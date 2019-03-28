Seçer: "Demokrasinin kalbi Mersin'de atıyor"

Mersin çağdaş, demokrat, Atatürkçü, devrimci kenttir. Demokrasinin kalbi Mersin'de atıyor” dedi.

Seçer, partisinin Tarsus Belediye Başkan adayı ile birlikte Yeşil Mahalle'de düzenlenen mitinge katıldı. Cumhuriyet Halk Partili kadroların Tarsus'tan Anamur'a kadar tüm Mersin'e hizmet için hazır olduğunu belirten Seçer, “Bana diyorlar ki, ‘seçimlere bir iki gün kaldı, sen çok rahatsın.' Ben Mersinlilerin aklına, vicdanına, ferasetine güveniyorum. Değişim isteği var. Görünen köy kılavuz istemez. Mersin'de her iki kişinden birinin oyuyla Vahap Seçer Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Halep oradaysa arşın burada. Mersin'de alınacak sonuçları tüm Türkiye merak ediyor. Çünkü demokrasinin kalbi Mersin'de atıyor. Mersin çağdaş, demokrat, Atatürkçü, devrimci kenttir. Türkiye'deki değişime Mersin öncülük edecek” diye konuştu.

Çarşamba günü sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin organize şekilde pankart ve afişlerine saldırıda bulunduğunu, iftira ve hakaret içerikli yazılar yazdıklarını kaydeden Seçer, “Korkunun ecele faydası yok. Bırakın yazsınlar. Bizim ne dinimizde ne inancımızda ne siyasi anlayışımızda ne de insanlığımızda ayrımcılık var. İnsanların etnik kökeninden, dininden, mezhebinden, siyasi görüşünden dolayı ayrımcılığa uğramasını reddediyoruz. Gelin onların inadına sıkı sıkı sarılalım. Kardeşlik türküleri söylemeye devam edelim” ifadelerini kullandı.

"Oyunuza, Mersin'e, Türkiye'ye sahip çıkın"

Belediye başkanı olmasının hemen ardından 100 günlük eylem planında belirlenen uygulamaları hayata geçireceğini belirten Seçer, şöyle devam etti; "Bize oyunu veren insanlar sokaklarda vakur yürüyecek. ‘Verdiğimiz oy analarının ak sütü gibi helal olsun' dedirteceğiz. Hiç kimseye, ‘sizin belediye başkanı çalışmıyor, tembellik ediyor, yandaşlarını kayırıyor' gibi bir söz söyleyemeyecek. Sizin evladınız olarak kendimizi size emanet ediyoruz. İçinizdeki İrlandalıları, Hızır Paşaları temizleyin. Aslınıza dönün. Herkesten oy istiyoruz. Herkes de bizden hizmet bekleme hakkına sahiptir. Herkese kapımız açık. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Sandığa gidin, sandığa gitmeyen komşularınızı da götürün. Kararsız olanları bize oy vermeleri için ikna edin. Sandıklar açıldıktan sonra oradan ayrılmayın. Oyunuza, Tarsus'a, Mersin'e, Türkiye'ye sahip çıkın.”