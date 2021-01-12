Seçer: “Büyükşehir belediyemiz 2019'da denetimlerden başarıyla çıkmıştır”

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun sonucunu meclis üyeleriyle paylaşarak, belediyenin 2019'da denetimlerden başarıyla çıktığını söyledi. Mecliste, Mezitli ilçesi Çiftlik Mahallesi 1913 numaralı parselin park alanı olması için yapılan oylamada 33 evet, 23 hayır oyu verildi. Böylece parselin imara açılmadan yeşil alan olarak kalması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Ocak Ayı Toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Meclis'te görüşülen önemli maddelerden biri idareden gelen ‘2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Meclis'in bilgisine sunulması' maddesi oldu. Sayıştay raporunda yer alan görüşü meclis üyelerine okuyan Başkan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında denetimlerden başarıyla çıkmıştır” dedi.

“En başarılı belediye olarak ilk sıralarda yerimizi aldık”

30 büyükşehir arasında sadece 3 bulgu ile en başarılı belediye olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilk sıralarda bulunduğunu ifade eden Seçer, “Sayıştay Başkanlığının resmi internet sitesinde de açıklanan bu raporların tamamı kamuoyunun bilgisine açıktır. Sayıştay raporunda belirlenen bulgular; bunlar maddi hatalar. Mali Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından da derhal düzeltilmiştir. Bu bulgulardan Denetim Görüşünün Dayanakları başlıklı birinci bulgu; bilançoda yer alan maddi duran varlıklar hesap grubunun tam doğru ve gerçeğe uygun tutarları göstermemesi; bu düzeltildi. Bir diğeri de kısa ve uzun vadeli iç mali borçlara ait faiz gider tahakkuklarının hatalı muhasebeleştirilmesi; bu hata da giderildi. Diğeri de denetim görüşü olarak üçüncü bulgu; bu denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirme. Bir tane böyle bir bulgu var. Vadeli Mevduat Faiz Gelirlerinin net tutar üzerinden muhasebeleştirilmesi; bu da düzeltilmiş oldu” diye konuştu.

“En dengeli mali disiplin ve gelir-gider tablosu 2019'da”

Sayıştay raporunda yer alan denetim görüşünü meclis üyelerine okuyan Seçer, Büyükşehir Belediyesinde mali disiplini sağladıklarını vurguladı. Seçer, “Sayıştay raporlarına giren tablo Mersin Büyükşehir Belediyesinin mali disiplinde hangi noktada olduğunu gösteren bir belgedir. Bu raporda 2014-2019 yılı gelir-gider tablosu tarafınıza gönderilen raporların son bölümünde yer almakta. Burada 2014 yılında gelirin gidere oranı 0,18 iken; yani bütçe dengesi gelir yönünde ağır basarken, gelir-gider konusunda bütçe açık vermezken, 2015 yılında toplam gider 942 milyon iken, bütçe geliri 801 milyon ile eksi 141 milyon bütçe açığı görülmektedir. 2016 yılında bütçe açığı 260 milyon seviyelerine çıkmıştır. 2017 yılında 272 milyona, hatta 273 milyon seviyelerine çıkmıştır. 2018 yılında; yani belediyeyi devraldığımız 2019 yılı 1 Nisan'dan önceki yıla tekabül eden gelir gider dengesinde bu oran rekor seviyeye, 532 milyon liraya kadar ulaşmıştır. Ancak 2019'la beraber bu yılların en dengeli mali disiplini, gelir-gider tablosu 2019 yılında karşımıza çıkmaktadır. Sadece eksi 68 milyon 949 bin lira bütçe açığıyla mali disiplin önemli oranda sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Yeşil alanın imara açılması Büyükşehir Meclisinde reddedildi

Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin 12 adet itiraz ile bu plan kapsamında ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin bir adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilen konu da mecliste görüşüldü.

Üzerinde müzakere yapılan konu Başkan Seçer tarafından 2 farklı şekilde oylandı. ‘Çiftlik Mahallesi 1913 numaralı parselin park alanı olması için yapılan itirazın kabulü' ve ‘Burası evet park alanı olsun' diyenler yönünde yapılan oylamada 33 evet, 23 hayır oyu verildi. Böylece söz konusu parsel tekrar park alanına dönüştü. Başkan Seçer, ayrı olarak değerlendirilen park alanı konusunun ardından planı tümüyle yeniden oyladı. Plan, Meclis'te oy birliği ile kabul edildi.

“Oranın yeşil alan kalması konusunda görüşüm olduğunu bildirdim”

Seçer, daha önce 1/1000'lik planlarda da yeşil alan olarak gösterilen bir alan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Mezitli Belediye Meclis Üyelerinin de oy birliği ile kabul ettiği 1/1000'likten bahsediyorum. Orada bir uyarı yapıyor Mezitli Belediye Başkanı. Orada karakolda doğru söyler mahkemede şaşar misali, orada bir konuda ne oy kullandıysak tutarlı olalım, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde de aynı oyu kullanalım. Şimdi bunu da takip edeceğiz elbette. Mezitli meclis üyeleri burada. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem AK Parti'den hem Milliyetçi Hareket Partisinden meclis üyesi arkadaşlarımın da bu konuda dikkatli olmalarını istiyorum. Çok net; planlarda yeşil alan olan bir alanı, son derece de ekonomik kıymeti olan bir alanı burada imara açıyoruz. Bu alan, Büyükşehir'in onayından geçen 1/5000'lik planlarda ve Mezitli Belediyesinin onayından geçen 1/ 1000'lik planlarda yeşil alan görünüyor. Biz bu komisyon görüşmeleri sırasında da sayın başkandan belediyesinin görüşünü istedik. Bu konuda ayrıca bir görüş yazmalarını istedik. Orada da aynı yönde ısrarcı olduklarını gördük. Yani burası yeşil alan kalsın denildi. Ben de talebimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak komisyon üyesi arkadaşlarıma görüşümü bu şekilde bildirdim. Oranın 1/1000'lik ve 1/5000'lik planlarda olduğu gibi yeşil alan kalması konusunda görüşüm olduğunu bildirdim.”

Kararın oylanmasının ardından Başkan Seçer, “Mezitli'nin planları hayırlı olsun diyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi.

Yeni yılın ilk meclisinde Denetim Komisyonuna üye seçimi de yapıldı.

“Birliğin, beraberliğin olduğu yerde her zaman mutluluk oluyor”

Seçer, salgın tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı ikinci birleşiminden itibaren meclis toplantılarına; meclis üyeleri, bürokratlar ve basın mensupları dışında katılımcı alınmayacağını ifade etti. Seçer, korona virüse yakalanan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi AK Parti Erdemli Meclis Üyesi Halit Çortul'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

2020 yılı ile ilgili değerlendirme de yapan Başkan Seçer, tüm dünyada deprem ve salgınla mücadele edildiğini ifade ederek, vatandaşların bu süreci en az hasarla atlatması için emek sarf eden herkese teşekkür etti. Seçer, “Birliğin, beraberliğin olduğu yerde her zaman mutluluk oluyor, huzur oluyor, iyi sonuçlar oluyor. 2021'de de birlik, beraberlik, kardeşlik anlayışıyla aşamayacağımız hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum. Yeni yılın tüm insanlığa başta sağlık getirmesini diliyorum” dedi.