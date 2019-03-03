Seçer: "İttifaklarla, ayak oyunlarıyla önümüzü kesemezsiniz"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, bazı kişilerin Mersin'e istikamet vermeye çalıştığını belirterek, "İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bunların hesabını sandıkta sorun” dedi.

Seçer, partisinin Erdemli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Serin'in aday tanıtım toplantısına katıldı. 31 Mart gecesi Erdemli'den sürpriz beklediğini söyleyen Seçer, belediye başkanlığı döneminde particilik olmayacağını vurguladı.

Halkın ayrımcılıktan, siyasetçilerin kin ve nefret söyleminden bıktığını ifade eden Seçer, “Memleket artık bıktı bu işlerden. Birbirimizi düşman gibi bakmayalım. Bizi öcü gibi göstermeye çalışanlar var. Neymiş, 'CHP teröristlerle işbirliği yapıyormuş.' Çok ayıptır, çok günahtır. CHP bu ülkenin kurucu iradesi, Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatmayın bari. Yapmayın bunu. Bu bayrak varsa, bu ezan okunuyorsa, bu ülkede bağımsız yaşıyorsak bu partiyi kuran Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesindedir. Bizim ülke sevdamızı, memleket sevdamızı kimse test etmesin. Kimse bizimle o konuda yarışa da girmesin” diye konuştu.

“Biz harbi inşalarız. Bizim algı yönetmeyle, dalavereyle işimiz olmaz” diyen Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti ve Demokrat Parti'den adaylığının engellenmesi konusunda şunları söyledi: “Bakın Burhanettin Kocamaz'ın başına ne geldi. Ben 30 yıldır siyasetteyim. Her kademede bulundum. 8 yıl milletvekilliği yaptım. Siyasetin de bir asaleti olur. Demokrasi diyoruz. Böyle tertiplerle, komplolarla, hukuk dışı davranışlarla insanları demokrasi yarışından koparırsanız, ülkeye büyük zarar verirsiniz. Siz bir günlük kazandığınızı sanırsınız ama ülkeye bir ömür boyu kaybettirirsiniz. Ülkeyi kaosa sürüklersiniz. Onun için bir siyasetçi olarak Kocamaz'a yapılan bu tertibi, bu komployu kınıyorum. Tertip ve komplo iddiası adaya ve İYİ Parti'ye ait. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Demek ki, birileri Mersin'e istikamet vermeye çalışıyor, Mersin'de demokrasiye dinamit koymak istiyor. Yok öyle bedavacılık. Öyle ittifaklarla, ayak oyunlarla, tertiplerle CHP'nin ve Vahap Seçer'in önünü keseceksiniz. Yok öyle bir şey. Mersin halkı buna izin vermeyecek. İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bunların hesabını sandıkta sorun.”

"Belediye başkanlığı için 2 yıldır hazırlanıyorum"

Dertlerinin kavga etmek, birilerinden rövanş almak olmadığını belirten Seçer, “Bizim derdimiz hizmet etmek. Mersin halkı da bizden bunu istiyor. Ben gece yatıp sabah uyanınca belediye başkan adayı olmadım. 2 yıldır belediye başkanı olmak için çalışıyorum. Dersimi çalıştım. Mersin'i karış karış gezdim. Her kesimle konuştum. ‘Ne istiyorsunuz' dedim. ‘Çocuklarımıza iş istiyoruz' dediler. ‘Az konuşan, çok çalışan belediye başkanı istiyoruz' dediler. Benden iyi belediye başkanı bulamazsınız. Benim hayatım çalışmakla geçti” ifadelerini kullandı.

Tarıma her türlü desteği vereceklerini kaydeden Seçer, Tarım Daire Başkanlığının kendi başkanlığında aktif bir şekilde çalışmasını sağlayacağını söyledi.

"Benim dönemimde belediyede rüşvet, hırsızlık olmaz"

Mersin'i kültür, sanat ve spor alanında yeniden canlandıracaklarını dile getiren Seçer, "Mersin'i kültür sanat kenti yapacağız. Festival kenti yapacağız. Bunlar olmaz demeyin. Bunların dik alası olur. Önemli olan belediyenin parasını çarçur ettirmemek, çaldırmamak, yandaşların cebine indirmemek. Bunlarla mücadele edeceğiz. Benim dönemimde belediyede rüşvet olmaz, hırsızlık olmaz. Allah, ‘benim karşıma her şeyle gel ama kul hakkıyla gelme' diyor. Bugüne kadar boğazımdan kul hakkı geçmedi, bundan sonra da geçmeyecek. Sizden 5 yıl istiyorum. 5 yıl sonra sizden oy istemeye gelirken başımız dik gelebilirsek, onurla gelebilirsek bundan daha büyük mutluluk olmaz bizim için. Bunun sorumluluğuyla çalışacağız. 5 yıl sonra sizden yeniden oy istemeye yüzümüz olsun diye çalışacağız" şeklinde konuştu.