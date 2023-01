Seçer: "Cumhuriyetimizin 100. yılında daha nice yatırımları hayata geçireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2022 yılında hep birlikte çok başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha nice hizmet, yatırım ve proje hayata geçireceğiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Ocak Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantıda, birimlerden gelen 27 ve komisyonlara havale edilen 17 olmak üzere toplam 44 madde görüşülerek oylandı. Başkan Seçer, Karamancılar Konağı, Mahalle Mutfakları, İstiklal Caddesi'ndeki çalışmalar ve Mezitli'de gündemde olan çok katlı binanın yapımı konularında açıklamalar yaptı.

“Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha nice hizmet, yatırım ve proje hayata geçireceğiz”

2022 yılında hep birlikte gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları artırarak sürdüreceklerini ifade eden Seçer, 2023 yılının sağlık, huzur ve refah getirmesi dileğinde bulundu. Cumhuriyetin 100'üncü yılına büyük bir heyecan ve motivasyonla girdiklerini söyleyen Başkan Seçer, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha nice hizmet, yatırım ve proje hayata geçireceğiz. Çalışmalarımıza, önderimiz Atatürk'ün bize gösterdiği ‘Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' hedefiyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

10 Ocak ‘Ziraat Mühendisleri Günü' ve ‘Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Ocak ‘Ziraat Mühendisler Günü' ve ‘Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin de konuşan Seçer, hem ziraat mühendisleri hem de gazetecilerin gününü kutladı. Tarımsal üretimin ve gıdanın öneminin her geçen gün arttığına vurgu yapan Seçer, “Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu bilinçle tarıma, üreticilerimize ve özellikle küçük aile işletmelerine destekler veriyoruz. Bu desteklerimizi her yıl artırarak sürdürüyoruz. Bilimle tecrübelerini harmanlayan ziraat mühendisi arkadaşlarım da sahada üreticilerimize, yetiştiricilerimize destek oluyorlar. Topraklarımıza bereket katan çiftçilerimizin ve üreticimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Tüm gazetecilerin ‘Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Seçer, “Mesleğinin ve kaleminin onuruyla, özveriyle çalışıp, doğrunun peşinde koşan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“Karar merci olsaydım, o kadar kat iznine müsaade etmezdim”

Başkan Seçer, Mezitli ilçesinde yapımı gündemde olan zemin katı üzerine yapılacak 32 katlı bina konusunda değerlendirme yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın ardından kısa bir açıklama yaptı. Başkan Seçer, “Bizim mevcut görevdeki belediyelerle ilgili bir spekülasyon konusu olduğu için Başkan Tarhan da açıklama gereği duydu. Şu anda bu konuyla ilgili karar merci olsaydım, o kadar kat iznine müsaade etmezdim. Hatta hatırlayacağınız gibi Yenişehir bölgesinde 21 kat konusunda uygun görüş bildirmemiştim. Sizlere orada 15 katla sınırlandırmanın daha doğru olacağını söylemiştim. 18 kata mutabakat sağlanmıştı. Tekrar söylüyorum, ne mevcut büyükşehir yönetimi ne Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ne Mezitli Belediyesi ve ne ilçe meclisinin bu konuda dahili yoktur. 1980'li yıllardan gelen bizim de arzu etmediğimiz bir durumdur. Yargı yolu açıktır” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler için Mahalle Mutfaklarında yemek kapasite sınırlaması yok”

Mahalle Mutfaklarında öğrenciler için yemek kapasitesi konusunun meclis gündemine taşınması üzerine Seçer, “Herhangi bir yemek kapasitesi yok. Açık olduğu saatler içerisinde gelen bütün öğrenciler yemek almadan gitmiyorlar. Yemek bitiyorsa hemen orada zaten irtibat kuruyorlar ve onların yemekleri de geliyor. Hiçbir sorun olmuyor. Sıra bekleyen son öğrencimiz bitene kadar herkes yemeğini alıyor” açıklamasını yaptı.

“İstiklal Caddesi'nde anlayışımıza uygun olmayan hiçbir imalatı kabul etmiyoruz”

İstiklal Caddesi'ndeki 1'nci etap çalışmaları hakkında da tekrardan bilgilendirme yapan Seçer, çalışmada büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Çalışma sahasında tüm alt yapı çalışmalarını titizlikle yaptıklarını ifade eden Seçer, “Muazzam bir çalışma yapıyoruz. Anlayışımıza ve teknik verilere uygun olmayan hiçbir imalatı kabul etmiyoruz. Çalışmaları en ince ayrıntısına kadar takip ediyorum” diye konuştu.

