Seçer, LGS'ye hazırlanan gençleri ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) hazırlanan gençleri ziyaret ederek, hayatta en büyük başarının mutluluk olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarları bilgilendirme ve tanışma toplantısı dolayısıyla Gülnar Yanışlı'daki bir otelde bulunan ve 8. sınıf öğrencilerinin de aynı otelde sınav için kampta olduklarını duyan Başkan Seçer, öğrencilere hoş bir sürpriz yaptı. Seçer, özel bir okulun öğrencileri olan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından orta öğretime geçiş kapsamında 1 Haziran'da gerçekleştirecek LGS'ye yoğun çalışma temposu içerisinde hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine şans dileyip, mutlu olmanın en büyük başarı olduğunu vurguladı.

“Stres yapmayın”

Seçer, öğrencilere hitaben, "Şimdi hazırlık dönemi. Hiç kuşkum yok, hepiniz yetenekli çocuklarımızsınız. Aslında eğitim sisteminin getirdiği bir olay sınav. Stres veya bunun oluşturduğu bir takım travmatik durumlar olabilir gençlerimizde ama bu da kaçınılmaz. Bunun en asgariye inmesi lazım. Hayat çok uzun. Hiç stres yapmayın. Zaten ben eminim ki gereğini yaptınız, zamanınızı son derece efektif ve verimli kullandınız, çalıştınız. Hiç heyecan yapmadan sınava girerseniz başarı oranlarınızın yüksek olacağını ümit ediyorum” dedi.

“Mutlu olun”

Hayatta en büyük başarının ne olduğunu soran ve çocukların verdiği cevapları dinleyen Seçer, aldığı cevapların ardından, “Mesleki anlamda hedeflerinize ulaşmak çok güzel ama nihayetinde mutlu olmak herhalde en büyük başarı. Mesleki anlamda çok arzu ettiğiniz bir mesleğiniz olur, belediye başkanlığı, milletvekilliği gibi siyasi noktalarda olmak isteyebilirsiniz ama eğer mutlu değilseniz hiçbir kıymeti yok. Onun için mutlu olun” ifadelerini kullandı.

“Sosyal gençler olun”

Mutlu olmanın birbirinden farklı birçok yolu olduğunu kaydeden Seçer, “Mutlu olmanın yollarından bir tanesi kitap okumak, bir diğeri spor yapmak. Kimyasal olarak vücutta da mutluluk hormonu salgılayabiliyorsunuz. Sosyal olmak, arkadaşlarınızla beraber olmak, dost kazanmak, dost biriktirmek, canınız sıkkın olduğu zaman bir arkadaşınıza gitmeyi isteyip, Ayşe ile Ahmet ile Mehmet ile neyse arkadaşınızın ismi, onunla paylaşmak istersiniz. Derler ya dertleri, tasaları paylaşacaksınız ki azalacak. Mutluluğu da paylaşacaksınız ki çoğalacak. Bu sebeple hayatınızda bunlara çok dikkat edin. Mutlaka sosyal gençler olun, arkadaşlarınız olsun, düzenli, tertipli, okuyan, dünyayı, çağdaşlığı takip eden ve gözümüz daima çağdaş uygarlık düzeyinin daha da üzerine çıkmak olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, öğrenciler ile gerçekleştirdiği sohbetin ardından, onlarla özçekim yaptı.