Seçer: “Mersin Büyükşehir, 30 büyükşehir içerisinde yatırımlarda 5'inci sırada”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yatırımcı bir belediye haline dönüştüğünü, 30 büyükşehir belediyesi içerisinde şu anda 5'inci sırada yer aldığını kaydeden Seçer, performans programında yer alan faaliyetlerin bütçeye oranının yüzde 79'dan yüzde 82'ye çıkmasının öngörüldüğünü söyledi. Seçer, “Uçağın burnu havaya doğru gidiyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısının 3. birleşimi, Kongre ve Sergi Sarayında, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tamamlanan ve devam eden projelerinin detaylı bir şekilde yer aldığı video izletildi.

“Bu yıl içerisinde 148 projenin parasal gerçekleşme oranı oldukça yüksek”

Sunumun ardından konuşan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yatırım programını ve 1 Kasım 2021 proje durumlarının değerlendirmesini yaptı. 2019 yılı toplam 130 projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 45, parasal gerçekleşmenin yüzde 54, yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranının ise yüzde 17 olduğunu belirten Seçer, “2020 yılında toplam 150 projemiz var. Fiziki gerçekleşme yüzde 45'ten yüzde 96'ya yükseliyor. Parasal gerçekleşme de yüzde 92 civarında bir orana erişiyor. Yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranı yüzde 22'ye yükseliyor. Bu yıl içerisinde, kasım başı itibariyle 148 projenin, orada biten proje sayısı az gibi gelebilir ama şimdi göreceksiniz, parasal gerçekleşme oranı oldukça yüksek. Burada küçük projelerin ve büyük projelerin ayrımını yapmak lazım. Süregelen projeler var. Sayısal anlamda az kalmış olabilir de küçük küçük çok sayıda proje var. Onlar parasal etkisi daha düşük projeler. Bu ayrımı yapmanızı istiyorum. Fiziki gerçekleşme yüzde 55. Yıl sonuna kadar tabi ki bu yükselecek ama o projelerin tamamlanması gelecek yıla kalacak. Parasal gerçekleşme yüzde 80. Yani ayırdığımız ödeneği kullanıyoruz. Yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22'den yüzde 31 civarına çıkıyor” diye konuştu.

“Yatırımcı bir belediye hüviyetindeyiz”

Yatırımcı bir belediye haline dönüştükleri vurgusunu yapan Seçer, 30 büyükşehir belediyesi içerisinde şu anda 5'inci sırada yer aldıklarını kaydetti. Seçer, “Yeni yıl için öngördüğümüz proje sayımız 162 ve yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranı, yaptığımız bütçede yüzde 41'e eriştirmeyi öngörmüşüz, planlamışız. Performans programında yer alan faaliyetlerin maliyetinin bütçeye oranı 2020 yılı içerisinde yüzde 72. Bu yıl bu oranın yüzde 79'a, gelecek yıl da yüzde 82'ye çıkması öngörülüyor. Bu şu demektir; bir anlamda uçağın burnu havaya doğru gidiyor. Yatırımlar bunun parasal karşılıkları, gider bütçemizdeki artış. Artık yatırımcı bir belediye haline dönüşüyoruz. 2021 yılında toplamda 30 büyükşehir belediyesi içerisinde yatırımlarımızın gelire ve gidere oranı üzerinden yaptığımız değerlendirmede İstanbul Büyükşehir ile Mersin Büyükşehir 5'inciliği paylaşıyor. Aslında oranlar aynı. 5., 6. sıraları paylaşıyor. Yatırımlarımız 30 büyükşehir içerisinde öyle iyi oranlara geldi ki şu anda bizim durumumuz yatırımcı bir belediye hüviyetinde” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 100 gerçekleşme oranını tutturacağımızı şimdiden söyleyebilirim”

2019, 2020 ve 2021 yılı öngörülen bütçe gerçekleşme oranlarının karşılaştırmasını yapan Seçer, “Bizim 2019'da gider bütçemiz 2 milyar 255 milyon liraydı. Bu bütçenin gerçekleşme miktarı 1 milyar 489 milyon lirada kaldı. Gider bütçesi yüzde 66 civarında bir gerçekleşme oranına sahip oldu. 2020 yılında bütçemiz aynı kaldı, 1 milyon eksiyle 2 milyar 254 milyon. Bildiğiniz gibi 2019 bütçesini biz yapmadık. 2020 yılı daha gerçekçi bir bütçe oldu. Burada giderlerimizin gerçekleşme toplamı parasal olarak 1 milyar 619 milyon liraya ulaştı ve oran da yüzde 71,83'e evrildi. 2019-2020 yılı arasındaki gerçekleşme oranındaki artış yüzde 8,73 seviyelerinde oldu. Gelelim bu yıla; ekim sonu itibariyle öngördüğümüz gider bütçesi 2 milyar 695 milyon liraydı. 1 Ekim tarihine kadar 2 milyar 55 milyon liralık kısmı gerçekleşmiş oldu. Bu da yüzde 76,27'lik bir orana tekabül ediyor. Ancak yıl sonuna kadar biz 2 milyar 670 milyon parasal değer olarak rakamlara erişeceğimizi öngörüyoruz. Zaten toplam bütçemiz 2 milyar 695 milyon liraydı. Yani yüzde 100 gerçekleşme oranını tutturacağımızı şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.

Başkan Seçer, faaliyet ve yatırım programlarını ayrıntılı bir biçimde meclis üyeleriyle paylaşarak, 2020-2021 yılı yatırımlarının gerçekleşmesindeki artışın yüzde 27'lere ulaştığını, toplam giderlerin 3 milyar 660 milyon lira olduğunu söyledi. Seçer, bütçenin tek tek kalemleri ve daire başkanlıklarının bütçeleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.