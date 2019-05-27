Seçer: "İyi bir yönetim ve akılcı bakış açısı ile çok güzel işler yapacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü bir belediye olduğunu ve kaynakları akıllı kullanarak hem Mersin'de hem de Anamur'da çok güzel işlere imza atacaklarını söyledi.

Seçer, Anamurlu muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Seçer, toplumun sorunları ile yakından ilgilenen ve önemli bir dinamik olan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, göreve yeni başlamasına rağmen hiç yabancılık çekmediğini belirterek, "Konulara yabancı olmadığım için Anamur'dan Tarsus'a kadar, Çamlıyayla'dan Mut'a, Gülnar'a kadar birçok noktadaki sorunları bildiğim için koltuğa oturduğumdan itibaren görevimi yadırgamadan yaptım” dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü bir belediye olduğunu ve kaynakları akıllı kullanarak hem Mersin'de hem de Anamur'da çok güzel işlere imza atacaklarını ifade etti.

Anamur'un var olan belli başlı sorunlarını iyi bildiklerini ve çözüme kavuşturmak için en kısa sürede gerekli adımları atacaklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Seçer, “Anamur merkeze en uzak ilçemiz. Biz bu uzaklığı bahane edip hizmetlerde aksama yapmayacağız. İyi bir yönetim şeması, akılcı bakış açısı ve teknolojiyle çok güzel işler yapacağız” diye konuştu.

"Kaynakları en akılcı şekilde kullanarak sizlere hizmet olarak yansıtacağız”

Büyükşehir Belediyesinin borçları olduğunu söyleyen Başkan Seçer, bunları en kısa sürede aşacaklarını ifade ederek, “Geçmiş dönemde kalan mevcut borçlar ve mecliste borçlanma yetkisinin verilmemesi nedeniyle geçici bir sorun yaşıyoruz ama süratle bunu aşacağız. Çok güzel hizmetler olacak. Amacım belli, herkes rahat olsun. Bana oy vermişsiniz vermemişsiniz inanın bunu hiç konu etmiyorum. Biz güçlü bir belediyeyiz. Amacımız hizmet etmek ve kaynakları en akılcı şekilde kullanarak sizlere hizmet olarak yansıtmak” ifadelerini kullandı.

“100 günlük planlarımız birçoğunu ilk 45 günde hayata geçirdik”

Seçer, konuşmasında Anamur'un köy yolu, su, kanalizasyon, otopark, sulama borusu ve hal tesisi gibi önemli konularda hizmet beklediğini, beklediği hizmeti de yapılacak plan dâhilinde en kısa sürede alacağını dile getirdi.

Seçer, seçim dönemi sözünü verdiği ulaşım ve su fiyatlarında indirimi göreve gelir gelmez hayata geçirdiklerini ve yine sözünü verdikleri esnaf masası, kariyer ofisi ve Mersin Yatırımcı, Girişimci Danışma Merkezi için de süratle çalışmalarını sürdürdüklerini iletti. Seçer, şöyle devam etti; "Bunlar önemli çalışmalar. Biz bunları 45 günde yaptık. Seçim bildirgemizde ne yazıyorsa onları yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. Beş yıl dolu dolu hizmet olacak. Parayı buldukça, borçtan hiç korkmadan hizmet edeceğim.”