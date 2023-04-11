Seçer: "Güneş balçıkla sıvanmaz, biz başarılı belediyeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Biz başarılı bir belediyeyiz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Çok da güzel işler yapıyoruz. Siz tarihimizde görmediğimiz kalitede yollar görüyorsunuz. Tarihinde görmediği şekilde adaletli bir hizmet alıyor Mersin halkı" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 29, komisyonlara havale edilen 16 ve gündem dışı 2 madde olmak üzere toplam 47 madde görüşüldü.

2022 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi

‘Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu' görüşülürken oturumu Meclis Birinci Başkan Vekili Mehmet Çelik yönetti. Görüşmelerin ve değerlendirmelerin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda ayrıca Denetim Komisyonu Raporu görüşüldü. Meclis toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy ile Büyükşehir Belediye Encümenine 5 üye ve işari oylama ile de İhtisas Komisyonları seçimi yapıldı.

“Mersin Belediyesi güçlüdür”

Meclis üyelerinin 2022 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirmelerinden sonra konuşan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye'nin en önemli stratejik kentlerinden birini yönettiğini ve güçlü bir mali disiplininin olduğunu vurgulayarak, “Biz güçlü bir belediyeyiz. Ben borçların, olumsuzlukların ya da toplumu manipüle ederek, ajite ederek, başarısızlığın arkasına sığınan bir siyasetçi olmadım bugüne kadar. Mersin Belediyesi güçlüdür" diye konuştu.

“Gelir bütçesinde gerçekleşme oranı 93.2, giderde 92.7”

Gelir ve gider bütçelerindeki gerçekleşme oranlarının tutarlılığına dikkat çeken Seçer, “Geçen yıl 5 milyar 88 milyon lira gelir bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 93.2, gider bütçemiz ise 5 milyar 932 milyon, yüzde 92.7 gerçekleşme sağlamışız. Bu mali disiplin demektir. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesinin mali disiplini o kadar iyi duruma gelmiştir ki, devraldığı dönemdeki 400 milyon dolarlık borcu, 115 milyon dolar seviyesindedir. Diyorlar ki, ‘Gelir bütçenizin yüzde 10'u, 15'i gibi öz kaynaklardan kullanıyorsunuz, bunu artırmanız lazım.' Bu çok abes bir şey. Bunlar kanunla belirlenmiş. Öyle bir algı yönetimi yapılıyor ki, sanki biz isteyince bu para bize geliyor. Eleştirileri yapıyorsunuz ama bu para bizim yasal hakkımız, sizin de yasal hakkınız belediyeler olarak. Bunun partisi yok, kanun çerçevesinde alırsınız paranızı” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, uluslararası kredi kuruluşlarından Fitch'in yayınladığı raporda Türkiye'de mali tablosu en iyi olan 9 belediyeden birinin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi.

“Hiçbir idare kanun dışı bir eylem içerisinde olamaz”

İşten çıkarma ve işe iadelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Seçer, işten çıkarmalarda yasalara aykırı hiçbir harekette bulunmadıklarını söyledi. Seçer, “Hiçbir idare kanun dışı bir eylem içerisinde olamaz. 11 bin kişinin çalıştığı bir kurumda işe girişler, çıkışlar olur. Bunun gerekçeleri olur. Ama kanun, nizam ne gerektiriyorsa o yapılır. İşe iadeler olur, yasal olarak başlatırsınız, ‘Bu bize yararlı' diyorsanız devam ettirirsiniz. Ama değilse tazminatını ödersiniz, bu işi bitirirsiniz ve daha karlı olursunuz. Çünkü yararlanamıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Dar gelirli vatandaşlara dağıtımı yapılan gıda kolilerinde partizanlık yapıldığı iddialarını net bir ifade ile reddettiğini söyleyen Başkan Seçer “'Yandaşlara dağıtılıyor, partililere dağıtılıyor' iddiaları geldi, bunu asla kabul etmem. Kesinlikle, ‘Bu mahalleye verilsin, buraya verilmesin', ‘Burada bizim adamlar var, burada yok' böyle bir ayrımcılık yok. 120 bin civarında bir koli dağıtımı gerçekleştiriliyor, sadece Ramazan kolisi. Daha öncede 15 binin üzerinde, depremzedelere dağıtım yapmıştık. Bunları da sırf gösteriş olsun, koli olsun diye değil, gerçekten içerisinde 15-20 gün küçük bir aileye yetecek gıdalar var. Bu konuda bu eleştirileri şikayetleri art niyetli bulurum” dedi.

