Seçer, gece yarısı Susanoğlu sahilinde incelemelerde bulundu

Ş. tarafından işletilen Susanoğlu sahilinde gece yarısı incelemelerde bulunarak, Büyükşehir'in sorumluluğunda olan alanları gezdi.

Başkan Seçer, Anamur ve Bozyazı'daki personelle bayramlaşma ve CHP Anamur İlçe Danışma Kurulu toplantısı için gittiği Anamur'dan dönüşte, Susanoğlu sahiline uğrayarak incelemelerde bulundu. Tatilciler, bölge sakini ve esnafla bir araya gelen Seçer, vatandaşların ve tatilcilerin talep ve önerilerini dinleyerek, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere yönlendirdi.

Yaz aylarında tatilcilerin gözdesi olan Susanoğlu sahilini gezen Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasındaki alanlarda denetleme yaptı. Seçer, akşam serinliğinde sahilde oturan tatilcileri, belde sakinlerini ve sahil boyunca stant kuran esnafı da selamlayarak, talep ve önerilerini dinledi. Tatilcilerin ve belde sakinlerinin sahille ilgili düşüncelerini, görüş ve önerilerini dinleyen Seçer, daha güzel bir sahil ve temiz bir deniz için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ardından sahil boyunca gezerek stant kuran esnafla bir araya gelen Seçer, sıkıntıları dinleyip, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.