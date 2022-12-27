Seçer: "En büyük yatırım, vatandaşların yüzlerinde gördüğüm mutluluk"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent dinamikleriyle beraber Mersin'e kaliteli hizmet sunmak adına 'Kente Sözümüz Var' başlığıyla hayata geçirdiği 'Sivil Toplum Buluşmaları'nı sürdürüyor. Seçer, bu çerçevede kentte aktif görev yürüten meslek odalarının başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar, öneri ve taleplerini dile getirdi. Mersin'de bulunan sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmelerinin kent yönetimine olumlu katkıları olduğunu belirten Başkan Seçer, “Farklı kesimlerden kurumlarla beraber yaptığımız bu toplantıların kent yönetiminde de çok önemli katkılar yaptığını görüyoruz ve bu toplantıları sürdürmekte kararlıyız” dedi.

Bu buluşmanın devam edeceğini vurgulayan Seçer, meslek odalarına misafir olmak isteğini de dile getirdi. Kentin ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut şartları en iyi şekilde kullandıklarını dile getiren Seçer, bu süreçte ülke ve dünya gündemini meşgul eden gelişmeler yaşandığını belirtti. Seçer, “Belediye Başkanı olarak bu süreçle ilgili, ‘Bunu böyle yapmasaydık iyi olurdu' diyeceğim çalışmamız olduğunu söyleyemem. Genel anlamda yaptığımız çalışmaların, uygulamaya koyduğumuz projelerin geri dönüşümünün olumlu olması, bizi de bir sonraki yapacağımız çalışmalara yönelik motive ettiğini söyleyebilirim. Bu yönetim, hem kentin sosyo-ekonomik sorunlarını çözecek hem yapısal sorunlarına müdahale edecek hem kentin gelişmesini sağlayacak birçok konuda önemli çalışmaların altına imza attı” diye konuştu.

Belediye hizmetlerinin yeterli finans ve yeterli insan kaynağı ile sürdürülebilir olduğunun altını çizen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinde göreve geldikleri gün itibariyle her ikisinde de sorunlu bir süreç yaşadıklarını aktardı. Seçer, bir taraftan borç erittiklerini ama yatırımların da hız kesmediğini belirterek, "Görevde olduğumuz 3 yıl 9 ayda gelen kaynakların 280 milyon doları borca gitti. Yani benim 2022 yılı gelir bütçemin dahi ulaşamadığı bir rakamdır bu. 2022 yılı Büyükşehir Belediyesi gelir bütçem 5.2 milyar lira ve bu 3 yıl 9 ayda ödediğiniz para 1 yıllık gelir bütçenize eş” şeklinde konuştu.

Seçer, MESKİ de de tablonun değişmediğini, bir yandan borç öderken bir yandan da proje ve hizmetlerine devam ettiklerini vurguladı. Mersin'in şu anda yağmur suyu konusunda, sel konusunda artık riskinin son derece azaldığını da anlatan Seçer, “Yeni yönetime geldiğim 2019, 2020 yılı başı yağmurların kentte oluşturduğu tahribatları da göz önüne alırsanız demek ki yer üstünde olduğu kadar yer altına da yatırım yapmışız. Hakikaten bu koşullarda iyi bir iş yapıldı" ifadelerini kullandı.

“Kentin huzuru bizim için her şeyden önemli”

Maddi yatırımların yanı sıra manevi yatırımlarda da önemli hizmetler ortaya koyduklarını vurgulayan Seçer, “Karşılaştığım yurttaşların da yüzlerinde mutluluk, nezaket, saygı, sevgi görüyorum. Aslında kente yapılan en büyük yatırımın bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ankara siyasetini bilen bir belediye başkanı olarak, Mersin'de huzuru hakim kılmayı önceleyen çalışmalara büyük önem verdiklerini söyleyen Seçer, “Mersinliler şundan emin olabilir. Her şeyden öne koyduğum Mersin'in huzuruna halel getirmemektir ve bunun tesis edilmesini sağlamaktır. Çünkü kentin huzuru bizim için her şeyden önemlidir” diye konuştu.

Seçer, meslek oda başkan ve yöneticilerinden gelen fikir ve önerileri dinlemesinin ardından da değerlendirmelerde bulundu. Yenilenebilir enerji konusuna dikkat çeken Seçer, MESKİ'de bu konuda Ar-Ge birimi kurduklarını anlattı. Seçer, belediyenin yenilenebilir ve güneş enerjisinden yararlanma miktarının her geçen gün arttığının altını çizdi. İmar planları hakkında konuşan Seçer, Meclis'teki en sorunlu tartışmaların bu konuda yaşandığını hatırlattı. İmar süreçlerinin kamuoyuna ve ilgililerine açık, şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bu hakkının verilmesi gerektiğine inandığını söyledi. Seçer, “Meclis'te bu kadar ortamın gerildiği, Başkan'ın bu kadar aleni şekilde halkla bazı gerçekleri paylaştığı hiç görülmemiştir. Ben bunu yapıyorum. Çünkü kaygım oy değil, doğru işler yaptığıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

“Akıllı Şehir Uygulamaları” çerçevesinde gelen bir soru üzerine de bu konuda detaylı çalışmaların hayata geçirdiklerini dile getiren Seçer, Teksin Mersin uygulamasını örnek olarak verdi. Uygulamaya haftada ortalama 22 bin vatandaşın mesaj bıraktığını ve bu mesajların 13 bine yakınının talebe dönüştüğünü açıklayan Seçer, “Daha önce de söylemiştim, TEKSİN benim en büyük yardımcım. Bu uygulamanın kullanımın yaygınlaştırılması için sohbetlerinizde lütfen tercih edilmesini önerin” dedi.