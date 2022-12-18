Seçer: "Bütün Mersin'e adil bir şekilde hizmet yapıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesini de başkanını da konuştuğunu belirterek, "Çünkü biz başarılı hizmetler yapıyoruz. Çünkü halka dokunuyoruz, halkın içindeyiz, halkın ihtiyaçlarını görüyoruz, halkın parasını koruyoruz. Benden daha iyi bekçi bulamazsınız” dedi.

Tarsus'a kazandırılan Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi'nin açılışını yapan Başkan Seçer, hafta sonu mesaisini Tarsus'un kırsal mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sürdürdü. İlk mahalle ziyareti olan Yeşiltepe Mahallesi'nde mahalle halkı tarafından davul- zurna ile karşılanan Başkan Seçer, vatandaşlarla sohbet ederek sorularını yanıtladı. Seçer, kent için durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek, “Mersin'in işleri var. Enerjimiz, şevkimiz, inancımız, bilgimiz tam. Her şeyden önemlisi nerede, ne yapacağımızı biliyoruz. ‘Hangi noktanın, hangi bölgenin sorunu ne?' bunları biliyoruz. Mersin'in her noktasını biliyoruz” diye konuştu.

Başkan Seçer, göreve geldiği günden bugüne Yeşiltepe Mahallesi'nde çok şey değiştiğini dile getirerek, “İlk gelişimde söyleyecek pek bir şeyim yoktu size. Çünkü yeni belediye başkanı olmuşuz. Henüz borcumuzu ödemeye yeni başlıyoruz. Siz bize destek verdiniz. Bunun sorumluluğu onurlu bir siyasetçi için çok büyük. Göreve geldiğimiz o günden bu süreye kadar, bütün olumsuzluklara rağmen uzun bir pandemi süreci, ekonomik kriz, ardından belediyeye yönelik baskı çabalarına rağmen bütün bir Mersin'e hizmet yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Seçer, Türkiye'nin her yerine övünerek gittiğini belirterek, “Mersin'i temsil ediyorum. Mersin daha çok konuşulmaya başlandı. Neden? Mersin özgür bir kent oldu bizle beraber. Herkes kendini rahat hissetmeye başladı. Sen, biz, o yok, bizler varız. Bizler ayrım gayrım yapamayız” şeklinde konuştu.

“Bu bölgede 5 bin 800 ton asfalt kullanılmış”

Yalnızca Yeşiltepe Mahallesi'nin bulunduğu bölgede 5 bin 800 ton asfalt kullanıldığının bilgisini veren Başkan Seçer, “Bu rakam, Mersin Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde bir bölgeye yapılmış kayda değer bir yol çalışmasını gösterir. Mutlaka eksikler, ihtiyaçlar bitmez. Ben ve çalışma arkadaşlarım vatandaşın emrine amadeyiz” dedi.

“İnşallah daha çok hizmetler yapacağız”

Ardından Bahşiş Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Seçer, yapılan hizmetlerden vatandaşların duyduğu memnuniyeti gördüğünde mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Seçer, “İnşallah daha çok hizmetler yapacağız” ifadelerini kullandı. Bölgenin kanalizasyon sorununun önem arz ettiğini ve bu sorunu çözeceklerini kaydeden Seçer, “Yeşilkuyu, Çataltepe mahalleleri olarak Özel Bahşiş, Kulak, Köselerli, Atalar'ı kapsayan bölgenin tamamını merkez arıtmaya bağlayacağız. Şu anda ya bitmişti ya da bitmek üzereydi. Biz bunun 2 kez yapımı için ihaleye çıktık. ‘Ekonomik kriz, fiyatlar hızlı artıyor, döviz artıyor, zarar ederiz' diye teklif vermediler. Bir sıkıntı yaşamazsak şubat ya da mart gibi ilk kazmasını vururuz ve kısa süre içerisinde de bu bölgenin tamamını kanalizasyon sorunundan kurtarırız" diye konuştu.

“Benden daha iyi bekçi bulamazsınız”

“Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en güçlü belediyeleri arasında” diyen Başkan Seçer, halkın parasını en iyi şekilde Mersin'e kaliteli hizmet için kullandıklarını vurguladı. Vatandaşlara Büyükşehir Belediye Meclisini izlemeleri çağrısı da yapan Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Bir yıllık hizmetim kadar yani buraya aktaracağım para kadar, biz borç ödeyerek eksi başlıyoruz. Ama Allah'a şükür hiçbir şikayetim yok. Gayet de iyiyiz. Çok itibarlı bir belediyeyiz. Türkiye, Mersin Büyükşehir Belediyesini de başkanını da konuşuyor. Emin olun buna. Çünkü biz başarılı hizmetler yapıyoruz. Türkiye'de ses getiren belediyelerin en başlarında geliyoruz. Neden? Çünkü halka dokunuyoruz, halkın içindeyiz, halkın ihtiyaçlarını görüyoruz, israf etmiyoruz, halkın parasını koruyoruz. Benden daha iyi bekçi bulamazsınız. Sizden daha iyi paranızı koruyorum. Bu yapılan hizmetler bedava olmuyor ki, parayla oluyor."

Seçer, Büyükşehir Belediyesinin sosyal politikalar çerçevesinde hayata geçirdikleri hizmetleri anlattı ve vatandaşlara bu hizmetlerden yararlanmaları için ‘Teksin Mersin'in Alo 185' hattını aramaları çağrısı yaptı. Konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlayan Başkan Seçer, her zaman vatandaşların arasında olduğunu belirterek, “Siyasette gidemediğin yer, dokunamadığın el senin değildir. Biz her yere gidiyoruz, herkese de dokunuyoruz. Hiçbir endişemiz yok. Ben milletimin ferasetine güvenirim” ifadelerini kullandı.

“Ülke böyle kalkınır”

Başkan Seçer, Kulak Mahallesi'ndeki vatandaş buluşmasında ise bölgeye 20 kilometre sathi kaplama yaptıklarını söyledi. ‘Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nden bahseden Seçer, “Buraya Güney Karaman dağıttık. 25 damızlık hayvan. Her yıl 60 aile. Bana diyorlar ki ‘Sen Yörük köylerine de hayvancılık projesini yapıyorsun. O mıntıkalar sana oy vermedi niye yapıyorsun?' Onu söyleyenin bir suçu yok ki. Yazıklar olsun bu memlekete o zihniyeti şırınga edenlere. İlk birkaç sene biz verdik hayvanları. Birinci ve ikinci yıl bin 500 hayvan aldık. Bu yıl 1000 hayvan aldık, çünkü 500'ü üreticilerden geldi. Gelecek yıl belki 500 tane alacağız. 5'inci yıl tamamını siz vereceksiniz ve bu çark böyle dönecek. Ben başkan olurum olmam ama isteyen belediye başkanı bu çarkı döndürebilir. Ülke böyle kalkınır. Ülkeye katkı yapmak istiyoruz” dedi. Kadınlara, “Bizim hamur yoğurma makinesiyle ekmek yapıyor musunuz?” diye de soran Başkan Seçer, “Ben bunu yaptığımda ‘Sen fırıncı mısın kardeşim. Ne işin var bu işle?' dediler. Bir de çorba dağıtırken bana ‘Çorbacı', dediler. Bedava dağıttık ya. Dedim ya, ‘Milletin karnı doysun da varsın adımız çorbacı başkana çıksın” diye konuştu. Kadın ve çocuklara pozitif ayrımcı uygulamalar hayata geçirdiklerini de söyleyen Başkan Seçer, hizmette ayrımcılığı ise yerin 7 kat dibine gömdüklerini vurguladı.