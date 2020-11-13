Seçer: "Depremde ortaya çıkan durum bir sonuçtur"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, video konferans yöntemiyle katıldığı Büyükşehir Kent Konseyleri 3'üncü Toplantısı'nda deprem farkındalığına ilişkin konuştu. Seçer, TBMM'de çok sayıda yasanın çıkarıldığı ancak uygulamalar yerine getirilmeyince depremlerde oluşan durumların bir sonuç niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Depremde ortaya çıkan durum, geriden gelen eksiklerin, gediklerin, yapılmayanların, ihmallerin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Yasaların uygulanması gerekiyor” dedi.

Toplantıya Başkan Seçer'in yanı sıra Ankara, İzmir, Eskişehir, Tekirdağ, Hatay ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanları da katılarak görüş ve önerilerini paylaştı.

Gerçekleştirilen programdan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Ankara Kent Konseyi'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Soyer'in deprem felaketinin ardından çok büyük gayret sarf ettiğini söyleyen Seçer, depremde yaraların sarılmasında emeği geçen tüm kurumlara ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan kahramanlara teşekkür etti. Depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar dileyen Seçer, “İşte işin en sıkıntılı tarafı da bu. Olaylar oluyor, afetler yaşanıyor. Ölümler meydana geliyor. Kentte ya da toplumda çok büyük tahribatlar yaşanıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, üzüntülerimizi ifade ediyoruz ama bildiğimizden maalesef vazgeçmiyoruz. Herhalde dünyanın en çok yasa çıkaran parlamentolarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çok sayıda yasa çıkar” dedi. Seçer, uygulamalar yerine getirilmeyince sorunlar yaşandığını belirterek, “Depremde ortaya çıkan durum bir sonuçtur. Geriden gelen eksiklerin, gediklerin, yapılmayanların, ihmallerin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Farklı bir şey değildir. Yasaların uygulanması gerekiyor” diye konuştu.

“İmar planlarında teknik açıdan yapılması gerekenler yapılmalı”

Belediyelerin en önemli konularından birinin imar planları olduğunu kaydeden Seçer, “Burada çok dikkatli davranmaları ve gerçekten teknik açıdan yapılması gerekenleri yapmaları gerekiyor. İnşaat ruhsatlarından inşaatların denetimine kadar geriden gelen zafiyetlerin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. İmkanlar dahilinde bütün belediye başkanları gibi ben de kentsel dönüşüm ve gelişim projelerin hayata geçirilmesinden yanayım. Biz de bu son İzmir depreminden sonra mecliste yaptığımız değerlendirme neticesinde, kentimizin ve kentimize münhasır özellikleri de değerlendirerek bir komisyon oluşturup yapılacak çalışmaların depremle ilgili ya da afetlerle ilgili alınacak kararların meclis kararına bağlanması konusunda bir değerlendirme yaptık” şeklinde konuştu