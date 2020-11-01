Seçer: "Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben şuna inanıyorum; çalışan kazanacak, azmeden kazanacak, samimi olan kazanacak" dedi.

Seçer, merkez Akdeniz ilçesinin Özgürlük, Hal, Gündoğdu ve Siteler mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özgürlük Mahallesi ziyaretinde, Mersin'de Türkiye'nin her bölgesinden insanların yaşadığını dile getiren Seçer, “Özgürlük Mahallesi'nde 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce Türkiye'nin belli bölgelerinden iş için, ekmek için, aş için, daha huzurlu bir yaşam süreyim arzusuyla ya da farklı ailevi nedenlerle göç etmiş aileler oturuyor. Bu insanlar zengin insanlar değil, gariban insanlar” diye konuştu.

Seçer, çocuklardan gelen talep üzerine Özgürlük Mahallesine oyun parkı yapacaklarının müjdesini vererek, “Biz bunları başaramamışsak bugüne kadar, koca bir ayıp olarak bu kusura bakmayın ama Türkiye'nin hanesine yazılır. Bu ayıptır. Biz bunları gerçekleştirmek zorundayız ve yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçer, sosyal hizmetleri anlattı

Büyükşehir Belediyesinin yoksul ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük yurttaşları önceleyerek hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan 'Halk Kart' uygulamasını anlatan Seçer, yönetime geldikleri 6 ay içerisinde 11 bin 300 vatandaşa kart dağıttıklarını hatırlattı. Bir tanesi sabit, 3'ü mobil olmak üzere Mersin'de 4 noktada hizmet veren 'Mahalle Mutfakları'nı anlatan Seçer, bu hizmeti de yaygınlaştıracaklarını ifade etti. Seçer, “Bizim derdimiz burada yoksul insanlarımızın, mümkünse ulaşabildiğimiz kadar, işsiz insanlarımızın hiç olmazsa karnı aç kalmasın. Derdimiz, çocuklarımızın, sabilerimizin yatağa aç girmesini önlemek. Bunları da yaygınlaştıracağız. Ama bizim tabi genel amacımız herkesin bir işi olsun, aşı olsun, sıcak bir yuvası olsun. Ama şu anda Mersin'in gerçeği de bu. Fakirimiz, fukaramız çok sayıda. Dolayısıyla bizim onlara sosyal destek vermemiz, sosyal yardım vermemizden doğal bir şey olamaz” şeklinde konuştu.

“Buralar yoksul bölgeler”

Seçer, geçen yıl toplam 33 ilköğretim okulunda 1 milyon 200 bin paket süt dağıttıklarını ve bu sayıyı bu yıl 1.5 milyona çıkaracaklarını müjdeledi. Pandemi sürecinde 166 bin koli gıda yardımı yaptıklarını anlatan Seçer, bu yardımları hiçbir siyasi ayrım yapmadan hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Seçer, şöyle devam etti: “Yine bizim için evde bakım, hasta bakımı, yaşlıların, yoksulların, bakacak kimsesi olmayanların bakımı çok önemli. Belediyemiz bunu yapıyor. Bugüne kadar, yönetime geldiğimizden beri, evde kişisel bakımını yaptığımız vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 525. Yine biz ev temizliği hizmeti veriyoruz. Yaşlı vatandaşlarımız var. Karı koca yaşıyor. Yaşı epey ileride. Bakacak çocuğu yok, evini temizleyecek kimsesi yok. Biz onların ev temizliğini dahi yapıyoruz. Günlük 200 aileyi bizim çalışanlarımız, görevlilerimiz ararlar, halleri, vakitleri iyi midir onlara sorarlar. Bunun gibi birçok konuda, sosyal hizmetler konusunda bizim çalışmalarımız var.”

“Belediyede kimsenin adama ihtiyacı yok”

Mahalle muhtarının da taleplerine yanıt veren Seçer, mahalle halkı tarafından istenen durak, kanalizasyon ve içme suyu şebekesinde yaşanan bazı arızalar hakkındaki isteklere de yanıt verdi. Seçer, “Az önce burada bir vatandaş yolumu kesti. ‘Bir kanalizasyon bağlantı ihtiyacı var. Belediyede adamım yok. Kimseye söyleyemedim, müracaat ettim, şu bağlantımı yapın' dedi. Belediyede kimsenin adama ihtiyacı yok. Belediye bu işleri yapmak zorunda. Eğer bir şikayetiniz varsa telefonu kaldırın, 185'i tuşlayın. Karşınıza çıkacak belediye görevlisine şikayetlerinizi bildirin. Kanalizasyonumuz arızalı yapılmadı, suyumuz akmıyor ya da borumuz patlak yapılmıyor. Bu şikayetleri Alo 185 hattından bizlere bildirebilirsiniz” diye konuştu.

Hal Mahallesinde de vatandaşlara seslenen Seçer, vatandaşın sorunlarını yerinde görebilmek adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sorunları yerinde görmek, vatandaşla iç içe olmak daha doğru bir yönetim anlayışı” dedi. Bu bölgelerde genel anlamda kanalizasyon sisteminde yaşanan yapısal sorunların varlığından söz eden Seçer, “Daha önce hesap edilen kapasitenin çok çok üzerinde bir nüfusa şu anda o sistemler hizmet etmek zorluğunu yaşıyor. Belki de artık yeniden bir rehabilitasyonun ötesinde, yeniden bir altyapı çalışmasına bu bölgelerde ihtiyaç olacak” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak 1.5 yıllık hayata geçirdikleri çalışmaları anlatan Seçer, “Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben şuna inanıyorum; çalışan kazanacak, azmeden kazanacak, samimi olan kazanacak. Bu özelliklerin tamamını taşıyoruz. İnşallah çok güzel hizmetler yapacağız” diye konuştu.

Büyükşehir, Hal Mahallesi'ne çok amaçlı bir merkez inşa edecek

Seçer, Hal Mahallesine yapacakları ve yaklaşık bin 650 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak, içerisinde tandır evi, taziye evi, mahalle mutfağı, derslik ve okuma salonunun bulunduğu, çok amaçlı merkez inşa edeceklerini anlattı. Merkezin ihalesine önümüzdeki günlerde çıkılacağını belirten Seçer, birkaç ay içerisinde de inşaatına başlayacaklarını kaydetti. Seçer, ulaşımı rahatlatmak adına Hal Kavşağına bir köprülü kavşak çalışması yapacaklarını müjdeledi.