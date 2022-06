Seçer, kentteki şoför esnafıyla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin, kooperatiflerden farkla bir bakış açısıyla taşıma hizmeti verdiğini belirterek, "Biz toplu taşımayı bir ekonomik sektör olarak göremeyiz, bir kamu hizmeti olarak görürüz ve dengeleri kurarak bu hizmeti vermeye çalışırız" dedi.

Başkan Seçer, 13 ilçede hizmet veren şoför, minibüs ve halk otobüslerinin kooperatif ve odalarının başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonundaki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde ile Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu da katıldı. Toplantıların istişare edebilmek adına önemli olduğunu söyleyen Seçer, “Diyalog varsa dağ gibi sorunlar bir nokta haline geliyor. Eğer diyalog yoksa, iletişim yoksa, tarafların birbirinden haberi yoksa ya da gerçekler birinci ağızdan aktarılmıyorsa, küçücük sorunlar dağ gibi büyük hale geliyor. Bu sebeple insanlarla bir araya gelmek, konuşmak, sorunları çözmek ya da ortak çalışma alanlarında fikir alışverişinde bulunmak her zaman için yararlı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kentte ulaşım hizmeti veren kooperatiflerin yaşadığı sorunların çözüme ulaşmasını sağladıklarını kaydeden Seçer, mevcut yasalara göre hareket ettiklerini vurgulayarak, “Genel anlamda mutlaka her kooperatifin, her bölgenin, hatta her hattın sorunları olabiliyor bunları zaman zaman benim de yaptığım katkılarla çözüme ulaşmasını sağlıyoruz. Bu kararları alırken de bizim referans alacağımız ya da sınırlarını aşmayacağımız yasalar vardır, mevzuatlar vardır. O mevzuatlar yasalar çerçevesinde biz bu kararları almak zorundayız” diye konuştu.

“Bu kriz süresi içerisinde en çok dikkat çeken fiyat artışına maruz kalan akaryakıt”

Son dönemlerde yaşanan ekonomik süreçten taşıma sektörünün de olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Başkan Seçer, “Olağanüstü şartlardan geçiyor ülke. Sadece taşımacılık sektörü değil, ekonomik alanda olan her sektör ve tabii ki bundan direk ya da dolaylı tesir gören vatandaşlarımız var. Sizi ilgilendiren temel girdi maliyetleri mazot. En çok fiyat artışına maruz kalan emtia da akaryakıt fiyatları. Bu artışlar hepimizin dengesini bozdu” şeklinde konuştu.

“Biz toplu taşımayı bir ekonomik sektör olarak değil, kamu hizmeti olarak görürüz”

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kooperatiflerden farklı bir bakış açısıyla taşıma hizmeti verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Biz toplu taşımayı bir ekonomik sektör olarak göremeyiz, bir kamu hizmeti olarak görürüz ve dengeleri kurarak bu hizmeti vermeye çalışırız. Bu fiyat dalgalanmaları dengelerimizi de altüst etti. Yani sizle bizim aramızda olan dengeleri de bozdu. Toplu taşıma yaparken belediye otobüslerinin fiyatlarıyla minibüsçü esnafının, halk otobüsü işleten esnafın uyguladığı fiyatlar arasında fark var. Bu Türkiye'nin her tarafında böyle."

“Öğrenci dediğin senin evladın, torunun, oğlun, yeğenin. Yani hepimizin çocukları”

Kooperatiflerin, Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada öğrencilere yönelik 1 TL'lik uygulamasını eleştirdiklerini de anımsatan Seçer, “Hep beraber konuşulan en önemli konulardan bir tanesi de biliyorum bütün kooperatifler, özellikle öğrencinin yoğun olduğu merkezdeki kooperatifler, ‘Başkan neden öğrencilere 1 liraya hizmet sunuyor. Bu dengeleri bozuyor' diyor. Birinci ağızdan beni dinleyin, rakamları vereyim, tablo nedir, acaba ne yapmamız gerekiyor? Birlikte karar verelim. Öğrenci dediğin senin evladın, senin torunun, senin oğlun, yeğenin. Neticede fayda sağladığımız o insanlar. Yani hepimizin çocukları” dedi.

“Bizim bir fiyat düzenlemesi yapmamız gerekiyor”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile de konuyla ilgili görüştüklerinin bilgisini aktaran Başkan Seçer, “Toplu taşımada geldiğimiz noktayı, yapmak istediklerimizi, planladıklarımızı kendisiyle paylaştık. Pazartesi günü UKOME toplanıyor. Burada bizim bir fiyat düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Bu rakamları kendisine takdim ettik ve gerekçelerini ortaya koyduk. Referansları söyledik. Sizlerin de görüşme sağlamanız gerektiğini de sizlere haber olarak gönderdim” diye konuştu.

