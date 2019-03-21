Seçer: "Kentsel dönüşümde vatandaşı mağdur etmeyeceğiz"

Seçer, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Fethi Çevikel ile birlikte Çay Çiçek Taşımacılık Kooperatifi'ni ziyaret ederek dolmuşçu esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Seçer, şehiriçi toplu taşımada hem vatandaşın hem de dolmuşçu esnafının çıkarlarını gözeterek bir denge oluşturacaklarını belirtti. Seçer, belediye otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanan engellilerin ve yaşlıların şehiriçi dolmuşlardan da ücretsiz yararlanması, onların ücretinin belediye tarafından dolmuşçulara verilmesi projesi üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan Çay, Çilek ve Özgürlük mahalleleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Seçer, “Bizim o bölgelerde ivedilikle kentsel dönüşümü uygulamamız lazım. Tabi vatandaşın da görüşünü alarak yapacağız. Sen idare olarak vatandaşın görüşünü almadan, rızasını almadan, kendince bir takım projelerle ‘yıkayım geçeyim' diyerek kentsel dönüşüm yaparsan eline yüzüne bulaştırırsın. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olursun. İnsanları da mağdur edersin, evinden barkından edersin. Ben belediye başkanı olarak bu konuyla ilgili çalışma yaparken ince eleyip sık dokuyacağım. Burada öncelik vatandaşın memnuniyeti. Bunu yapabiliriz. Burada fedakarlığı yapacak olan, yükü çekecek olan, babalığı yapacak olan belediyedir" dedi.

Seçer, Tırmıl Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti

Tırmıl Sanayi Sitesi'ni de ziyaret ederek esnafla bir araya gelen Seçer, göreve başladığında belediye bünyesinde bir 'esnaf masası' kuracaklarını belirterek, bu birimin başında bir esnaf temsilcisinin bulunacağını, esnafın bu birim üzerinden belediye ile iletişim kurarak işlerini hızlandıracağını söyledi.

Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Erdemli ve Anamur'da küçük sanayi sitesi ihtiyacının olduğunu ifade eden Seçer, ilk etapta Akdeniz, Toroslar ve Mezitli'de küçük sanayi siteleri yapacaklarını, bununla ilgili projelerinin hazır olduğunu kaydetti.