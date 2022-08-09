Seçer: "Çarşı karıştığı zaman işler yürümüyor, çarşının karışmasına ben karşıyım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstiklal Caddesinde düzenlenme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Hazırlıklarını yapıyor arkadaşlar. Tren Garından GMK'ya kadar, İstiklal Caddesini düzenliyoruz. Özgür Çocuk Parkına kadar tek yön, ondan sonra mevcut haliyle iki yön yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısında idareden gelen 22, komisyonlara havale edilen 17 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü.

“Yaşananlardan, kentimiz ve demokrasi adına büyük üzüntü duydum”

Mersin gündemini geçen hafta en çok meşgul eden konulardan birisinin, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Akdeniz Belediye Meclisi'nin Olağanüstü Meclis Toplantısından önce HDP'li 5 meclis üyesinin gözaltına alınması olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, “Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz Bedriye Kuş ve Ali Tanrıverdi'nin de aralarında olduğu Akdeniz Belediyesinin 5 meclis üyesi, geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındı ve 1 gün sonra serbest bırakıldılar. Son derece önemli kararların alınacağı olağanüstü meclis toplantısı öncesinde, seçilmiş meclis üyelerinin gözaltına alınmaları, meclisin işleyişini ve alınan kararları sakatlamıştır. Meclis üyeleri gözaltındayken, Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcümüzün tüm uyarılarına karşın, 38 üyeli mecliste salt çoğunluk bile sağlanamamışken, ısrarla toplantıya devam edilmesi ve kararların alınması, iyi niyetten ve demokratik tavırdan maalesef çok uzaktır. Yaşananlardan kentimiz ve demokrasi adına büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim” diye konuştu.

“MESKİ, yasalar ne diyorsa onu uyguluyor”

Başkan Seçer, meclis toplantısında Cumhur İttifakı'na mensup bir meclis üyesinin iş yerlerinde kaçak su kullandığına dair yapılan değerlendirmeler üzerine, “Anladığım kadarıyla, bu atık su bedeli cezası ve bu konuyla ilgili MESKİ daha önce yaptığı tutanakta şirketler arasında bir problem olduğunu görüyor. Onlarla ilgili yeni bir düzenleme yapıyor. Bu tip konuların bu şekilde tartışılmasının kimseye bir faydası yok. Eğer mevzuata uygun olmayan bir şekilde su kullanımı, atık su bedeli cezası varsa biz ceza tahakkuk ediyoruz. Belediye olsun, kamu kurumları olsun, şahıslar olsun hiç fark etmez” ifadelerini kullandı. Herkesin şebekeden alınan içme suyunun veya atık su mevzuatından kaynaklı bir abonelik konusunda, atık suyun vergisini ödemek zorunda olduğunu kaydeden Seçer, “Elbette yasalara uygun hareket etmeyene, gerekli müeyyideyi uygulayalım. Şimdi burada MESKİ hiçbir ayrım yapmadan bunu yapıyor. Kendi belediyemizin sayacında bile bir sorun varsa, biz ona ceza tahakkuk ediyoruz. Yasalar neyse uygulamaya çalışıyoruz. Biz de kurumumuzda, abonelik konusunda bir ciddiyeti sağlama peşindeyiz. MESKİ'nin de tavır ve davranışını böyle görmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

“Kimsenin iradesi ipotek altında değildir”

