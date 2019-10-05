Seçer: “Gezici sağlık ekiplerimizle ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyoruz”

12. Çukurova Dişhekimliği Günleri (ÇUDİG), Mersin Dişhekimleri Odası'nın ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek etkinliğin açılışına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç, Mersin Dişhekimleri Odası Başkanı Naciye Güleç Gök, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile farklı şehirlerden Mersin'e gelen oda başkanları katıldı.

“Gezici sağlık ekiplerimizle ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet veriyoruz”

Başkan Seçer, programda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık alanında yaptıkları hizmetleri katılımcılarla paylaştı. Ağız ve diş sağlığı konusunda verdikleri hizmetleri anlatan Seçer, “Sağlık Dairemiz ve Engelliler Dairemiz marifetiyle ağız ve diş sağlığı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bizden önceki yönetimde elbette ki bu alanda önemli çalışmalar olmuş ama biz bu hizmetleri aldığımız noktadan çok daha iyi noktalara götürmek istiyoruz. Gezici sağlık ekiplerimiz var. Özellikle Mersin'in kırsal mahallelerine tam donanımlı araçlarımız vasıtasıyla ağız ve diş sağlığı konusunda hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Sosyal güvenceden yoksun yurttaşlarımıza da sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz ” diye konuştu.

“Bundan sonraki süreçte sağlık alanında işbirlikleri devam edecek”

Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Seçer, “Burada önemli bir nokta var, sizlere de teşekkür etmem gerekiyor. 2016 yılında daha önceki belediye yönetiminde Mersin Dişhekimleri Odamızla bir protokol imzalanmış. Bunlar önemli, değerli çalışmalardır. Sizlere çok teşekkür ediyorum, bundan sonraki süreçte de bu çalışmaları sürdüreceğimizi umut ediyorum” diye konuştu.

Mersin Rotary Kulübü ile iş birliği içerisinde şehit ve gazi aileleri için ağız ve diş sağlığı hizmeti vereceklerini aktaran Seçer, “Belediye olarak bazı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gidiyoruz. Bir tanesi de Mersin Rotary Kulübü. 2019-2020 döneminde bir protokol ile şehit ve gazi ailelerine de koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmeti verme çalışmalarını yapıyoruz. Bunun gibi daha birçok STK ile umut ediyorum işbirlikleri yapacağız. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.