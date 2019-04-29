Seçer: "Kültür ve sanat alanında bonkör olacağım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği'nin (AKOB), burs alan konservatuar öğrencileri yararına düzenlediği etkinliğe katıldı.

AKOB Başkanı Fazıl Tütüner ve dernek üyelerinin daveti üzerine etkinliğe katılarak sanatseverlerle bir araya gelen Seçer, dernek üyelerinin kültür sanat faaliyetleri ile alakalı taleplerini dinledi. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak yapmayı planladıkları kültürel ve sanatsal alandaki projelerinden bahsetti.

“Ambiyansı bizim özlediğimiz noktalara getireceğiz”

Dernek üyelerine seslenen Seçer, Mersin'in kültür sanat etkinliklerine son derece müsait bir kent olduğunu ifade ederken, Mersin'de kültürel etkinlikleri yeniden özlenen noktalara getireceklerini belirtti. Seçer, “Yeter ki hep beraber gereğini yerine getirelim. Tabi ki sadece Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ya da merkezi yönetimin, sivil toplum kuruluşlarının tek başına gayreti yetmez. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yeni dönemde Mersin'in kültürel, sanatsal ve sportif alanda, kente katkı sağlayacak, kentin dokusunu, sosyal yapısını değiştirecek, kentin tanıtımına katkı sunacak ambiyansı bizim özlediğimiz noktalara getirecek her türlü çalışmanın yanında olmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve bunu yapacağız. Kültür ve sanat en bonkör olacağım alanların başında gelecek. Makul olan, rasyonel olan, olması gereken her türlü organizasyonlarda beni yanınızda göreceksiniz. Karşılıklı anlayış içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin imkânlarını kullanacağım” dedi.

“Benim sözüm söz”

Dernek üyelerinin kendisine ilettiği talepleri değerlendiren Başkan Seçer, seçim öncesi sanat sokağında yer alan iki bina ile ilgili düzenlemeler konusunda verdiği sözü yerine getirmek için çalışmalara başladığının müjdesini vererek, “Benim sözüm söz. Sanat sokağı ile ilgili taleplerle ilgili arkadaşlarımla konuştum. Çok kısa sürede orada yeni düzenlemelerle beraber sanatseverlerin kullanımına açık hale getireceğiz. Müze açılması talebi var. Birçok farklı alanlarda bu gerçekleşebilir. Şu an en yakın projemiz Taş binanın şehir müzesi olması. Çalışmalarını hemen başlattık, tadilatını biz karşılayacağız ve burayı pırıl pırıl Mersin'e ve Mersinliye yaraşır şehir müzesi haline getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

İbadethanelerin sürekli ibadete açılması ile ilgili talepler hakkında konuşan Seçer, konunun Büyükşehir Belediyesi'ni aşan bir konu olduğunu, karşılıklı uluslararası anlaşmaları ve bazı protokolleri bağlayan bir konu olduğuna değindi.

“Benim konuya bakış açım özgürlükçüdür”

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak insanların din, inanç hürriyetine anayasada yazdığı ile değil fiiliyatta son derece önem veren ve özgürlüklerin önünün açılması taraftarı olan bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Benim yetkim dahilinde olan bütün olaylarda konuya bakış açım özgürlükçüdür. İşbirliği yaptığımız zaman biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinlik yapılabilecek mekânların çoğaltılması anlamında iş birliği yaparız. Bizim belediye olarak kendimize has çalışmalarımız olacak. Sizlerden fikir alabiliriz. Seçim öncesi bu konulara dair bazı projelerimiz kamuoyuna açıklandı. Orada yer alan bütün bu proje ve faaliyetlere tek tek yerine getirilecek. Endişeniz olmasın” diye konuştu.

“Yeni dönemde yeni başkanımız çok güzel işler yapacak”

Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yeni bir bakış açısı getireceklerini ifade ederek sözlerini sürdüren Seçer, “Kültür ve sanatla ilgilenen dairemiz için bir kadın arkadaşımızı görevlendirdik. Bir kadın eli değsin istedik. Alanında da son derece birikimli. Yeni dönemde yeni başkanımız çok güzel işler yapacak. Kentin kültür sanat alanındaki her türlü talebi bizlerin diyalogu ve işbirliği ile çok daha rahat çözülür. Bu sizlerle olan ilk toplantım olsun. Daha bir çok mekanda bir arada olacağız” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda Başkan Seçer bazı dernek üyelerinin sorularını yanıtladı. Dernek üyeleri Başkan Seçer'e katılımından ve sanata olan ilgili tavrından dolayı teşekkür ederken, yapılacak kültürel etkinlikleri dört gözle beklediklerini ifade ettiler.