Başkan Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ın, Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararların, Akdeniz Belediye Meclisini de etkilediği yönündeki eleştirilerine yanıt verirken, “Elbette ki meclis dışında başkanlar, meclis üyeleri aralarında yapıcı bir takım görüşmeler yapabilir ama Gültak'ın meclis üyelerimize yönelik, ‘Siz Büyükşehire borçlanma vermiyorsunuz. Bunun karşılığında biz de Akdeniz'e vermiyoruz' gibi suçlamalarını reddediyoruz. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Kimsenin iradesi ipotek altında değildir" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ın borçlanma yetkisi için istediği meblağın 50 milyon lira olmasına da dikkat çeken Başkan Seçer, “Sizin meclis yetkisine tabi olan kısmı 27 milyon TL'dir. Oysa ki ben biliyorum, yapılan görüşmelerde en azından kendi parti grubumun görüşünü açıkça ifade edeyim; bu borçlanma miktarının tarafınıza verilmesinde herhangi bir sorun, sıkıntı olmadığını söyledi arkadaşlar. Bir akıl çerçevesinde meclis yetkisindeki borçlanmayı Gültak'a verin, o orada kalsın. Ben bir arsa satışı, bir arsanın bir kamu kurumuna tahsisi konusuna giremem. Bu sizinle meclis üyeleriniz arasındaki konudur” diye konuştu.

“Olumlu bir karar çıkarsa, yapılan imar değişikliği tekrar meclise gelecek”

Akdeniz ilçesi kent merkezi yenileme alanı ile ilgili teklifin gündeme gelmesi üzerine Başkan Seçer, “Bu konu kent merkezinde toplam 59,47 hektarlık alanda yapılacak olan yenileme çalışmaları ile ilgili bir konu ve önemli bir konu. 1. etap proje alanında avan proje çalışmalarını biz başlatmıştık. Bunun kararını da 14 Ağustos 2020 tarihinde meclisten almıştık. Burada belirli çalışmalar yapıldı. Avan proje çerçevesinde Zafer Çarşısından Kırmızı Lacivert İş Hanına, Balık Pazarından Kasaplar Çarşısına kadar, Azak Handan diğer bölgelere kadar yaklaşık 50 dekarlık alanda önemli çalışmalar yapıldı. Kent Merkezi Yenileme Alanı, 1. Etap Proje Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, yani bugün meclisin gündemine gelen bu konu, 12 Mayıs 2022 tarihinden itibaren komisyonda bekliyor. Nedir bu? Bir görüş verilecek, bu görüş doğrultusunda olumlu olması durumunda koruma amaçlı imar planı değişikliği, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda görüşülecek ve karara bağlanacak. Şimdi o aşamadayız. Yani komisyonda kabul edilen bu değişiklik talebi, burada da kabul edilirse Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gidecek. Orada da olumlu bir karar çıkarsa, yapılan imar değişikliği tekrar meclise gelecek” ifadelerini kullandı.

“Çok Amaçlı Kültür Merkezi planlanıyor”

Proje çerçevesinde Kırmızı Lacivert İş Hanı ve İl Özel İdare Binasının bulunduğu alanda Çok Amaçlı Kültür Merkezi tasarlandığını söyleyen Seçer, “Bu alanın güney bitişiğinde yer alan Zafer Çarşısının bulunduğu bölgede, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından mevcut veriler ışığında, kilise kalıntısı olma ihtimali belirtildiğinden bu alana meydan önerisi getirilmiştir. Zafer Çarşısının bulunduğu alana, biz kent merkezi tasarlıyoruz. Hurmalı Hanın olduğu bölgeye, Mersin'e özgü zanaatların yer aldığı atölyeler ve ticari üniteler tasarlanmış. Balık Pazarı ve Kasaplar Çarşısının bulunduğu bölgede yer alan tescilli kültür varlıklarını ön plana çıkaracak şekilde, bu alanın kuzeyinde ve doğusunda meydan önerileri dile getirilmiş. Azak Hanın doğusunda yer alan bölgede ise sanat galerisi ve çocuk kütüphanesi içeren kültürel tesis alanı, öğrenci yurt binasını içeren sosyal tesis alanı ve meydan önerisi getirilmiştir. Bunlar tabi ki avan projede yer alan düşünceler. Daha sonra bunlar uygulama planlarıyla hayat bulacak” şeklinde konuştu.

