Seçer: "Eskiden kalma borçlarımızı bitirdik"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin mali kaynaklarını doğru şekilde kullandığını belirterek, "Belediyenin bir yıllık toplam geliri kadar borcu vardı. Yaptığımız hizmetlerle önümüz açıldı, bunları ödedik” dedi.

Seçer, Kurban Bayramı ziyaretleri çerçevesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Akdeniz'in Akdam Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Seçer, burada vatandaşlar ile bayramlaşıp, taleplerini dinledi. Seçer, Akdam Mahallesi'nin ardından Hebilli Mahallesi'ne geçti. Başkan Seçer, Hebilli Mahallesi'nde halk oyunları yarışmasında Mersin 1.'si olan Iğdır İlköğretim Okulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisi ile karşılandı. Mahalle Muhtarı Cemal Tan, Başkan Seçer'e mahallelerine yapılan içme suyu ve yol hizmeti için teşekkür etti.

“İlaçlama çalışmalarının fazlası hem doğaya hem de mali kaynaklara zarar verir”

Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapmış oldukları yol çalışmalarıyla Hebilli yollarının yağ gibi aktığını ifade etti. Vatandaşlardan gelen ilaçlama soruları üzerine konuşan Seçer, “İki günde bir ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Fazla ilaçlamada doğru değildir. Hem mali kaynakları boşa kullanıyoruz hem de havayı, suyu ve doğayı kirletiyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Seçer, bu konuda vatandaşlara da görev düştüğünden söz ederek, çevreyi temiz tutmanın önemine dikkat çekti.

“Akıllı telefon kullanan her vatandaşımız 'Teksin'den bizlere ulaşabilir”

"Benim yol arkadaşım, baş danışmanım" diyerek hayata geçirdikleri 'Teksin' uygulamasını hatırlatan Başkan Seçer, “Akıllı telefon kullanan her vatandaşımız 'Teksin' uygulamasını indirip isteklerini, şikayetlerini veya taleplerini oraya bildirebilir” diye konuştu. İlçelerde ve bağlı mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak hizmet veren Dosthane-Refakatçi Evinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Seçer, “Şehir hastanesine ameliyat olmak için kızıyla birlikte dışarıdan gelen bir vatandaşımız, ‘Nerede kalacağım' diye düşünmesine gerek yok. Belediyemiz, geldiği gün onları karşılayarak, annesi hastanede kaldığı süre boyunca kızının annesine refakat edebilmesi için sabah hastaneye gitmesinde, akşam dönmesinde, kızının konaklamasında bizler yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.

“2029'a kadar kentin otobüs ihtiyacını karşıladık."

272 tane yeni belediye otobüsü aldıklarına dikkat çeken Seçer, “Otobüslerimizde wi-fi, klima, USB şarj girişleri gibi her ihtiyacı karşılayan özellikler var. Türkiye'de eşi benzeri yok. 2029'a kadar belediyemizin otobüs ihtiyacı yok” dedi.

“İdari yönetimimizle birlikte eskiden kalma borçlarımızı bitirdik”

Belediyenin mali kaynaklarını doğru şekilde kullandığını ifade eden Seçer, “Belediyenin bir yıllık toplam geliri kadar belediyenin borcu vardı. Yaptığımız hizmetlerle önümüz açıldı, bunları ödedik” diye konuştu. Başkan Seçer, aynı zamanda diğer belediyelerin uzun vadede yaptıkları gıda yardımını pandemi döneminde yalnızca 3 ayda yaptıklarını da söyledi.

Mersin sahilindeki kafeleri, kentteki vatandaşların hizmet alması için açtıklarını belirten Seçer, “Bizim için öncelik vatandaştır. Vatandaşlarımız sahile nazır yemek yiyip, kahvelerini içecek. Başka belediyeler olsa bu işletmeleri parti başkanı tanıdıklarının işletmesine verirler. Mersin Büyükşehir Belediyesinde böyle şeyler olmaz” ifadelerini kullandı.

“Sağlığımız elverdiği müddetçe vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sürdüreceğiz”

Yerel seçimlerde aday olurken Mersin'i iyi yöneteceğini bilerek aday olduğunu dile getiren Başkan Seçer, “Vatandaşların dili, dini, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun aralarında ayrım gözetmeden yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olması benim için yeterli. Deneyimli ve iş dünyasından gelen bir siyasetçiyim, iyi hizmetler yapabileceğimi bilerek aday oldum” şeklinde konuştu.

