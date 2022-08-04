Seçer, İstiklal Caddesi esnafıyla buluştu

Seçer, saha gezisinde ilk olarak Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanında yapımı devam eden ve son aşamasına gelinen otopark ile Kent Meydanında incelemelerde bulunurken, teknik ekipten de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Özgür Çocuk Parkı civarında dükkanı bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Seçer, ziyaretlerini İstiklal Caddesi boyunca devam ettirdi. Seçer, gezisi sırasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Başkan Seçer'e son 3 yılda yapılan hizmetler ve hayata geçirilen projelerden dolayı teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar, özellikle başından beri yürütülen sosyal belediyecilik hizmetlerinin de çok önem taşıdığını ve ekonomik durumu kötü olan birçok insanın bu hizmetlerle ve katkılarla yüzlerinin güldüğünü belirttiler. Başkan Seçer ise sohbetinde; temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal hizmetlere devam edeceklerini ve vatandaşın hayatına dokunan her alanda Büyükşehir Belediyesinin yanlarında olacağını ifade etti.

Esnafla ve vatandaşlarla bol bol sohbet etme fırsatı bulan Başkan Seçer, onların taleplerini ve isteklerini de dikkatle dinleyerek not aldırdı. Seçer'in ziyaretleri esnasında Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.