“Zafer Çarşısı, Balık Pazarı ve Kasaplar Çarşısı, bu 3 konu önemli”

Zafer Çarşısı, Balık Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile ilgili kamuoyuna detaylı değerlendirme yapan Seçer, şöyle devam etti; "Zafer Çarşısı, Balık Pazarı ve Kasaplar Çarşısı, bu 3 konu önemli. Neden önemli? Çünkü Zafer Çarşısında bizim esnaflarımız, kiracılarımız var. Biz buraya ilişkin ne yapabiliriz? Oradaki vatandaş da kiracılarımız da bir anda dükkansız kalmasın diye ortak bir çalışma yürütebiliriz diye düşündük. Ama gördüğüm kadarıyla tek taraflı bir beklenti doğdu. Bu haklıdır, haksızdır onu tartışmayacağım. Vatandaş tırnak içinde ‘haklıdır' felsefesinde. Vatandaşın böyle bir talebi oldu. Biz de bir çalışma yaptık. Uygun yer bulamadık.”

Adliye Binasına ilave bir bina yapılacağını ve Adliye Binasının yanında Büyükşehire de ait bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, “Adliyenin bizden talebi üzerine biz şöyle bir cevap verdik. ‘Bizim de yere ihtiyacımız var. Ancak bizim de ihtiyacımızı görebilecek Milli Emlak'a ait yerler varsa biz onları alalım. Yani bir becayiş şeklinde değil ama üç aşağı beş yukarı 10 lira değerinde bir gayrimenkul verelim. Adliye Binası genişlesin ama bizim de ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir yer bulalım. Çünkü yer ihtiyacımız var. Bizim öyle bir arsa zenginliğimiz yok. ‘Bize de Milli Emlak'ın uygun yerlerinden verilsin, hem adliyenin işi görülür hem de belediyenin işi görülür' diye yola çıktık. Ancak bir türlü iş ilerlemeyince, adliyenin de işi acil olunca, açıkçası benden de talep edilince, işler aksamasın diye rıza gösterdim ve şu anda da işlemleri devam ediyor. Yani biz adliyenin yanındaki arsamızı adliyeye vereceğiz. Çünkü acilen oraya ilave bina yapması gerekiyor. Adliyede bir sıkıntı olmasın diye bunu da hızlandırıyoruz” diye konuştu.

Konuyla ilgili yapılan sonraki görüşmelere de değinen Seçer, “Son geldiğimiz noktada biz Zafer Çarşısını her hal ve şartta boşaltmak zorundayız. Çünkü Kırmızı Laciverti yıkmak zorundayız. Afet riski taşıyan bir bina olduğu gibi, zaten eğer biz eski kent merkezinde yenilenme çalışması yapacaksak mihenk noktası orası. Orayı açmamız lazım, orayı temizlememiz, bir meydan yapmamız lazım, kayda değer bir şey yapmamız lazım” dedi.

“Tren Garı'ndan GMK'ya kadar, İstiklal Caddesi'ni düzenliyoruz”

İstiklal Caddesinde düzenlenme çalışmaları başladığını da belirten Başkan Seçer, şu bilgileri verdi; “Hazırlıklarını yapıyor arkadaşlar. Tren Garından GMK'ya kadar, İstiklal Caddesini düzenliyoruz. Özgür Çocuk Parkına kadar tek yön, ondan sonra mevcut haliyle iki yön yapacağız zaten. MESKİ'nin yeni binasının ya da yeni yaptığımız katlı otoparkın yanında Öğretmenevi var, orada da bir alan var. 'Milli Emlak burayı bize verirse, biz de Zafer Çarşısındaki esnafa uygun ticari alanları hemen kısa bir sürede proje yapar, oluştururuz. Sonra da oradaki esnaflarımızı buraya alırız ve bu işi de böylece çözmüş oluruz' dedik. Bu teklif ya da bu düşünce sizler tarafınızdan da biliniyor ve beklemedeyiz. Bu konuda biz girişimde bulunduk, yazılarını yazdık. En uygun yer bize orası geldi. Çünkü orası da kent merkezi. MESKİ'nin yeni binası da orada, katlı otopark da var.”

