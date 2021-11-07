Seçer: "Herkesi kucaklayan yönetim anlayışı ile hizmet ediyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de yaşayan herkesi kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla hizmet ettiklerini belirterek, “Daha huzur dolu, daha mutluluk dolu, insanların güldüğü, refahın yüksek olduğu, pırıl pırıl caddelerinin olduğu, hepimizin arzu ettiği hayalimizdeki bir kenti yaratma arzusu içerisinde yaşıyoruz” dedi.

Seçer, Mersin Gençlik Eğitim Kültür Vakfı (MEGEV) ve Mersin Aydın Düşünce Merkezi'nin (MADÜM) yönetim kurulu ve kurucu üyeleriyle bir araya geldi. Çok renkli bir coğrafyada yaşadıklarını vurgulayan Seçer, “Dili, dini, rengi, meşrebi, mezhebi ayrımı yapılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşımayı esas kabul eden bir yönetim anlayışı ile hizmet etmeye gayret eden bir belediye başkanıyım. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

Mersin'in sosyolojisi, ekonomisi, coğrafyası ve stratejisi ile çok önemli bir kent dile getiren Seçer, sosyokültürel, sosyoekonomik, siyasal dağılım gibi açılardan da Türkiye'nin özeti olan bir kentte yaşadıklarını kaydetti. Seçer, “Böyle bir kentte yaşamanın elbette yükünü taşıyoruz ama keyfini de sürüyoruz. Çünkü burada enerji çok yüksek. Güzel bir kentte yaşıyoruz, buna da layık olacağız. 2,5 yıldır görevdeyim. Geçen süre içerisinde Mersin'de iyi şeylerin olduğunu söyleyebilirim. Ama eksik kalan şeylerin de olduğunu söyleyebilirim. Tabi eksik kalan şeylerin gerekçesi bu deyip de mazeretten ziyade bundan sonra gözümüz enginlerde değil yükseklerde. Yani bu kent bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.

“Kent merkezi yeni bir şekle girecek”

Sokakların yenilenmesi, tarihi değeri olan binaların restorasyonu gibi konularda örnekler veren Başkan Seçer, Kasaplar Çarşısını kamulaştırdıklarını ifade ederek, “Bu bölgeyi yeniden hakikaten yaşanabilir bir hale getirmek için bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu. 3 Ocak'ta metro projesinin temelinin atılacağını hatırlatan Seçer, “Metro istasyonlarından bir tanesi Özgür Çocuk Parkında. Oralar çok canlanacak. Yani birkaç sene sonra bu bölgeler tanınmayacak hale gelecek” dedi. Seçer, çok kısa bir süre sonra Çamlıbel'i de düzenleyeceklerini, bölgenin canlanacağını söyleyerek, otopark konusuna da değindi. Seçer, “Metronun önemli bir özelliği olacak, 11 istasyonun 7'sinde, her birinde 200 araçlık, bin 400 araçlık otopark var toplamda. Kısa bir zaman içerisinde burası çok farklı bir hüviyete bürünecek” şeklinde konuştu.

“Bizimle sürekli temas halinde olabilirsiniz”

Kültür-sanattan eğitime, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Seçer, Büyükşehir Belediyesinin Mersin'e Değer Katanlar (MEDEKA) oluşumundan bahsetti. Çalışmalar konusunda MEDEKA ile üyeler arasında temas kurulmasını sağlayacağından söz ederek, vakıf ile işbirliğine hazır olduklarını belirten Seçer, her türlü desteği de sağlayacaklarını kaydetti. Seçer, şöyle devam etti; “Bizim buradaki temel kıstasımız, yapılan işin Mersin halkına faydası var mı, yok mu? Yani bu kadar maddi, manevi emek ortaya konacak, bundan kim yararlanacak? Mersin yararlanıyorsa bizim için sorun yok. Bizimle sürekli temas halinde olabilirsiniz."