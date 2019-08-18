Seçer: "İlk 5 yılda bütün sorunların üstesinden geleceğiz"

İlk 5 yıllık dilimde bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Erdemli ilçesine bağlı Tömük sahilinde bir dizi incelemelerde bulunarak, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Denizkızı Turizm A.Ş.'de bulunan halk plajlarında tüm gün boyunca incelemeler yapan ve tatilciler ile bir araya gelen Seçer, son olarak Tömük sahiline uğradı. Hafta sonunu Mersin'deki yazlığında geçirmek için Tömük'e gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile haberleşen Seçer, hep birlikte sahilde incelemeler yaptı. Her iki başkan da hem incelemelerde bulundu, hem de tatilciler ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu. Tömük sahilinde hem Seçer'i hem de Karalar'ı karşılarında gören yazlıkçılar her iki başkan ile de fotoğraf çektirip sohbet etti.

“Komşu iki ilin belediye başkanı olarak bugün birçok ortaklaştığımız konu var”

Seçer, sabah saatlerinden itibaren sahil boyunca bazı incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin plajlarını inceledim, orada yurttaşlarımız uygun koşullarda plajı kullanabiliyorlar mı, eksiğimiz nedir, yapmamız gereken nelerdir? Onların incelemelerini yaptık” diye konuştu.

Sahil boyunca son derece kalabalık bir gün yaşadıklarını ifade eden Başkan Seçer, “Hem bayram ertesi, hem hafta sonu. Belki de yılın, yaz mevsiminin en yoğun günlerini yaşıyoruz. Zeydan Başkanın burada yazlığı var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ama Mersin'in yazlıkçılarından, misafirimiz bugün. Burada inceleme yapacağımı o da biliyordu, beraber yapalım istedik her ikimiz de. Komşu iki ilin belediye başkanı olarak bugün birçok ortaklaştığımız konu var. Aynı

dünya görüşüne, aynı fikirlere sahip iki belediye başkanıyız. Aynı coğrafya, aynı sosyo-ekonomik özelikleri var. Sorunları var ve demografisi aynı” ifadelerini kullandı.

“İki büyük kentin, iki büyük belediye başkanıyız”

Adana ile Mersin'in pek çok yönden benzeştiğini kaydeden Seçer, “Birçok yönden birbirine benzeyen iki büyük kentin, iki büyük belediye başkanıyız. Özellikle Zeydan Başkan'ın benden artısı 5 yıl boyunca Seyhan gibi son derece kozmopolit ve son derece sorunları olan bir ilçe belediyesini son derece başarı ile yönetti ki, Adana halkı daha sonra kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Zeydan Başkan gibi diğer büyükşehir belediye başkanlarımızın da deneyimlerinden, görgülerinden, tecrübelerinden faydalanacağız. Bizler de Mersin'e güzel hizmetler yapacağız” dedi.

“İlk 5 yıllık dilimde bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz”

Bazı sorunları yerinde görmenin önemli olduğunu dile getiren Seçer, şöyle devam etti; "Özellikle yaz nüfusu artıyor bu bölgelerde. Erdemli'den sonrası Tece, sonrası Anamur'a kadar yazlıkçı nüfusun yoğun olduğu, tatil sitelerinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı, kanalizasyon ve arıtma, ilk 5 yıllık sürecimizde bizim baştaki faaliyetlerimiz, projelerimiz ve hizmetlerimiz olacak. Sorunları biliyorum. Bir an önce aşmamız gerekiyor gerçekten. İnsanların artık buradaki sorunlar canına tak etmiş. İlk 5 yıllık dilimde bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz.”

Karalar: “Her halükarda başarılı olacağı çok açık”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Başkan Seçer'e teşekkür ederek, “Başkanımız son derece mütevazı. Ben 5 yıl belediye başkanlığı yaptım ama kendisi 10 yıl milletvekilliği yaptı, başarılı bir iş adamı. Her halükarda başarılı olacağı çok açık. Ama sağ olsun mütevazı bir yanını ortaya koydu. Burası mütevazı, orta sınıfın altının, yaz tatilini geçirdiği çok güzel yerler. Deniz şahane, kum şahane, siteler güzel ama ne yazık ki uygun koşullardan uzak. Arıtması, sahilleri, temizliği gerçekten iyi durumda değil. Sorunları dile getirdik ve o da çok yakından bildiğini, buraya proje hazırlattığını, çok kısa sürede arıtmaları çözeceğini söylüyor. Bu sahillerin biraz daha güzelleştirilmesi ve buraya daha çok yerli turistin gelmesini sağlayacağız. Mersin şanslı, Adana'nın yarısı burada. Öbür yarısının da buraya gelmesini sağlayabilir. Ben 1998 yılından beri buradayım. Yazlık aldım, alıştım. Mersinlileri de seviyorum, buradaki arkadaşları da seviyorum. Arada bir gelmeye çalışıyorum. Daha iyi olacak inşallah" diye konuştu.