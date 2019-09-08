Seçer: "Keyfe keder işten çıkarma yapmıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, personel rejimi konusunda tamamen somut gerekçelerle hareket edildiğini belirterek, "Eğer eleman çıkarma varsa tamamen dayandırdığımız bir nokta var. Öyle keyfe keder çıkarmıyoruz. İçinde benim partime mensup insanlar da var" dedi.

Seçer, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Müşterek Meslek Komiteleri Çalıştayı'na katıldı. Anamur ve Bozyazı ilçelerinin eksiklerinin maddeler halinde görüşüldüğü çalıştayda Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin yetki, görev ve sorumluluk alanları ile ilgili çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı. Başkan Seçer, çalıştayda personel rejimi, billboard reklamları, meclisten borçlanma alamaması ile ilgili gündem konularına dair önemli açıklamalar yaptı.

“Çıkarılanlar arasında kendi partime mensup insanlar da var”

Çalıştayda Anamur ilçesinin 1/1000'lik ve 1/5000'lik nazım imar planı, meyve-sebze hali çalışma şartlarının iyileştirilmesi, organize sanayi bölgelerine destek, altyapı ve içmesuyu problemleri, Anamur Otogarı'nın işlevselleştirilmesi ile ilgili önemli maddeler görüşüldü. Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında üzerlerine düşen görevi yapacaklarını iletti.

Seçer, gündem maddeleri görüşüldükten sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Personel rejimi konusundaki soruları yanıtlayan Seçer, her belediye başkanının iyi kadrolarla yola devam etmek ve işi yavaşlatan, provokasyon yapan personelle yollarını ayırmak isteyeceğini söyledi. Seçer, personel rejimi konusunda olayların yansıtıldığı şekilde olmadığını, somut deliller üzerinden değerlendirmeler yaptıklarını vurgulayarak, "Adam hırsızlık yapmış. Partisini saymayacağım. Hiç düşünüldüğü gibi değil. Çıkarılanlar arasında kendi partime mensup insanlar da var. Ben onu taşıyamam. Adam provokasyon yapıyor. Bir kırsal mahalleye ilaçlamaya gönderiyorsun. Adam ilacı uçurumdan aşağı boca ediyor. Ben bunu bayramdan önce tüm personelime anlattım. İş yavaşlatma, işe gitmeme, belediye başkanını kötüleme gibi şeyler yapmayın dedim. Otobüs şoförü klimayı açmıyor, vatandaş şikayet edince git derdini belediye başkanına anlat diyor. Burası büyük bir aile kimse kusura bakmasın kimsenin gözünün yaşına bakmam” ifadelerini kullandı.

“Ben Mersin'i ve belediyemi kurban edemem”

Performans düşüklüğü nedeniyle görevlerine son verilen personelin Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı açıklamanın içeriğinin gerçekleri yansıtmadığını belirten Seçer, "Belediyenin önünde açıklama yapıyorlar. Tabloya üzüldüm. Siyasi sebeplerle işten çıkardılar diyor ama sonra eski belediye başkanına gönderme yapıyor. Sen siyasi olmadığını söylüyorsun ama oradan eski dava arkadaşına gönderme yapıyorsun. Bizim sizinle böyle bir hesabımız yok. Ben belediye başkanıyım. Sizin kendi içinizdeki, kendi aranızdaki problemleriniz, çekişmeleriniz için ben Mersin'i ve belediyemi kurban edemem, kimse kusura bakmasın” diye konuştu.