“Atatürk'ün yaptığı toplantıyı daha iyi şekilde mizansen edecek bir proje değişikliği yapabiliriz”

Karamancılar Konağı ile ilgili yapılan eleştirileri de yanıtlayan Seçer, yapının 2017 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oylanarak 'Gastronomi Müzesi' olarak karar alındığını hatırlattı. Herhangi bir fon almadan kendi öz kaynaklarıyla Karamancılar Konağını restore ettiklerini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Arkadaşlarım gitti, çalıştı, konuştu. Kent Konseyi Başkanının size bunu da söylemesi lazım. Bizden sonuç almak isteyenler, bunu kamuoyunda sürekli siyasi bir malzeme haline getirerek değil gerçekten bizimle konuşarak yapabilirler. Arkadaşlarım Başkanla gidip konuştu. Benimle bir toplantı yapılmasının iyi olacağını söyledi. Ben de kabul ettim. ‘Kent Konseyi Başkanımızı da davet edelim' dedim. Orası iki bloklu çok büyük bir bina. Gerekirse bizim mevcut ayırdığımız alanı genişletebiliriz. Yani Atatürk'ün 5 Kasım 1918'de yaptığı toplantıyı daha iyi bir şekilde mizansen edecek bir proje değişikliği yapabiliriz. Geldiğimiz nokta odur. Gecikmiş bir şey yok. Önemli bir kısmını bu işe ayırırız, bir kısmını da yine ‘Gastronomi Müzesi' olarak da planlayabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz.”

“Halkın malı bizim gayretlerimizle 4 yıldır halkta kalıyor”

Komisyonlardan havale edilen, “Mersin Kent Merkezi Doğu Girişi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı' maddesi de görüşüldü. Komisyonlarda oy çokluğuyla kabul edilen madde, mecliste görüşülürken yapılan eleştirilere yanıt veren Başkan Seçer, “ ‘Halkın malı halkta kalacak' diyorsunuz. Biz halkın malını peşkeş mi çekiyoruz? Halk bunu tersten okur. Ne demek? Ben, planlarda halkın malını peşkeş mi çekiyorum, koruyor muyum? Siz daha önce halkın malını yüzde 22 ile vermişsiniz, biz yüzde 45 ile geri almışız” dedi.

“Halkın malı, 4 yıldır bizim gayretimizle halkta kalıyor” ifadesi ile konuşmasını sürdüren Seçer, “Bu planları böyle olması doğrultusunda ısrarla savunmuyorum. Yapılan çalışmalar sonucu gelen teknik bilgiler doğrultusunda, benim de kamu yararını gözeterek karar verip uygun gördüğüm bir çalışmadır. Bu komisyon raporu buraya gelirken, sizin de bizim de grubumuzun kabulüyle gelmiş. Muhtemelen ilçe belediyesi ile de görüşülmüş. Benim söylemek istediğim, ‘Bu komisyondan bu rapor gelmiş, oy çokluğu ile kabul edilmiş'. Burada meclis üyeleri komisyon raporuna ret de verebilir. Tekrar üzerine çalışma olur. Ben idarenin taleplerini burada savunabilirim. Belediye hizmet alanını turizm, ticaret ve konuta çevirdik. Buradan ilan ediyorum, oraya toplu konut yapacağım. Bana belediye hizmet alanı, yekpare bir belediye hizmet binası gerekli değil. Makine ikmalin olduğu eski otogar, oradaki çalışmalar neyi gerektiriyorsa arkadaşlar onu yapmıştır” diye konuştu.

Oy çokluğuyla komisyonlardan gelen rapor, oy çokluğuyla reddedildi. Seçer, bunun üzerine “Kendi yazdıkları raporu reddettiler” dedi.

Mecliste ayrıca Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. Yapılan oylama sonucunda komisyona Fahrettin Kılınç, Haluk Mutluay, Haşim Tuluk, Zafer Şahin Özturan ve

Abdurrahman Yıldız seçildi.