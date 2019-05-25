Seçer: “Hayvaseverlerle ortak projelere imza atacağız”

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yakında bir kampanya başlatacağını ve hayvanseverlerle ortak projelere imza atacaklarını söyledi.

Sabah erken saatlerde, mesai öncesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden Başkan Seçer, kedi ve köpeklerin yaşadığı bölümlerde incelemelerde bulunarak, Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük'ten bilgiler aldı.

Sahiplendiği yavru köpeğe ‘Sarı' ismini verdi

Barınaktaki bakım ve rehabilitasyon merkezlerini gezerek tek tek inceleyen Seçer, 2,5 aylık bir yavru köpeği kucağına alarak sevdi. Kollarında uyuyakalan köpeğe ‘Sarı' ismini veren Seçer, minik köpeği sahiplendi. Sarı, artık Macit Özcan Spor Tesisleri'nde, daha önce sahiplenilmiş can dostlarıyla bir arada yaşayacak.

Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de gezen Seçer, orada da 10 günlük minik bir Çatalburun köpeği ziyaret boyunca kucağından bırakmadı.

“Burası 3 bin köpek ve 2 bin kedi barındırabilecek kapasiteye sahip”

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Seçer, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yaklaşık olarak 3 bin köpek ve 2 bin kedi barındırabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Seçer, “Bugün Hayvan Barınağı'ndayız. Burada arkadaşlarımız yaptıkları işlemleri ve çalışmaları bizleri aktardılar. Yaklaşık 3 bin köpek, 2 bin kedi kapasiteli bir tesis burası. İhtiyaç durumunda genişlemeye de müsait bir yer. Burada önemli çalışmalar yapılıyor. Bazı hastalıkları olan hayvanların bakımı, bazı eksik uzuvları olan hayvanların burada korunması yapılıyor. Bu şekilde yaklaşık 120 hayvanımız var” dedi.

“Hayvanseverleri üzecek bir sıkıntı ve boşluk olmayacak”

Hayvanseverlerden yoğun talep, öneri ve şikayet aldıklarını dile getiren Seçer, bu tip ziyaretleri rutine bindirerek, sürekli olarak incelemelerde bulunacağını da ifade etti. Hayvanseverlerin son derece hassas olduklarını vurgulayan Seçer, “Yurttaşlarımın önemsediği konular bir belediye başkanı olarak benim de önemsediğim konular. Aynı zamanda ben de bir hayvanseverim. Gördüğünüz gibi kucağımdaki bu köpeğimizin adını Sarı koydum. Kucağımda uyudu. O da benim bir hayvansever belediye başkanı olduğumu hissetti herhalde. Şefkatli kollarımda uyudu. Hayvanseverler merak etmesinler; uygulamalarımızda onları üzecek herhangi bir sıkıntı ve boşluk olmayacak” diye konuştu.

“Hayvanseverlerle ortaklaşa projelere imza atacağız”

Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde hayvanseverler ile birlikte bazı projelere imza atacaklarını kaydeden Seçer, “Onların yapıcı eleştirilerine her zaman açığız. Onların eleştirileri, önerileri bizlere de ışık tutacaktır, yol açacaktır. Ben önümüzdeki günlerde de bazı çalışmalar yapacağım. Bu konuda bir kampanya başlatmayı düşünüyorum. Hayvanseverlerle belediye bazı konularda ortaklaşsınlar, beraber projeler yapsınlar. Bu anlamda da kendilerinin memnuniyeti artar. Biz de tabii yaptığımız hizmetlerden dolayı kendimizi iyi hissederiz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu tip projelere hayvanseverlerle beraber imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Son 5 ayda toplam 587 kedi ve köpek sahiplendirildi

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 542 köpek yaşıyor ve bu yıl ocak ayından itibaren toplam 346 köpek sahiplendirilerek sıcak birer yuvaya kavuştu. Ocak ayından itibaren bu köpeklerden bin 142'si doğaya salınırken, bu ay barınağa getirilen köpek sayısının 289 olduğu belirtildi. Barınakta ayrıca 461 kedi yaşıyor ve bu yıl içerisinde 241 kedi sahiplendirildi. Bu yıl içerisinde doğaya salınan kedi sayısı ise 690 olarak bildirildi.