şeffaf ve açık olacağım. Her kuruşun hesabını vereceğim. Belediye başkanlığı şikayet etme makamı değil icraat makamıdır. Biz de icraat yapacağız. Halktan uzaklaştığınız anda ya da kamuoyundan ilişkinizi kopardığınız anda bir daha aynı sıcaklıkla ilişki kurmanız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin mali tablosunu Erdemli ilçesi muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile paylaşan Seçer, sıkı bir tasarrufa gittiklerini söyledi. Tasarruf tedbirleri kapsamında personel rejimi gerçekleştirdiklerini ve çalışmayan personellere göz yummayacaklarını aktaran Seçer, "Böyle gelmiş böyle gitmez" sözleri ile katılımcılardan büyük alkış aldı.

“Artık sözü bitirip icraat dönemine başladık”

Erdemli ilçesinin belirli sorunlarının olduğunu ve tüm sorunları sırayla çözeceklerinin sözünü veren Seçer, “Erdemli'de öne çıkan sorunlar var ancak hiçbirisi çözülmeyecek sorunlar değil. Erdemli turistik bir bölgemiz olduğu için yaz aylarında belli başlı sorunları oluyor. Kanalizasyon gibi, arıtma, trafik gibi. Diğer yandan vatandaş daha kaliteli ve temiz içme suyu istiyor. Çiftçinin, esnafın, atölyecinin, küçük sanayi işletmelerindeki arkadaşlarımızın sorunları var. Otopark sorunu var. Süratle bu eksiklikleri gidereceğiz. Artık sözü bitirip icraat dönemine başladık” diye konuştu.

“Bütün ilçe belediyeleri ile uyumlu çalışacağız”

Erdemli'nin öncelikli sorunlarını ilçe belediyesi ile koordineli bir şekilde çözeceklerini dile getiren Seçer, “Eşgüdüm halinde çalışmak suretiyle hem bizim hem onların hem de yurttaşın işini kolaylaştırmak zorundayız. Bütün ilçe belediyeleri ile uyumlu bir belediyecilik anlayışı ön plana çıkaracağımı bilmenizi istiyorum” dedi.

Mersin'e ve Erdemli'ye hizmet etme noktasında vatandaşlardan da destek beklediğini ifade eden Seçer, meclis aritmetiğinin Mersin'e yapılacak hizmetlerin kararını alma noktasında kendisine engel olabileceğini söyledi. Seçer, “Hizmet etmek istiyoruz. Ama burada bir sorun var. Meclis aritmetiği bizim rahat karar almamızı engelliyor. Ben hayata geçirmeyi planladığım bazı projelerde sıkıntı yaşayacağım, çünkü meclis aritmetiği böyle. Burada herkese görev düşüyor. Vatandaşlarımızın meclis üyesi arkadaşlara ‘Seçim bitti. Ankara'dan talimatlarla değil, burada kendi aklımızla, kendi ferasetimizle, Mersin'in menfaatine olan kararlarda sizin büyükşehir belediye başkanıyla işbirliği yapmanız gerekiyor' demesi lazım” şeklinde konuştu.

“Ben bu memlekete ve halka hizmet için yola çıktım”

Mevcut borçların ödenmesi için meclisin kendisine yetki vermesi gerektiğini söyleyen Seçer, meclisin vereceği yetki ile kredi alındığı takdirde borçların ödeneceğini ve hizmetlerin aksamadan Mersin halkı ile buluşacağını belirtti. Seçer, şöyle devam etti; "Ben bu memleket için, Mersin için, vatandaş için, bana destek olan yurttaşlar için, gerekli hizmet için yola çıktım. Tüm meclisin bana destek olması lazım. Ama ben bu güveni boşa çıkaracak işler yapmaya, cebimi doldurmaya, hırsızlık yapmaya başlarsam, yandaşlarına menfaat sağlamaya başlarsam vallahi ne yaparsanız haklısınız. Benim niyetim bu memlekete hizmet etmek. Onun için tüm yurttaşlarımızdan ve meclis üyelerimizden destek beklemek benim hakkımdır."

Seçer, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların sorularını yanıtladı.