Başkan Seçer, UKOME'de verilecek kararın önemli olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: “UKOME'de dengeler, bizim yönetimimizde değişti. Biz belediye yönetimine geçince seçimlerden sonra. Bu bir siyasi karardır; doğrudur yanlıştır şimdi tartışmayalım ama 31 Mart'a kadar olan uygulama 31 Mart'tan sonra yanlış olarak görüldü ya da yanlış olduğunu fark ettiler, tırnak içinde düzelttiler. Şimdi bu dengelerde de bizim orada karar çıkartabilmemiz için 'evet' ya da 'hayır' oyu vereceklerin bu meseleye siyasi olarak bakmamalarını sizin sağlamanız gerekiyor. Önemli bir ayrıntı. Ben açık söyleyeyim; ‘Şimdi belediyeyi sıkıntıya sokalım ya da vatandaş karşısında kötü adam pozisyonuna düşmeyelim, zammı onaylanmış bir kurum hüviyetinde olmayalım' diye siz bunu reddederseniz bu siyasi bir karardır ama size sunulan dosyayı inceler, gelir gider dengelerine bakar, yasalara bakar, sizleri işin içine katar, minibüsçü esnafını, halk otobüsçü esnafı; ‘Bu rakamlar çok makul, hatta eksik ya da fazla. Şunu biraz düzeltiriz' dediğiniz noktada siz mantıklı bir yaklaşım sergiliyorsunuz demektir. Ama yapılan çalışmanın kapağını kaldırmadan ‘hayır' diyorsanız ben derim ki siz art niyetlisiniz. O zaman iş çıkmaza girer.

“Vatandaşımızı da kendinizi de düşünerek bir karar almanızı arzu ediyoruz”

Seçer, Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada uyguladığı mevcut fiyat tarifelerinin bilgilerini de paylaştı. Mersin'in gelir dağılımında adaletsizliğin yaşandığı bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Seçer şunları söyledi: “Şu anda mevcut yürürlükteki fiyatlarımız 4.75 tam bilet, indirimli 3 TL, öğretmen 4.30, öğrenci 2 TL ve bir de abonman kartı olan öğrencilere 1 TL. Biz buranın öğrenci kenti olmasını istiyoruz. Buraya ne kadar çok öğrenci gelirse burada halk kazanır, esnaf kazanır. Diğer taraftan da Mersin'in bir toplumsal gerçeği var. Mersin Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin yaşandığı 3 ilden biridir. Yani 10 lira kazanan da var. 10 kuruş kazanan da var. Günlük şimdi 10 kuruş kazanan ailenin çocuğu ne olacak? Hepinizin çocuğu yok mu yani? Hatta minibüsümüz var çok şükür ama çocuğu gönder bakalım Ankara'ya, İstanbul'a ya da Adana'ya, nasıl okutacağım diye kara kara düşünürsün.”

“Bu çocuklar bizim geleceğimiz, bizim her şeyimiz, bizim canımız”

Öğrencilere sunulan hizmetler hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, “Şimdi bu çocuklar bizim geleceğimiz, bizim her şeyimiz, bizim canımız. Ben olaya böyle de bakıyorum. Şimdi ben 3,5 liraya yemek verirken o çocuklara, lokantacı esnafı ile falan mı rekabet ediyorum? Hayır, böyle bir şey yok” diye konuştu.

“Bizde 28 bin 807 öğrenci kart sayımız var”

Minibüsçü ve otobüsçü esnafının şikayetlerinden dolayı kart sayılarını incelediğini ifade eden ve sayılar hakkında bilgi veren Seçer, “28 bin 807 toplam kart sayısı. Bunun 4 bin 737'si abonman kartı. Yani yaklaşık olarak 24 bin 100 kişi, 2 liraya biniyor. 4 bin 737 kişi de 1 liraya biniyor. Tablo bu. Yani 7'de 1'i” dedi.

“2022 yılı bütçesinde toplu taşımaya koyduğumuz yakıt bütçesi 244 milyon 632 bin lira”

Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma hizmetinin fiyatları hakkında da konuşan Başkan Seçer, şunları söyledi: “2022 yılı bütçesinde toplu taşımaya koyduğumuz yakıt bütçesi 244 milyon 632 bin lira. 5 aylık, mayıs sonuna kadar bunun ne kadarını tükettik biliyor musun? 157 milyonu gitmiş, geriye kalmış 87 milyon lira. Kalan 7 ayda bana 87 yetecek mi? İşte denge bozulması budur, bütçe bozulması budur, tablo bu.”