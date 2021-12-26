Seçer: "Gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Tarsus'un Kurtuluş Haftası kutlamaları” kapsamında hazırlanan Tarsus 100. yıl etkinlik alanının açılışını gerçekleştirdi.

3 gün devam edecek olan Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanında ‘Milli Mücadele', ‘Yüzyıl' ve ‘Mersin'in Hafızası' sergileri yer alırken, ünlü edebiyatçı, tarihçi, akademisyen ve yazarlar tarafından söyleşiler gerçekleştiriliyor. Ayrıca performanslar ve çeşitli deneyim alanları da etkinlik alanında Mersinlileri bekliyor. İlk gün Yakup Boncuk'un moderatörlüğünde Uğur Pişmanlık tarafından ‘Tarsus Basın Tarihi' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Ardından ‘Tarsus 100. yıl etkinlik alanının ve ‘100. Yıl Sergisi'nin açılışına geçildi. Açılışa, Başkan Seçer'in yanı sıra, CHP milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Tarsuslu katıldı. Tarsus'un işgalci güçlerden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladıklarını söyleyen Başkan Seçer, “Bir asır. Bu topraklar çok önemli, çok kadim topraklar. Kültürü, geçmişi, tarihi muazzam. Bu toprakların değerini bilen bizler, bugünden yarına çocuklarımıza çok daha önemli, değerli, zengin miraslar bırakmak için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bizi çalışmak kurtarır. Eğer onurla, şerefle yaşadığımız kentte başımız dik gezmek istiyorsak, şimdi yıl dönümünde anacağımız atalarımızın kemiklerini sızlatmak istemiyorsak çalışmalıyız, çalışmalıyız, ele güne rezil olmamalıyız, müstemleke olmamalıyız çünkü bizim kanımızın içerisinde dolaşan alyuvarlar ve akyuvarlarda bağımsızlık ruhu var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi” dedi.

“100 yıl sonra bu hissiyatla, bu duygu ve düşüncelerle duygulanmamak mümkün değil”

Tarsus'un geçmişten günümüze çok önemli bir yer olduğu ifade eden Seçer, Anadolu'da işgalin bu bölgede başladığını söyledi. Seçer, "Kuzeyinde Pozantı, doğusunda Adana, batısında Mersin olan çok merkezi bir yerdi. Onun için işgalciler öncelikle burayı işgal ettiler. O dönemde daha Anadolu'nun hiçbir noktasında bağımsızlık ateşi yakılmamışken bu topraklarda başladı. Anadolu'nun diğer bölgelerinde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Anafartalar'da, İstanbul'da, İzmir'de düzenli ordularla emperyalistlerle savaş verilirken burada milis güçlerle, Molla Kerimlerle, Ferahim Şalvuzlarla, yani bizim büyüklerimizle, dedelerimizle, atalarımızla, daha ismini bilmediğimiz toprak altında binlerce isimsiz kahramanların mücadelesi sonucu bağımsızlık meşalesi burada ateşlendi. Kentimizin değerini bilmeliyiz. Bu bölgede Karboğazı'nda, Eshab-ı Kehf dağlarında, Bağlar'da, Karadirlik'te, Hacı Talip'te göğüs göğüse Fransızlarla bu toprakları kurtarmak için mücadele eden, göğsünü siper eden, canını feda eden o insanların torunlarıyız biz. Bugün, 100 yıl sonra bu hissiyatla, bu duygu ve düşüncelerle duygulanmamak mümkün değil. Biraz vatan, memleket, bayrak sevgisi olanın duygulanmaması mümkün değil" diye konuştu.

“Atalarımızdan aldığımız emaneti, yarınlara en iyi şekilde teslim etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz”

Tarsuslu olarak atalarından aldıkları emaneti yarınlara en iyi şekilde teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Seçer, "2,5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gecemizi gündüzümüze kattık. Bölgemiz 16 bin kilometrekare. Göçle büyümüş. Bugün bünyesinde 400 bin geçici koruma altındaki Suriyelileri de barındıran toplam 2.3 milyon nüfusun yaşadığı bir kent. Bütün zorluklarımıza rağmen merkezi yönetimle ters düşmemeye çalışarak, Meclis'teki sandalye sayımızın bize oluşturduğu sıkıntıyı halkımızın önüne getirmeden, hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Tarsus çok şeylere layık. Tarsus'un tekrar inşası, ihyası; en önemli sorunu olan işsizlik sorununu, istihdam sorununu ortadan kaldıracak Belediyemizin ya da diğer kurumların, ya da özel sektörün yaptığı bütün yatırımlara her türlü desteği sunuyoruz. Anamur'dan Tarsus'a kadar siyasi, mezhepsel, meşrepsel, yaşam biçimi, rengi, dili, dini ırkı gözetmeksizin bütün hemşehrilerimize aynı mesafede durarak hizmetlerimizi götürüyoruz, götürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

3 Ocak'ın Mersin'de raylı sistemler dönemini başlatacakları tarih olduğunu ifade eden Seçer, "Dedik ki, ‘bu önemli yatırımın ilk kazmasını kurutuluşumuzun 100'üncü yılında vuralım. Bir değeri, bir anlamı olsun.' Bütün vatandaşlarımızı 3 Ocak'ta Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda yapacağımız temel atma törenine davet ediyorum. Çok kısa süre içerisinde ilk etabı 13.4 kilometre olan yer altı metrosunu Mersinimize kavuşturacağız. Her alanda yatırımlarımız devam edecek” dedi.

Belediyeciliğin insana dokunmak olduğunu belirten Seçer, dün olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında durarek, sosyal politikaları en azami şekilde sürdüreceklerini söyledi. 2021 yılını ‘sevgi ve iyileşme yılı' olarak ilan ettiklerini anımsatan Seçer, “2022 yılı için de kentimize inanmalıyız, kendimize inanmalıyız, ülkemize inanmalıyız ki başarılı olalım. Ve umut taşımalıyız. 2022 yılını da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘kentine inanç ve umut yılı' olarak ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Seçer ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.