Seçer, ErasmusDays Gününde öğrencilerle buluştu

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen ErasmusDays 2019 etkinliği düzenledi. Akdeniz ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin katılımlarıyla Atatürk Caddesi Taş Bina önünde kutlanan ErasmusDays Gününde, Başkan Seçer de öğrencileri ve öğretmenleri yalnız bırakmadı. Etkinlikte, projelerini bir festival havasında sergileyen öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Seçer, stantları tek tek gezdi. Stantlarda sergilenen projeleri inceleyen Seçer, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı. Seçer, genç beyinlere başarılar diledi.