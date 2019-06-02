Seçer: "Halkımızın bizden beklentilerini bir bir yerine getireceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de geçici bir ekonomik sıkıntı yaşandığını ancak bu sıkıntıları aşacak güçte olduklarını belirterek, "Hiç şikayet etmiyoruz. Siyaset şikayet yeri değil, sorun çözme yeridir” dedi.

Seçer, Ramazan'ın 27. gününde iftarını Gülnar ilçesindeki vatandaşlarla birlikte yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği ekibi tarafından Ramazan ayının ruhuna uygun seslendirilen eserlerin ardından Seçer, Gülnarlı vatandaşlara seslendi.

“Gönlümüz birbirine yakın”

Ramazan ayı gibi mübarek bir ayda vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Seçer, “Gönlümüz birbirine yakın. Sizlerle bir arada olmak beni mutlu ediyor. Ramazan boyunca her gün bir ilçemizde, iftar soframızda yurttaşlarımızla aynı sofrayı paylaştık. Ramazan ayı bizlere birbirimize yardımcı olma, kardeşçe, birlik, beraberlik içerisinde olma duygularını hatırlatıyor. Kardeşçe, dostça olmak çok güzel bir duygu” diye konuştu.

“Ben tüm partililerin belediye başkanıyım”

Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin'de birliğe ve beraberliğe imza atacaklarını kaydederek, “Biz barış, kardeşlik istiyoruz. Kamplaşma, ayrışma istemiyoruz. Ben 31 Mart akşamından sonra tüm Mersin halkının belediye başkanıyım. Rahat olun. Ben Gülnarlının, Tarsuslunun ve tüm partililerin belediye başkanıyım. Ayrım, gayrım yok. Bizi kendi içimizdeki bölünme zayıflatır. Bu tuzağa düşmeyelim. Bunu yapanlara pirim vermeyelim” ifadelerini kullandı.

“Halkımızın bizden beklentilerini bir bir yerine getireceğiz”

Mersin'de geçici bir ekonomik sıkıntı yaşandığını ancak bu sıkıntıları aşacak güçte olduklarını söyleyen Seçer, “Mersin'de yaşadığımız ekonomik sıkıntılar var ama hiç merak etmeyin çok kısa sürede bunları aşacak, irade ortaya koyabilecek belediye başkanınız var. Çok kısa süre içerisinde bu zorlukları aşacağız. Halkımızın bizden beklentileri olan hizmetleri bir bir yerine getireceğiz. Hiç şikâyet etmiyoruz. Siyaset şikâyet yeri değil, sorun çözme yeridir” şeklinde konuştu.

Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti, edilen dualar ve top atışının ardından Başkan Seçer ve vatandaşlar hep birlikte orucunu açtı.