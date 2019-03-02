Seçer: "Kadınlardan, çocuklardan ve yoksullardan tarafım"

Kadınlardan, çocuklardan, gençlerden, fakir fukaradan yana tarafım" dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Mersin'in dört bir köşesinde, toplumun farklı kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Eski otogar civarındaki esnafla bir kahvehanede yapılan toplantıda buluşan Seçer, proje ve hedeflerini özetledi, ardından esnafın sorunlarını dinledi.

Seçer, daha sonra Huzurkent Mahallesi'nde bir parkta düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap etti. Belediye başkanı olduğunda Anamur'dan Tarsus'a kadar tüm ilçelere eşit hizmet vereceklerini, ayrımcılığa izin vermeyeceklerini ifade eden Seçer, "Belediye başkanı olduğumda ayrımcılık olmayacak. Hiç kimse dininden, dilinden, mezhebinden, meşrebinden, etnik kökeninden dolayı ötekileştirilmeyecek. Elbette ben başkanlığım sürecinde taraf olacağım. Kadınlardan, çocuklardan, gençlerden ve fakir fukaradan yana taraf olacağım. Yatarak Mersin'i bir yere getiremeyiz. Zayıf kadrolarla bu şehre hizmet edemeyiz. Çalışkan, zeki, namuslu insanlarla bu şehri yönetiriz. Böyle bürokratlarla bu memlekete bir şeyler katarız" diye konuştu.

"Yalanla, dolanla, karalamayla işimiz yok"

Seçer, mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz'ın önce İYİ Parti'den, ardından da Demokrat Parti'den adaylığının engellenmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Mevcut belediye başkanı ciddi iddialarda bulundu. Dedi ki, ‘içerden vuruldum.' Adaylık sürecinde partiler birini görevlendirirler o kişi gider dosyaları teslim eder. Kocamaz'ın iddiasına göre görevlendirilen kişiler evrakı geç götürüyor ve Kocamaz yarış dışı kalıyor. Karanlık eller Mersin'de seçimlere müdahale ediyor. Etkin 3 aday vardı. Etkin 3 adayın olması bir denge unsuruydu. Cumhur İttifakı bu dengeyi kendi lehine bozmak istedi. Aslında bu operasyon İYİ Parti'ye karşı değil, CHP'ye karşı

yapılmış bir operasyondur. İnşallah böyle komplolarla bir daha karşılaşmayız. Biz yolumuza tertemiz devam ediyoruz. Yalanla, dolanla, komployla, karalamayla işimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Anketlerde öndeyiz"

Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamalarına da katılan Seçer, törenin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Mersin halkına güzel bir belediyecilik örneği göstereceklerini söyleyen Seçer, "Tarıma ilişkin çok güzel projelerimiz var. Burada şeftali üretiliyor. Para ederse iyi de para etmezse dalında kalıyor. 2000'li yılların başında meyvesuyu fabrikasına 80 kuruştan veriliyordu, geçen yaz 30 kuruştan verildi. Herkes gider Mersin'e tarım gider tersine. Eğer doğru politikalar uygulansaydı bugün bu sıkıntıları konuşuyor olmazdık” şeklinde konuştu.

Doruklu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Seçer, buradaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Mersin'de güzel işler yapacağız, Mersin şaşıracak. Mersin'de bir değişim isteği var. Ben bu değişim isteğini görüyorum. Her kesimden oy alacağız. İki partinin adayı yok. Biri aday çıkarmadı, biri de ittifak yaptı. Ben inanıyorum onlardan oy alacağım. Tertemiz, dosdoğru, bildiğimiz istikamette gidiyoruz. Biz de ayak oyunu yok. Kimseye kara da çalmıyoruz. Anket sonuçları elime geldi. Almış başımızı yürümüşüz. Farkı açıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin.”