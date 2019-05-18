Seçer: "Hep beraber daha güzel bir Mersin oluşturacağız"

Dernek binası önünde kurulan iftar programına Vali Ali İhsan Su ile birlikte kent protokolü de katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, programda yaptığı konuşmada, iftar etkinliğini düzenleyen Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği temsilcilerine teşekkür ederek, “Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun, her günümüz böyle olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bir sofrayı beraber paylaşalım. Birbirimize dostça yaklaşalım, bir ekmeği bölüşelim. Toplumda huzurun, mutluluğun, kardeşliğin, birbirine yardım etme duygusunun gelişmiş olması çok güzel bir duygu. Ramazan dolayısıyla iftarlara katılıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ama arzu ediyorum ki sadece Ramazan sürecinde değil bu ortamı 365 gün yaşayalım. Bunu arzu ediyorum. İnşallah hep beraber bunları da gerçekleştireceğiz. Şehrimiz bizim şehrimiz. Başka Mersin yok. Hep beraber daha güzel bir Mersin oluşturacağız. Böyle güzel ve müstesna bir kentte hep beraber yaşayacağız” dedi.

İftar programında Başkan Seçer'in yanı sıra protokol üyeleri de birer konuşma gerçekleştirdiler. Konuşmaların ardından Seçer ve protokol üyelerine Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Münir Şen tarafından plaket takdimi yapıldı.