Seçer: "Kentin ve belediyemizin hakkını, hukukunu, saygınlığını koruyacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin şerefli bir kurum olduğunu belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, herkesin belediyesi. Onun için saygınlığını korumaya çalışıyoruz. Bizim belediyemizde, terör ve teröristle kimse bizi yan yana getiremez" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada polisevine yönelik terör saldırısını kınayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 10 Ekim 2015'te Ankara'da yaşanan 'gar katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı. “Yakın geçmişimizde yaşanan bu olay dolayısıyla bir kez daha terörü ve terörden medet umanları lanetliyorum” diyen Seçer, “Ankara olayından sonra pek çok kanlı olay yaşadık. Bu kirli oyunların artık son bulmasını ve ülkemizin bir an önce hak ettiği huzura, barışa kavuşmasını tüm kalbimle diliyorum” diye konuştu.

Mersin'deki terör saldırının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Seçer, “Belediyemizin terörle ilişkisi olduğu, belediyemizde teröristlerin çalıştığı gibi iftiralar, karalama kampanyaları yıllardır sürüyor. Israrlı biçimde bu algı operasyonları sürdürülüyor. Siyasetçi aklıyla yönetirsek seçimi, siyasi ikbalimizi düşünürsek farklı kararlar veririz. Ama toplumun geleceğini düşünürsek, devlet adamı aklıyla karar veririz” ifadelerini kullandı.

“Bizim belediyemizde terör ve teröristle kimse bizi yan yana getiremez”

26 Eylül'de gerçekleşen saldırının herkesin canını yaktığını vurgulayan Başkan Seçer, şöyle devam etti; “Gece bir açıklama. Saat 03.00. Bütün siyasiler dizilmiş oraya. Bir anda her şey belli, her şey Mersin'den çıkmış. 28 Eylül sabahı yine bir haber, Daire Başkanımız Bedrettin Gündeş ve 17 kişi gözaltına alındı. Garip olan bu dosyayla, yani terör saldırısıyla bir ilgisi yok. Ama ne hikmetse o geceye denk getiriliyor. Yine dronelar, sabahın 08.00'i. Kapıyı açıyor daire başkanımız. ‘Yat yere, yat yere.' Mersin'e yakışmaz bu görüntüler, bu olamaz. Burası şerefli bir kurum. Mersin Büyükşehir Belediyesi, herkesin belediyesi. Onun için saygınlığını korumaya çalışıyoruz. Bizim belediyemizde, terör ve teröristle kimse bizi yan yana getiremez."

Daire başkanının kameralar önünde gözaltına alınmasını 'itibar suikastı' olarak değerlendiren Seçer, "Devletin bürokratları kanunlar ve nizamlar neyi gerektiriyorsa, devlet terbiyesi neyi gerektiriyorsa o şekilde çalışmalıdır. Bu kentin hakkını, hukukunu, saygınlığını koruyacağız. Size sözümdür, 3.5 yıldır kentimin birlik, dirlik içinde yaşaması için gecemi gündüzüme katıyorsam, 1.5 yılda böyle devam edecek. Hiçbir vatandaşımın endişesi olmasın” dedi.

“Seçildikten sonra herkesin belediye başkanı olduk”

Vatandaşların Vahap Seçer'e, 'hizmet beklentisiyle' oy verdiğini vurgulayan Başkan Seçer, “İyi bir yerel yönetim isteyen, gelecek olan belediye başkanı ayrımcılık yapmaz saikiyle oy verenler oldu. Vermeyenler de ya başarısız olacağımızı düşündü, ya başka bir adayın uygun olacağını düşündü. Ama maalesef bazıları, bu kara propagandadan etkilenerek bize oy vermediler. Ama biz seçildikten sonra, herkesin belediye başkanı olduk. ‘Ayrımcılık bir insanlık suçudur' dedik. Seçim bittikten sonra yine bir karalama kampanyası başlatıldı. 'Belediyeden buranın yerli insanları çıkarılıyor, yerlerine teröristler alınıyor' gibi bir karalama kampanyası başladı" diye konuştu.

Göreve başladıklarından bu yana MESKİ'den ve belediyeden disiplin ve performans gerekçesiyle çıkarılan kişi sayısının toplamda 702 olduğunu belirten Başkan Seçer, “Bunu bilmenizi istiyorum. 3 bin kişi, 5 bin kişi değil” şeklinde konuştu.