Seçer: "Hizmette öncelik yoksul mahallelerin olacak"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, geri kalmış, bugüne kadar yeterince hizmet alamamış mahallelere öncelik vereceklerini belirterek, "Bugüne kadar ihmal edilen, bundan sonra ihmal edilmeyecek. Hizmette öncelik yoksul mahallelerin olacak" dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında, Gündoğdu Mahallesi'nde pazaryerini ve esnafı ziyaret etti, seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. 1989 yılındaki seçimlerde Kaya Mutlu'nun mahallelerini ziyaret ettiğini, o günden bu yana ilk kez bir büyükşehir belediye başkan adayının Gündoğdu'ya geldiğini belirten mahalleliler, Seçer'i alkışlarla karşıladı.

Seçer, seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin iş ve aş beklediğini, mahallelerin hizmet beklediğini belirterek, “Yapacak çok işimiz var. Hepsini yapacağız. Dersimizi çalıştık” diye konuştu. "Bu memlekette ayrımcılık istemiyorum" diyenlerin kendisine oy vermesi gerektiğine işaret eden Seçer, "Öyle ‘bu mahalle bana oy vermedi, bu mahallede şu bölgeden insanlar yaşıyor' demek yok. Ayrımcılık yok. Geri kalmış, bugüne kadar yeterince hizmet alamamış mahallelere öncelik vereceğiz. Bugüne kadar ihmal edilen, bundan sonra ihmal edilmeyecek. Hizmette öncelik yoksul mahallelerin olacak. Önce o mahallelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

"Kentlerin üzerindeki kasvet dağılacak"

Seçer, daha sonra Karadenizliler Derneği'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Seçer, burada yaptığı konuşmada, “Mersin'de yeni bir umut olacağız. Güneş gibi doğacağız. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyacağız. Mersin'in sorunlarına hakim bir kadroyla çalışacağız. Mersin bizim dönemimizde şenlenecek. Çünkü bir kent belediye başkanının şeklini alır. Eğer belediye başkanı devrimci, demokrat, Atatürkçü bir insansa kentler şenlenir. Şimdi kentlerin üzerinde kasvet var. Tüm Türkiye'de kasvet var. O kasvet dağılacak” şeklinde konuştu.

"Bütün canlıların belediye başkanı olacağım"

Tarsus'ta hayvanseverlerle bir araya gelen Seçer, hayvanseverlerin, barınakların iyileştirilmesi, belediyede daha fazla veteriner hekim ve yardımcı personel istihdam edilmesi, kazaya uğrayan ya da ağır hasta olan sokak hayvanlarının ameliyatı için belediyenin destek vermesi taleplerini dinledi. Seçer, “Her alanda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da işi bilen kişilerle çalışacağız. Hayvanları Koruma Daire Başkanlığı kuracağız, başına da işinin ehli birini getireceğiz. Her ilçede hayvanlarla ilgili çalışmamızda, o ilçeden hayvanseverlerin katkısını alacağız” dedi.

Belediye başkanı olduğunda mevcut bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki şartları iyileştireceklerini, beslenme odakları kuracaklarını, Mersin merkez ve Tarsus'ta hayvan mezarlığı yeri tahsis edeceklerini ifade eden Seçer, “Hayvanlarla ilgili tüm çalışmalarda uzmanlardan ve gönüllülerden yani hayvanseverlerden destek alacağız. Görüş alacağız. Ben sadece insanların değil, börtü böceğin, kurdun kuşun, Allah'ın yarattığı bütün canlıların belediye başkanı olacağım” diye konuştu.