“Ben vicdanlı bir adamım ve bu konuda kendi vicdanıma güveniyorum”

Kendisine yöneltilen suçlamaların asılsızlığını örnekler vererek açıklayan Seçer, şöyle devam etti; "Yaptıkları açıklamada ‘Ben şehit haberinin sosyal medyadaki paylaşımının altına üzüntü emojisi koyduğum için beni işten çıkardılar' diyor. Allah'tan kork. Yani diyor ki, ‘Belediye başkanı bizim şehitlere olan saygımızı çekemediği için bizi işten çıkarıyor'. Şimdi böyle bir kafa yapısındaki elemanı siz çalıştırabilir misiniz? Kimse kusura bakmasın, kimseye avanta yediremem. İşe gelmeyecek, sonra maaş alacak. Sonra siyasi gücünü kullanarak beni provoke edecek. Ben doğru bildiğim yolda devam edeceğim. Benim derdim memlekete hizmet etmek. Ben vicdanlı bir adamım ve bu konuda kendi vicdanıma güveniyorum. Bu halk da beni güvendiği için belediye başkanı seçti. Vatandaşlarımız her konuda olduğu gibi bu konuda da bana güvenmeye devam etsin.”

“Keyfe keder işten çıkarmalar yapmıyoruz”

Başkan Seçer, personel rejimi konusunda tamamen somut gerekçelerle hareket edildiğini de ifade ederek, “Eğer eleman çıkarma varsa tamamen dayandırdığımız bir nokta var. Öyle keyfe keder bu MHP'li, bu AK Parti'li, bu İYİ Parti'li diye çıkarmıyoruz. İçinde benim partime mensup insanlar da var. Binlerce MHP'li insan çalışıyor. Belediyeye hizmet eden, gecesini gündüzüne katan bir insanı siz işten çıkartın deseniz bile ben çıkartamam. Ama benim gittiğim yol, çok doğru bir yol. Daha önce görev yapan elemanlar hala devam ediyor. Biz kimden fayda görüyorsak onunla yola devam etmek zorundayız. Yoksa bizim başarılı olma şansımız yok” şeklinde konuştu.

“Alınteri dökeni işten atan olursa ben de onu işten atarım”

Ekmeğinin peşinde olan, işini layıkıyla yapan ve provokasyon yapmayan personelle yola devam ettiklerini belirten Seçer, "Ben ekmek kazanmanın ne olduğunu bilirim. Bir personel işini yapıyor, alınteri döküyorsa, MHP'li diye hangi vicdanla onu işten atarım? Onu işten atanı da ben işten atarım. Hatalar varsa bunlardan döneriz. Tüm samimiyetimle söylüyorum" dedi.

"Bazı faturaları öderken içim sızlıyor"

Tüm ilçe belediyelerinin kendisinden maddi yönden destek beklediğini, ancak borçlanma konusunda destek vermekten çekindiğini söyleyen Seçer, “Devraldığım borçları günü gününe ödüyorum. Bu ay esnafa 30 milyon para ödüyorum. İnsanlar artık kapımızı aşındırıyor. Çok açık söylüyorum, bazı faturaları öderken içim sızlıyor, içim kan ağlıyor. Gereksiz bir sürü fatura. Ben bunları görüyorum ama yasal olarak ödemek zorundayım. Herkese para yetiştirmeye çalışıyorum. Büyükşehir olarak her şeyi benden bekliyorsunuz. Gidin Ankara'ya bu konuyu halledin. ‘Biz neyi cezalandırıyoruz? Büyükşehir'i mi yoksa Mersin'i mi?' diye kendinizi bir sorgulayın. Ortada büyütülecek bir sorun yok bunları aşabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Kendisine billboardlarla ilgili yöneltilen eleştirileri de yanıtlayan Seçer, ilçe belediyelerinin de billboardlardan faydalanması için yeni bir formül düşündüklerini ifade etti.

Seçer, Anamur'un yılladır beklediği müjdeyi verdi

Çalıştayda, Anamur İçme Suyu Temin Projesi ile Sugözü Otluca mevkiinden, Anamur şehir merkezine kadar içme suyu hattı döşenmesi ile ilgili müjdeyi veren Seçer, “Bu hayati önem taşıyan bir konu. İçme suyu sorunu çözmemiz için Otluca projesini hayata geçirmemiz lazım. Daha önce bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmış 30 milyon denilmiş ama o çalışmalar yeterli değil. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bunun çalışmaları yapıldı, bana da mutlu bir haber verdiler. Bu proje gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde müjdeli haberi sizlere vereceğiz” ifadelerini kullandı.