“Öğrencilerimiz her şeyin en iyisine layıktır”

Mersin'in öğrenci şehri olmasını istediklerini ve bu doğrultuda çok önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Seçer, şunları kaydetti: “Mersin öğrenci kenti olsun. Herkes sahilleri ranta açar, ben öğrencilere açıyorum. Belediyelerde böyle denize nazır, leb-i derya, muazzam yerler, araziler hep ranta açılır. Ben vatandaşıma açıyorum. ‘Öğrencilerimiz her şeyin en iyisine layıktır' deyip en güzel yerlerde okuma salonları yapıyoruz. Birçok mahallede yapıyoruz. Özellikle çok kalabalık ailelerin yaşadığı bölgeler var. Çocuk ders çalışamıyor. Bizim yaptığımız eğitim destekleri, dershaneler, öğrenci bursları, üniversitelerin kapısında şu anda 6 TL'ye üç kap yemek veriyoruz. Türkiye'nin en ucuz, her türlü imkanı olan toplu taşıma araçları Mersinde öğrencilerimizin emrine 1 TL'ye amade, böyle bir ücret yok Türkiye'de.”

“Güneş balçıkla sıvanmaz, biz başarılı belediyeyiz”

Büyükşehir olarak başarılı çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Seçer, “Biz başarılı bir belediyeyiz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Çok da güzel işler yapıyoruz. Siz tarihimizde görmediğimiz kalitede yollar görüyorsunuz. Tarihinde görmediği şekilde adaletli bir hizmet alıyor Mersin halkı. Sosyal hizmetlere tarihinde görmediği bütçeler ayırıyoruz. 2019'daki bütçemizle bugünkü bütçemizin arasındaki fark yaklaşık olarak 5 katı. Şu anda 10 milyar 660 milyon TL. O zaman 2 milyar 255 milyon TL bütçe ile geldik. O bütçeyi de biz yapmadık. Zaten yüzde 75 gerçekleşme oranı vardı. Sonra bütçe gerçekleşmeleri yüzde 98'lere, yüzde 99'lara çıktı” diye konuştu. 2022 yılı performansının yüzde 88.48 ile çok yüksek bir oran olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, elde edilen başarıdan ötürü, çalışma arkadaşlarına, en alt kademeden en üst kademeye kadar emek veren mesai arkadaşlarına, katkı sunan meclis üyelerine ve verdikleri destek için Mersin halkına teşekkür etti.

“İmar konusunda yol almak için her türlü gayreti gösteriyoruz”

İmar planlarının ilerlemediği yönündeki eleştirilere ise Başkan Seçer, “Bunlar boyacı küpü değil batırıp çıkarasınız. Çok netameli işler ama Mezitli'de çok çok önemli bir mesafe alındı. Yenişehir öyle, Toroslar kısmen, Akdeniz zaten geç başladık. Çünkü zaman alıyor. Onlar devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı nazım imar çalışmaları değil ki mesele. 1/1000'liklerini ilçe belediyeleri yapacak. Bunu hakka, hukuka uygun yapacak. Doğru, dürüst yapacak. Bunlar süratle yapılırsa biz de katkı sunuyoruz. Yol almak için her türlü gayreti gösteriyoruz” şeklinde yanıt verdi.

“İkinci 5 yılda ilk icraatımız toplu konut olacak”

İkinci 5 yılda ilk icraatlarının toplu konut olacağını belirten Seçer, “Farklı formüller üzerinde çalışıyoruz. Bunu yarın yaparız dersem yalan söylerim. Bir dahaki döneme hazırlanıyoruz. Bir dahaki dönem Allah kısmet ederse, belediye idaresi halk tarafından bize verilirse yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Mersin Mersin olalı bu kadar kaliteli yollarla tanışmadı”

