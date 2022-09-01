Seçer, Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallede ilk olarak, pazar ziyaretini gerçekleştiren ve pazarcı esnafı ile sohbet eden Başkan Seçer, ‘hayırlı işler' dileklerinde bulundu. Alış veriş yapan vatandaşlarla da sohbet etme ve sorunlarını dinleme fırsatı bulan Seçer, daha sonra aynı mahallede yer alan Ahmet Kaya Parkına geçti. Başkan Seçer burada bir taraftan Çay Mahallesi sakinlerinin ikram ettiği sıcak çayını içerken, diğer taraftan da vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini ve sorunlarını dinledi, gerekli notları aldırdı.

Mahalle sakinleriyle sohbetinde, her yerleşim bölgesinin kendine özgü sorunları olduğunu ifade eden Seçer, bu problemleri belli bir plan, program ve bütçe dahilinde çözdüklerini kaydetti.

Mahallenin geriden gelen birçok önemli sorunu olduğunu ve bu sorunları Başkan Vahap Seçer'e ilettiklerini söyleyen Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol, söz konusu sorunların önemli bir kısmının çözüldüğünü ve mahalle olarak hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti. Çay Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanan Başkan Seçer, daha sonra mahalle esnafını da ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan Seçer'in ziyaretleri esnasında, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.