Seçer: "Hem çalışacağız hem de Mersin'in hakkını arayacağız"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Mersin'in, Türkiye'nin en çok vergi veren 6. ili olduğuna dikkat çekerek “Ama Mersin varlık içinde yokluk çekiyor. Eğer Mersin yoksulsa işinizi iyi yapmıyorsunuz, hakkınızı aramayı bilmiyorsunuz demektir. Biz hem çalışacağız hem de Mersin'in hakkını arayacağız. Merkezi hükümetten Mersin'in hakkı olan yatırımları isteyeceğiz” dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Bozyazı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeye gelişinde Bozyazı Belediye Başkan Adayı Yüksel Kır ve Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz ile çok sayıda partili tarafından konvoyla karşılanan Seçer, daha sonra parti binası önünde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

"Kavga etmenin bize ne faydası var"

CHP'nin bu seçim sürecinde herkesi kucakladığını söyleyen Seçer, “Hizmet için geliyoruz. Aklımız fikrimiz hizmet yapmak. Sadece CHP'liler değil tüm partilerin seçmenleriyle kardeşiz. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Kavga etmemizin, ayrışmamızın, birbirimize hakaret etmenin bize bir faydası var mı? İttifak kuran diğer partilerin, iktidar partisinin bize 'şer ittifakı' demesinin bu halka bir faydası var mı? Siz bunları bırakın, adaylara bakın. Mersin'de 3 aday var. Bunlardan hangisi Anamur'dan Mersin'e hizmet verebilir. Geçmişte ne yapmışlar, gelecekte ne yapabilirler? Bunlara bakın” diye konuştu.

"Yoksulluk Mersin'in kaderi değil"

Mersin'in, Türkiye'nin en çok vergi veren 6. ili olduğuna dikkat çeken Seçer, “Ama Mersin varlık içinde yokluk çekiyor. Bunu kabul ediyor musunuz? Yoksulluk kader mi? Yoksa tembellikten mi yoksulluk oluyor. Yoksulluk bir kader değil. Eğer Mersin yoksulsa işinizi iyi yapmıyorsunuz, çalışmıyorsunuz demektir. Hakkınızı aramayı bilmiyorsunuz demektir. Mersin'i yönetenler ya çalışmıyor ya da hakkını aramayı bilmiyor. Biz hem çalışacağız hem de merkezi hükümetten hakkımızı isteyeceğiz. Mersin'in hakkı olan yatırımları isteyeceğiz. Belediyenin kaynağı var. İyi bir bütçesi var. Bu parayı çarçur etmeyeceğiz. Bu parayı halkın yararına kullanacağız” ifadelerini kullandı.

"Mersin değişim istiyor"

Mersin'de bir değişim isteği olduğunu savunan Seçer, şöyle devam etti; "Bir değişim isteği var. Bunu görüyorum. Üç başkan adayı var. İkisi belediye başkanı. Eğer vatandaş onların yaptıklarından memnunsa başımın üstüne. Yok vatandaş olarak 'ben daha farklı bir hizmet istiyorum, atılım istiyorum, kalkınma istiyorum' diyorsanız, bir kez daha düşünün. Mersin'i yönetecek insanın büyük düşünmesi lazım. Ortaya bir vizyon koyması lazım. Ben yatırımcı bir belediye başkanı olacağım. Mersin'de yatırım yapmaları için yatırımcıların önüne düşeceğim. Ben iyi bir belediye başkanı olacağım. Bu memlekette yaşayan herkes benim hemşehrimdir. Ben bu şehirde yaşayan herkesin babası olmaya, herkesin anası olmaya, herkesin kardeşi olmaya talibim. Onun için herkesin desteğini istiyorum.”

Seçer, Bozyazı projelerini de anlattı

Seçer, konuşmasının sonunda Bozyazı ile ilgili projelerini de anlatarak, "Bozyazı'yı turizm alanı olarak ilan edelim. Burada turizme yönelik bir planlama yapalım. Bozyazı sahilini yeniden düzenleyeceğiz. Huzurla oturacağınız, çocuklarınızla zaman geçireceğiniz alanlar yapacağız. Kamp alanları yapacağız. Sahili daha güvenli, daha kullanışlı hale getireceğiz. Bozyazı için otogar projemiz de var. Açık alanda, yol üstünde otobüs beklemeyeceksiniz" şeklinde konuştu.