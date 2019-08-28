Seçer, Karaduvar'da incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karaduvar Mahallesi için kısa, orta ve uzun vadede projelerinin olduğunu belirterek, "Karaduvar atıksı arıtma tesisinin kapasite sorunu 3 yıl içinde aşılacak" dedi.

Saha gezilerini sürdüren Seçer, Karaduvar Mahallesi sahilinde ve atıksu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Seçer'in Karaduvar gezisi, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi ile başladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin de düzenlemeler yaptığı sahil boyunca incelemelerde bulunan Seçer, bölgenin sorunlarını ilk ağızdan dinlemek için esnaf ile bir araya geldi. Mutlu Kıraathanesi'nde vatandaşları dinleyen Seçer, ardından Akdeniz Belediyesi Karaduvar Mahalle Evi'ne giderek, Karaduvar Halk Festivali'ne hazırlanan çocuklarla bir araya geldi. Seçer'in etrafını saran çocuklar gösterilerini izlemesi için Başkan Seçer'i Karaduvar Halk Festivali'ne davet etti.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi büyüyor

Karaduvar bölgesinin en büyük arıtma tesisi olan atıksu arıtma tesisini inceledikten sonra bir değerlendirme yapan Seçer, “Burada kapasite sorunu yaşıyoruz. Özellikle yağışlı havalardan mevcut sistem içerisine yüzey suyu ya da yeraltı suyu karışıyor. Bu da arıtmamızın kapasitesini zorluyor. Bu bize önemli sorunlar oluşturuyor. Bu konuda arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Proje çalışmaları devam ediyor. 2020 yılının Şubat ayında projesi hazır olacak. Akabinde inşaat ihalesine çıkacağız. Maksimum 3 yıl içerisinde inşaatı tamamlamayı düşünüyoruz. Kapasite sorunu aşılacak. Çevre ve halk sağlığı için biz bu işi çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar kokudan yaşayamaz hale gelmiş ama biz bu işi çözeceğiz”

Yapılacak yeni sistemle koku sorununun ortadan kalkacağını dile getiren Seçer, “Bu bölgedeki insanlara ikrah getirmiş, kokudan yaşayamaz hale gelmişler. Burada havuzların üzerini kapama suretiyle bu kokuyu önleyeceğiz. Bunu kısa sürede

yapacağız. İçme suyu sorunu bizden önceki dönemde tamamlanmış ama bunun oluşturduğu kaldırım, cadde gibi yüzeysel tahribatlar var. Onları da halledeceğiz” diye konuştu.

Karaduvar sahili için düğmeye basıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin Karaduvar Sahili'nde yaptığı düzenleme çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Seçer, “Bu kadar güzel bir hinterlandın mezbelelik olması da ayrı bir değerlendirme konusu. Bunu düzeltmek lazım. Buraya proje yapmak lazım. Burada moloz yığınları vardı. Arkadaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermişler. Hemen iş makineleri geldi, burada çalışmalar yaptı. Bir nebze olsun buralar düzeltildi” şeklinde konuştu.

“Elini taşın altına koyabilen belediyelerle çalışacağız”

Başkan Seçer, Karaduvar sahil çalışmaları için ilçe belediyesi ile birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Belediye Başkanımız bu konuda benimle temasa geçti. Bazen ortaklaşacağımız hizmet alanları olabilir. Bunu her zaman söylüyorum; bizim için ilçe belediyelerinin hangi partiden olduğu önemli değil, ne düşündüğü önemli. Bizimle beraber bir vizyon ortaya koyabiliyor mu, risk alabiliyor mu, elini taşın altına koyabiliyor mu, çalışıyor mu? O önemli. Bu anlayıştaki bütün belediyelerle çalışıyoruz, çalışacağız” dedi.

“Akdeniz ilçesine çok özel bir bakış açım var”

Akdeniz ilçesinin yıllardır ikinci plana atıldığını ve ihmal edildiğini söyleyen Seçer, ihmalin getirdiği sorunları bir bir ortadan kaldıracaklarının altını çizerek, şöyle devam etti; "Akdeniz, 13 ilçemiz içerisinde en üst sıraya koyduğum bir ilçe. Çok büyük sorunlar taşıyor. Fabrika, üretim, ekonomi burada ama yoksulluk, çarpık kentleşme, sağlıksız yaşam ve çevre koşulları da burada. Böyle bir tezat var. Bizim buraya çok özel, pozitif bir bakışımızın olması lazım. Bunu da yapıyorum, çünkü benim anlayışım bu. Çünkü daha önce hizmette şu veya bu sebeple gecikmiş, ötelenmiş, üçüncü, dördüncü sıraya atılmış. Bunları tersine döndürmek bizim elimizde. Bunlar güç isteyen, para isteyen meseleler.”

Büyükşehir'den Karaduvar'a özel dokunuş

Karaduvar için kısa, orta ve uzun vadede projelerinin olduğunu söyleyen Seçer, detaylı projeleri beklemeden Karaduvar'ın çehresini değiştirecek dokunuşlara

başlayacaklarını belirtti. Seçer, “Kaldırımları yapalım, yollar köstebek yuvası olmaktan çıksın. Karaduvar'ın batı tarafında bize ait on dönümlük bir yerimiz var. Buraya ilişkin bir çalışma yapmışlar. Gelmeden önce inceledim. Vatandaşlarımızın özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın vakit geçireceği spor alanlarının olacağı bir park alanı planlamışlar ama bunun üzerinde oynayacağız. Mahalle sakinlerinin fikirlerinin alınacağı, o bölgeyi faaliyete geçirecek güzel bir park yapacağız. Karaduvar için ilk etapta yapılması gereken ne varsa yapılacak. Karaduvar insanların çocukları ile vakit geçirecekleri, akşam turunu, günlük streslerini atabilecekleri bir bölge haline gelecek” diye konuştu.

Atıksu arıtma tesisinin ardından Karaduvar Mezarlığı'nda da incelemeler yapan Seçer, ilgili birimlere mezarlığın büyütülmesi ile ilgili talimat verdi.