Seçer: "Kardeşçe ekmeğimizi bölüşüyoruz"

Seçer, Ramazan ayının 11. gününde Mezitli ilçesi sakinleri ile bir araya geldi. Mezitli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde kurulan iftar programına katılan Seçer, masaları tek tek dolaştı ve vatandaşlarla sohbet etti.

İftar yemeği öncesi Mezitli halkına seslenen Seçer, Ramazan ayının birleştirici gücünün kurulan iftar sofralarına taşındığını ifade etti. Seçer, “Bir arada olmak, huzurlu olmak, kardeşçe bir ekmeği bölüşmek çok güzel. Bunun değerini bilmeliyiz. Bizler de rengimiz, bölgemiz, etnik kökenimiz ne olursa olsun bu kadim topraklarda kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde, huzurla yaşamak zorundayız. Bizi güçlendirecek olan, daha güzel yarınlara taşıyacak olan birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktır” diye konuştu.

“Halkın parasını halka harcayacağız”

Konuşmasını, “Bu sofra sizin sofranız. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu sofrayı sizin ödediğiniz vergiden elde ettiği kaynaklarla kuruyor. Sadece biz buna aracı oluyoruz” sözleri ile sürdüren Seçer, “Biz her zaman halkın kaynağını halka harcayalım diyoruz, yandaşın cebine değil. Bu lafta kalmasın uygulamada olsun. Bizim yaptığımız da tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer'in konuşmasının ardından okunan ezanlar eşliğinde binlerce vatandaş aynı masada orucunu açtı.