Oy veren ve vermeyen herkese teşekkür eden Seçer, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili, parti içinden Mersin için tekrar adaylık teklifi geldiği takdirde hizmetlerini sürdüreceğini ifade eden Başkan Seçer, şu ifadeleri kullandı; "Benim milletim vicdanlıdır, ahde vefayı bilir. Hizmet edeni karşısında mahcup etmez. Sağlığımız elverdiği müddetçe, şartlar da uygun olursa sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.”

“Kararlılık ve gücümüz var, planlı, programlı bir belediyeyiz”

Seçer daha sonra Akdeniz ilçesi Esenli Mahallesi'ne geçti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren bir belediye olduğunu söyleyen Seçer, “Kararlılık ve gücümüz var, planlı ve programlı bir belediyeyiz” dedi. MESKİ'nin yatırımlarının ardından yol yapım çalışmalarının da devam edeceğini, bozuk yolların onarımının yapılacağını, belediyenin üreticilere sağlamış olduğu tarımsal destekleri aktaran Başkan Seçer, “Köyümüzde tarımsal desteklerimizden biri olan zeytin fidanı dağıtımından faydalanan üreticilerimiz var. Aynı şekilde avokado desteğimizden faydalanıp, üreten çiftçilerimizi de gördüm” diye konuştu.

Başkan Seçer, Esenli'nin ardından Toroslar ilçesi Çelebili Mahallesi'nde vatandaşlarla bayramlaşıp, sohbet etti, yaklaşan Kurban Bayramlarını kutladı. Seçer, vatandaşlarla sohbetinde, Büyükşehir Belediyesi olarak hizmette hiçbir ayrımcılık yapmadıklarını vurguladı.

“Kırsal mahallelerdeki indirimli su tarifesi uygulamasını değerlendiriyoruz”

Kırsal mahallelerde indirimli su tarifesi uygulaması hakkında konuşan Seçer, köylerde vatandaşların kaynak sularına erişim sağlayabileceğini, şehir merkezinde suların ise

Tarsus'ta Berdan Havzasından elektrik enerjisiyle geldiğini, yılda 1 milyarın üzerinde para ödediğini aktardı. Seçer, “6 ay önceki bütçenin üzerine şimdi yüzde 10, yüzde 20 maliyet koyup elektrik faturası ödüyoruz. Şu anda 300 milyon elektrik faturası birikti. Bu uygulamaları koymazsak eğer, su parası çok ucuz diye vatandaş bağını bahçesini sulayabilir. İçme suyu olarak kullanılacak su başka yerlerde kullanılabilir” şeklinde konuştu. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde kırsal yerleşkelerde indirimli su tarifesiyle ilgili uygulamaları değerlendireceklerini de dile getirdi.

“Bizim derdimiz hizmet”

Belediye otobüsleri konusuna değinen Seçer, şu bilgileri verdi; "Toplu taşımada 100 liranın 18'ini sizden alıyoruz, 82 lirasını ben ödüyorum. 500 milyon lira otobüslere destek veriyorum. Yeni otobüs verdik. Tıkır tıkır geliyor, buz gibi, kliması var, yakıtı tertemiz. Bunları önemseyin. Biz elimizden geleni yaparız. Bayram boyunca tüm köyleri dolaşacağım. Su sıkıntısı var mı, bir şikâyet var mı? Bunlara bakacağım. Ben belediye başkanıyım. Ben görevimi yaparım, oy verip vermemek vatandaşın vicdanına kalmış. Biz vazifemizi tam yaparız. Bu konuda rahat olun. Bizim için oy önemli değil. Ben buraya hizmet getirirken siz bana az oy verdiniz, çok oy verdiniz diye bakmam. Ben asla ayrımcılık yapmıyorum. 806 mahallemiz var, hiçbir muhtar, ‘Bu belediye başkanı hizmetlerinde ayrımcılık yapıyor' diyemez. Bizden yana rahat olun. Bizim derdimiz hizmet. Seçime girerim girmem, aday olurum olmam ama vicdanım rahat olur.”

Musalı Mahallesi'nin ardından Toroslar ilçesi Evrenli Mahallesi'nde vatandaşlar bayramlaşan Seçer, mahalle halkı ile sohbet etti, talepleri dinledi.