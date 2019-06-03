Seçer, Çamlıyayla'da muhtarlarla buluştu

Toplantıda, ekibi ile birlikte var olan problemlere ne tür çözüm önerileri geliştirerek, vatandaşların taleplerine yanıt vereceklerini anlatan Başkan Seçer, bir bir hayata geçirmeyi planladıkları hizmetlerinden de bahsetti. Seçer, ulaşımdan alt yapıya, kaldırım çalışmasından ışıklandırmaya ve otopark probleminden yol sorununa varana kadar tüm talepleri ilk ağızdan dinledi.

“Muhtarlarımız bizim vatandaşla temasımızda çok önemli rol oynuyor”

Seçimden sonra ilçeye gerçekleştirdiği ilk ziyareti olduğunu belirten Seçer, “Muhtarlarımız bizim vatandaşla temasımızda çok önemli rol oynuyorlar. Muhtarlarımız bilsinler ki, bizim Çamlıyayla ile ilgili sorunlar, bunların çözümü, daha önce gerçekleştirilenler gibi bütün bu konular üzerinde hâkimiyetimiz var. Emin olabilirsiniz ki, Büyükşehir Belediyesi, özellikle üst yapı, direkt benim dokunuşlarımla yapılandırılıyor. Liyakat esasına göre kuruluyor. Ben fayda sağlayacak, hizmetleri kolaylaştıracak, deneyimli, birikimli insanlarla çalışmak istiyorum. Bu benim hakkım” dedi.

“Biz herkesi kucaklamak istiyoruz, ayrım gayrım derdimiz yok”

Hizmet üretirken insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeyeceklerini ve herkesi kucaklamak istediklerini dile getiren Seçer, “Çok açık söylüyorum her partiden personelim olabilir. Beni hiç rahatsız etmez. Beni rahatsız eden siyasi görüşünü yönetim anlayışında kullanmasıdır. Bu tavırlar benim tasvip etmediğim tavırlardır. Bugün bana oy vermedi, 5 yıl sonra bana da oy verir, partime de oy verir. Sizden de oy vermeyen vardır. Bugüne kadar CHP'nin yanından geçmemiştir. CHP'yi bir farklı görüyordur, kafalarda bir önyargı vardır. Bizim de öcü olmadığımızı hiç olmazsa herkes görmüş olur. Bizim de hırsızlığa, arsızlığa müsaade etmeyeceğimizi, gayet adaletli bir insan olduğumuzu, ayrımcılığa asla müsaade etmeyeceğimizi, aslında milliyetçi insanlar olduğumuzu yine görecekler. Yine seçim olacak ve bu sefer gelip bize oy verecekler. Biz de bizim partimizin güçlenmesini isteyeceğiz. İnsanları öteleyerek, iterek bunu yapma şansımız yok. Biz herkesi kucaklamak istiyoruz. Bir ayrım gayrım derdimiz de yok” diye konuştu.

“Muhtar mahallesine gittiği zaman başı dik gezecek, benim de vatandaşıma karşı başım dik olacak”

Ramazan ayı boyunca gittiği her ilçede muhtarlar ile bir araya gelerek onların sıkıntı ve taleplerini yerinde dinlediğini ifade eden Seçer, muhtarlar ile bu tarz toplantıları zaman zaman yapacaklarını kaydetti. Bu doğrultuda muhtarların istek ve önerilerini sık sık dinlemiş olacaklarını belirten Seçer, “Bizim belediyemizin iftar toplantıları da son buluyor. Bu vesile ile bütün ilçelere gittim. Muhtarlarımı ayrı ayrı bir araya getirdim. Konuştuk, bölgelerinin sorunlarını dinledik. Gitmediğimiz yer kalmadı ve bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Muhtarlarımızla ben iyi geçinmek zorundayım. Ben hizmet yapmak istiyorum. Ben bir mahalleyi ya da eski statüsü ile köyleri muhtardan daha iyi bilemem. Muhtar da bana mecbur, ben de ona mecburum. Birbirimizi seveceğiz ve sayacağız. Ben ona yardımcı olacağım, o bana yardımcı olacak. O da mahallesine gittiği zaman başı dik gezecek. Benim de vatandaşıma karşı başım dik olacak" ifadelerini kullandı.