“Çarşının karışmasına ben karşıyım”

Meclis toplantısında Kasaplar Çarşısını da değerlendiren Başkan Seçer, “Kasaplar Çarşısı esnafına ‘Bunu siyasi bir polemik haline getirirseniz bu iş çözülmez' dedim. Biz de deriz ki ‘Yasalarla hareket edelim'. Acele kamulaştırma kararı vardır, kamulaştırmalar falan, biz böyle yaklaşmıyoruz. Belli bir bedel konmuş, 17 metrekare dükkanın fiyatı 380 bin TL ile 430 bin TL gibi bir rakamla fiyatlandırılmış. Farklı görüşler alınmış. Ben orada söyledim, burada da söyleyeceğim. Ben 400 bin TL'lik yere 600 bin TL veremem ama 300 bin TL'de veremem. Şimdi ben kimin malını kime alıyorum. Kamunun malını kamuya alıyorum. Aldığım kamuyu da satın aldığım kamuyu da ihya edecek ya da ucuz bir mal alma gibi bir amacım olamaz. Neyse hak, yerini bulsun. Ama çarşıyı karıştıranlar var. Çarşı karıştığı zaman işler yürümüyor. Çarşının karışmasına ben karşıyım” dedi.

Rakamların yasalar çerçevesinde belirlenebileceğini, rakamı beğenenin satışı yapacağını, yoksa kamulaştırma yapılacağını kaydeden Seçer, “Fiyat uygun bulunmazsa mahkeme yolu açık. Ancak Gültak esnafa, ‘Biz oraya kredi buluruz, hibe kredisi yaparız, bir kuruş da sizin cebinizden para çıkmaz' gibi bir şey söylemiş. Bunun üzerine ben de, ‘O zaman böyle bir hibe bulsunlar, bari Mersin'e bir katkı olsun, size de bir katkı olsun. Biz projeyi zaten yürütüyoruz, hemen hibeyi getirsinler, sizden de bir kuruş almayalım, bu restorasyonu yapalım. Dükkanlar da sizde kalsın' dedim. Bana esnafın aktardığı bu. Ama şu anda benim böyle bir imkanım yok. Ancak ben; ‘İster satın ya da kamulaştırma yoluyla verin, isterseniz mülkü sizde kalsın ben restorasyonunu yapayım' şeklinde 2 öneri sundum. ‘Yine dediğim gibi, yüklediğimiz işlevleri kabul etmek şartıyla, siz bize restorasyon parasını verin ama mağduriyet yaşatmama adına da yasaların bana imkan sunduğu en uzun taksitle bunu bana geri ödemeniz lazım' dedim. Oradaki konu bundan ibarettir” şeklinde konuştu.

“Balık Pazarına güzel bir giydirme yapacağız”

Balık Pazarı konusunda ise Başkan Seçer, “Balık Pazarı esnafına dedim ki, ‘Burada teferruatlı bir çalışma var.' Onlar da dedi ki, ‘Doğru söylüyorsun buraya da geldiler mühendisler, teknik heyet çalışmalar yaptı.' Ben de ‘Onu bekleyin, hukuki engelleri kaldıralım, imar değişikliğini yapalım, meclisten geçsin, buranın giydirmesini ben yapacağım, sizden de bir kuruş para talep etmiyorum' dedim. Çünkü orada yapılacak çalışma, Kasaplar Çarşısından farklı. Teferruatlı bir şey yok, sadece giydirme yapacağız. İç tarafa, müştemilata dokunmayacağız. Sadece güzel bir giydirme yapacağız, onu da belediye olarak hiçbir yerden hibe beklemeden, bağış beklemeden yapacağız. Ama 3 aydır bu komisyonda bekliyor. Verdiğimiz sözün yerine gelmesi için, bu işlemlerin hızla yürümesi gerekir" ifadelerini kullandı.