Seçer: "Esnafı destekleyeceğiz"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin'de yerel esnafı destekleyeceklerini belirterek, "Onlara bir ayrıcalık yapacağız. Bu kentin kalkınması için Mersin'in parası dışarıya gitmemeli. Yasaların dışına çıkmam ama zincir marketler açılırken imzayı zor atarım" dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Anadolu İş İnsanları ve Bürokratları Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Sıradışı bir belediye başkanı olacağını ifade eden Seçer, yatırımcı ve yenilikçi belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerine de önem vereceklerini söyledi. Seçer, “Kış günü okula terlikle giden çocuklarımız var. Bu o çocukların ayıbı değil. Onları yoksul bırakanların ayıbı. Botu olmayana bot, montu olmayana mont vereceğiz. 'Mersinlim kart' uygulamasıyla vatandaşımıza giysi ve gıda yardımı yapacağız. Ya bu insanlara bir an evvel iş bulacağız ya da onlara sahip çıkacağız. Onları açlıkla terbiye etmeden yardım elini uzatacağız” ifadelerini kullandı.

"Sokağın taleplerini, ihtiyaçlarını dikkate aldık"

Seçer, daha sonra Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) bünyesindeki odaların başkan ve yöneticileriyle de bir araya geldi. Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer'in ardından söz alan Seçer, "Bizim çalıştığımız konularla sizin talepleriniz ve çözüm önerileriniz aynı. Aklın yolu bir. Birçok oda başkanıyla adaylık sürecinden önce de bir araya geldim, görüşlerini, önerilerini aldım. Ben aday olacağıma inanıyordum, ona göre çalışıyordum. Şimdi de başkan olacağımı görüyorum. Dersimize iyi çalıştık. Trafiğiyle, ulaşımıyla, betonuyla, altyapı yetersizlikleriyle yaşanamaz hale gelmiş bir Mersin var. Bu şehri nasıl daha yaşanabilir hale getirebiliriz diye yola çıktık, sokağın taleplerini ihtiyaçlarını dikkate alarak projeler hazırladık” diye konuştu.

"Güçlü esnaf, güçlü ekonomi"

Belediyede esnaf masası kurulması talebinin Talat Dinçer'den geldiğini, bunu seçim bildirgesine aldıklarını ifade eden Seçer, “Belediyede çok önemli iki birim

oluşturulacak. Biri Mersin Yatırımcı Girişimci Danışma Merkezi. Diğeri de esnaf masası. Güçlü esnaf, güçlü ekonomi. Hedefimiz bu. Mersin'de yaşanan bütün sorunların işsizlik, yoksulluk olduğunu düşünüyorum. Sorunu çözmeye buradan başlayalım diyorum. Mersin'de her sektörün gelişme olanağı var. Öncelikle bu potansiyeli açığa çıkarmamız lazım. Onun için Mersin Yatırımcı Girişimci Danışma Merkezi'ni kuracağız. Yatırımcı bürokrasiden illallah etmiş. Bir de biz yatırımcıya zorluk çıkarmayalım, aksine öncülük edelim, kolaylık sağlayalım, yeter ki yatırım yapsın, istihdam oluştursun. Ne kadar çok yatırım olursa, piyasa o kadar hareketlenir ve başta esnaf olmak üzere hep birlikte kazanırız” şeklinde konuştu.

‘AVM'LERE KOLAY RUHSAT VERMEM'

Seçer, zincir marketlerle ilgili olarak da şunları söyledi; "Mersin için önemli bir sorun. Ben çok açık söylüyorum. Ben AVM'lere zor ruhsat veren bir belediye başkanı olurum. Benden AVM ruhsatı almak zor bir iş olur. Yetkimi kullanırım, inisiyatif kullanırım. Ben yerel esnafın desteklenmesinden yanayım. Mersin beni doğurmuş, Mersin beni doyurmuş, kimse kusura bakmasın ben de bütün kaynaklarımı, olanaklarımı Mersin'e harcarım. Biz yerel esnafı destekleyeceğiz. Yerel esnafı desteklemek zorundayız. Ona bir ayrıcalık yapacağız. Bu kentin kalkınması için buranın kazancı burada kalmalı. Mersin'in parası dışarıya gitmemeli. Yasaların dışına çıkmam ama zincir marketler açılırken imzayı zor atarım, bunu da söyleyeyim.”