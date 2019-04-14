Seçer: "Kentimizi turizmde markalaştırmayı hedefliyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapacakları çalışmalarla Mersin'i turizmde markalaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Seçer, 'Turizm Haftası' dolayısıyla yaptığı açıklamada, köklü bir tarihe ve eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Mersin'in, barındırdığı tüm değerleriyle ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Coğrafyasında on bin yıllık bir geçmiş ve birçok medeniyetin mirasını barındıran Mersin'in, bu zenginliklerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmanın, yerel yönetim temsilcilerinin asli görevleri arasında olduğunu belirten Seçer, "Mersin, gelecekte muhteşem bir turizm kenti olmaya adaydır. Bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, yapacağımız yatırımlar ile kentimizi dünyadaki en önemli turizm merkezleriyle yarışan bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yaparak kentimizin bir turizm şehri olarak markalaşmasını hedefliyoruz. Böylece mavi ve yeşilin ahenkle buluştuğu güzel kentimiz Mersin, turizmin parlayan yıldızı olacaktır. Hayata geçireceğimiz dört turizm merkeziyle butik ve marka otelleri teşvik edeceğiz. Turizm olanaklarını çeşitlendirerek kurvaziyer turizmini geliştireceğiz. Yapacağımız festivallerle turizmi canlı tutarak Mersin'in adını tüm dünyaya duyuracağız. Marka kent Mersin'e, turizmi geliştirerek ve destekleyerek hep birlikte ulaşacağız" dedi.