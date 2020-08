Seçer: “Kadınlar karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Kadınların, siyasette temsileyet sorunu yaşadıklarını dile getiren Seçer, her alanda olduğu gibi siyasette de kadınların önemine dikkat çekti. Seçer, “Kadınlarımızın temsiliyet sorunu var. İyi güzel, cinsiyet kotası var ama temsiliyete geldiği zaman gerçekte rakam çok az. Ben geçen yıl istiyordum bir kadın belediye başkanımız olsun. Ama sıkıntı şuradan oluyor; her insan değerlidir ama her insan da belli makamlara uygun değildir. Rağbet kadınlarda rakamsal olarak az olunca tercihleriniz de sınırlı kalıyor. Bu da sizi zorluyor. Erkek sayısal olarak daha fazla siyasetin içinde. Baktığınız zaman nüfusa yüzde 50 yüzde 50. Öyle bir denge var ki, yaşamsal denge. Her doğan 100 insanın 50'si kadın, 50'si erkek. Daha fazla kadınımızın siyasette olmasında yarar var. Yeni jenerasyonların girmesinde yarar var” dedi.

“Kadın istihdamını artıracağız”

Göreve başladıkları günden bu yana çok sayıda kadını istihdam ettiklerini vurgulayan Seçer, çalışma hayatında da belediyecilik anlayışında da kadınları ayrı bir yere koyduğunu ifade etti. Seçer, “Çok fazla sayıda kadın istihdamı sağladık. Bunu özellikle bir anlayış olarak, bir politika olarak yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Her alanda, ‘kadın bu işi yapamaz' denilen alanlarda bile biz kadınları istihdam etmeye gayret ediyoruz. Ümit ediyorum, önümüzdeki süreçte hem siyasal alanda hem çalışma yaşamında, yaşamın her alanında kadınlar karar alma mekanizmalarında daha yoğun olurlar. Bu da toplumların modernleşmesi, kalkınması, demokrasi açısından çok olumlu katkılar yapar” diye konuştu.