Mersinlilerin hiç görmediği yol çalışmalarını gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Seçer, 2022 yılında 1,5 milyon ton asfalt kullanıldığını, 2 bin 200 kilometre sathi kaplama yapıldığını söyledi. Seçer, “Tarsus'a ilk kez 2 bin 200 metre bulvar açan yönetim biziz. Tarsus Tarsus olalı bu kadar kaliteli yollarla tanışmadı. Bunun da hakkını verin. Mersin de Mersin olalı bu kadar kaliteli yollarla tanışmadı. Bizim dönemimizde tanıştı. Ben bunu her gittiğimde duyuyorum. Anamur'a gidin. Anamur sahil yolunu da yaptık. Yani tarihinde olmadığı kadar güzel altyapı yaptık. Gülnar'a da Mut'a da Yenişehir'e de Akdeniz'e de. Mesele sadece yeni yol açmak değil. Her yere yol açamazsınız, ihtiyacı olan yerlere açarsınız. Mevcut yolların ihyasından bahsediyorum. Mevcut yollara bakın. 3. Çevreyolunu yeniliyoruz. 4 Çevreyolunu yeni açtık. 7 Kardeşler kavşağında biten yolu GMK'ya, D-400'e bağlıyoruz. Şimdi 980 metrelik bölümü bitti. Karayollarından bir rakam verebilir misiniz 4 yılda Mersin'de ne kadar yol açtı? Beni eleştirenler şu otoyolu bir yapsalar keşke. 2 bin 200 kilometre sathi kaplamayı, 1,5 milyon ton asfaltı beğenmiyorsunuz” diye konuştu.

“İyi sonsuza gider. Tarım da bunu hak ediyor”

Tarımsal destekleri her zaman artıracak çalışmalar yapacaklarını söyleyen Başkan Seçer, “İyi sonsuza gider. Tarım da bunu hak ediyor. İyi işler yaptığımızı da bilmenizi istiyorum. Hayvancılık, sulama borusu, fide, fidan desteği, her alanda sonuç alıcı çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim. Bir araba garajda kapalı kalırsa arıza yapar mı? Sorun yapar mı? Demek ki biz çalışan arabayız. Arıza yapmamız da olasıdır. Arıza yapıyoruz, alet ekipman eskiyebilir, herhangi bir sorun olabilir ama yol alıyoruz. Araba yol alıyor bu önemli, yatmıyor garajda” dedi.

“Sosyal hizmetlerin bütçesi 8-9 kat arttı”

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin 4 kat arttığını fakat sosyal hizmetlere ayrılan bütçenin 8-9 kat arttığını belirterek, “Bizim farkımız bu. Ben de bu konuda olumlu yaklaşıyorum. Dönemsel olarak özellikle pandemi bunu gerektirdi. Deprem dolayısıyla yaşadıklarımız. Belki ona ilave bütçe arttıracağız. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor bu anlamda da” şeklinde konuştu.

“Çalışma arkadaşlarımdan son derece memnunum”

Belediye personelinden memnun olduğunu da kaydeden Seçer, “Siyasi mülahazalarla yapılan toplu sözleşmeler, sırf ‘çalışana şirin görüneyim, seçime yönelik hamle yapayım' diye yapılan çalışmalar üst üste birikiyor, koca bir sorun dağı haline geliyor belediyelerde. Şu anda biz de en düşük ücret sosyal hakları ile beraber bir yıla vurduğunuz zaman ortalama 10 bin 300 lira, bu en taban ücret. Ben personellerimden, çalışma arkadaşlarımdan son derece memnunum. Onların da alın terlerinin, emeklerinin karşılığını hakça alması yönünde çalıştığımı bilmelerini isterim” ifadelerini kullandı.

Mersin, Adıyaman ile kardeş şehir oldu

Meclis toplantısında ayrıca Adıyaman Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir olması ile ilgili konu görüşüldü ve ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Seçer, Adıyaman'da deprem sonrası yaptıkları faaliyetlerden söz etti. Seçer, “Adıyaman'da 670 konteynerlik bir konteyner kent yapıyoruz. Bu yeri bize AFAD sağladı. Biz de şu anda işbirliği halinde bu çalışmaları yapıyoruz. Belediye ile de işbirliğimiz var. Adıyaman Belediye Meclisinden geçmiş bu karar. Bize sordular, hay hay dedik. Yaptığımız kardeş şehir teklifinin kabul edilmesi için de sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.