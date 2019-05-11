Seçer: “Çocuk istismarı ile mücadelede her türlü işbirliğine açığız”

‘Çocuk Susar, Sen Susma!' sloganıyla yola çıkan ve çocuk istismarının önlenmesini amaçlayan çalışmalar yürüten Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCIM) yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret ederek, faaliyetlerini anlattı. Ziyarete, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Türkiye Koordinatörü Psikolog Mehmet Bakay ve Mersin il koordinatörleri katıldı. Çocuk istismarının önlenmesi amacıyla eğitim, toplumsal bilinçlenme ve farkındalık projeleri üzerinde çalışmayı amaç edinen derneğin ziyaretinde, yerel yönetimlerin bu konudaki önemi üzerinde duruldu.

“Travmatik durumları ortadan kaldırmak bizlerin görevi”

Bu tür çalışmaların gönül işi isteyen çalışmalar olduğunu vurgulayan Seçer, çocukların korunması adına kendilerinin de üzerine düşen görevler olduğunu söyledi. Seçer, “Güzel işler yapacağınızı görüyorum. Bu çalışmalar gönül işi. İsteyerek yaptığınız için başarılı olma şansınız da yüksek. Türkiye'de önemli bir alan çocuk ve çocuk istismarı ya da çocuklarla ilgili yaşadığımız toplumsal sorunlar. Burada görevimiz hangi nedenle olursa olsun bu tip çocuklarımız açısından son derece travmatik olan bu durumları ortadan kaldırmaktır” dedi.

“Her türlü işbirliğine açığız”

Çocuk ve kadınlara verdiği önemi seçim kampanyası döneminde de sıkça dile getirdiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak çok kısa bir süre içerisinde Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerine başlayacağını bildirdi. Seçer, “Biz her türlü işbirliğine açığız. Bundan yana endişeniz olmasın. En çok konuştuğum, en çok vaat olarak dillendirdiğim konu Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığıydı. Toplumun da kadın ve çocuk konusunda farkındalığının artması gerekiyor. Biz bu çalışmaları da yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığımız da faaliyetlerine başlayacak” diye konuştu.

“Türkiye'nin bu kanayan yarasında yerel yönetimleri çok önemsiyoruz”

Dernek Başkanı Saadet Özkan da yerel yönetimlerin çocuk istismarı konusunda ne kadar kıymetli olduğunu belirterek, “Buradaki varlığınızdan dolayı çok sevinçliyiz. Türkiye'nin bu kanayan yarasında yerel yönetimleri çok önemsiyoruz. O yüzden biz de bugün sizden çocuklar adına taleplerimizi, neler yapabileceğimizi, sizin de öncülüğünüzde toplumu nasıl bilinçlendirebileceğimizi, bu kanayan yaraya nasıl faydamız olabileceğini konuşmaya geldik. Çünkü yerel yönetimler çok kıymetli” ifadelerini kullandı.