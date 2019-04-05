Seçer: “İtirazlar mesnetsiz, beyhude ve zaman kaybı”

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer, yaklaşık 50 bin oy farkı olmasına karşın ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar nedeniyle mazbatasını henüz alamadı. Seçer, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan vatandaşların “Göreve ne zaman başlayacaksınız” soruları üzerine sosyal medya hesaplarından kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, 31 Mart'ta gerçekleşen seçim sonuçlarına ilişkin itirazların Mersin'de henüz sonuçlanmadığını ifade eden Seçer, şunları kaydetti: “Mersin'in geleceği için her bir dakikanın dahi çok önem taşıdığı bir dönemde, mesnetsiz, beyhude ve zaman kaybından başka hiçbir anlam taşımayan bu girişimler nedeniyle mazbatamızı henüz alamadık ve güzel şehrimize hizmet etmeye başlayamadık. Hukuki sürecin sona ermesinin ardından, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak birlik, beraberlik içinde, ayrım yapmadan herkesi kucaklamaya ve siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye başlayacağız.”