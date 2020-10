Seçer: "Mersin gelecek kurgulayan bir kent"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte 3 yeni OSB çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, "Mersin gelecek kurgulayan bir kent. Geleceğimizin çok iyi olacağını düşünüyoruz. Bunun için de çok önemli yatırımların peşindeyiz” dedi.

Seçer, sosyal medya hesapları üzerinden katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Mersin'in işsizlik sorunundan yapımı süren Organize Sanayi Bölgelerine, metro projesinden turizmi canlandırmak için hayata geçirdikleri çalışmalara kadar pek çok önemli konuda değerlendirmelerde bulundu.

Mersin'de işsizlik konusu ile ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Seçer, sorunun çözümüne katkı sunabilmek adına oluşturdukları Kariyer Merkezinin çalışmalardan bahsetti. Seçer, “Kalifiye eleman, ara eleman sorunu var. Türkiye'de var, Mersin'de de var. Mersin'de aslında ticaret, sanayi, tarım, lojistik, turizm muazzam. Bütün bu sektörler var. Başlı başına bir zenginlik. Bizim seçim bildirgemizde olan Kariyer Merkezini oluşturduk. Orada bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Çok iyi çalışmalar yapıyoruz. 15 bine yakın vatandaşımız başvurmuş, bine yakın vatandaşımız da Kariyer Merkezimiz aracılığıyla işyerlerinde yerleştirme imkanı bulmuş” diye konuştu.

“Mersin'de gelir dağılımında adaletsizlik yaşanıyor”

Mersin'in önemli potansiyellere sahip olduğunu ancak gelir dağılımı konusunda adaletsizlik yaşadığını ve bunun da kent ekonomisine yansıdığını kaydeden Seçer, “Gelir dağılımında inanılmaz bir adaletsizlik var. Geçtiğimiz aylarda bir çalışma sonlandırdı TÜİK ve Adana'yı ilk sıraya, Mersin'i ikinci sıraya koydu. Çok fakir var burada, çok zengin de var. Bizim 1 milyon 840 bin yerli nüfusumuz var. Yaklaşık 200 binin üzerinde kayıtlı, 200 bine yakın tahmin edilen kayıt dışı Suriyeli misafirimiz var. Toplamda baktığınız zaman 2 milyon 250 bin nüfuslu bir kent ama yılda milyon dolarlar kazanılıyor. Türkiye'nin 5. sırada vergi tahsilatı olan bir kent ama çok düşük ücretlere iş arayan ya da geçinme derdinde olan yurttaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

“Sosyal politikaları öne çıkarttık”

Gelir dağılımı adaletsizliğini gidermek için Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları da anlatan Seçer, halk kart, aşhane, 'Süt senin gurur Mersin'in projelerinden bahsetti. Seçer, “Biz sosyal politikaları öne çıkarttık. İlk etapta bir taraftan insanlara istihdam oluştururken, bu insanlar çalışırken bir köle anlayışı içerisinde değil, bir meslek öğrensin, kalifiye eleman olmak için onlara imkanlar sunulsun ve iş sağlayalım ama diğer taraftan da fakirin, yoksulun, dar gelirlinin imdadına da koşalım dedik” şeklinde konuştu.

“İstihdam alanları oluşsun diye OSB'lere alt yapı konusunda öncelik tanıyoruz”

Mersin'in bütün sektörlerinin gelişmeye açık olduğunu belirten Seçer, şöyle devam etti:

“Örneğin burada OSB var. Tarsus Mersin Organize Sanayi Bölgesi. 3 etabı dolmuş 4. ve 5. etabı yine sanayi tesisleri yapımı süren bir OSB'miz var. Şu an Tarsus bizim en büyük ilçemiz. Burada iki OSB inşaatı devam ediyor. Biri Tarımsal Ürünleri İşleme OSB, diğeri de Karma OSB. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her iki OSB'nin yapımına önemli katkı sunuyoruz. Çünkü lokasyon olarak da Tarsus çok önemli. Bu OSB oluşacak bölge de son derece yatırıma uygun. Diğer tarafta Mut ilçemiz tam aksi istikamette. Zeytiniyle, kayısısıyla, verimli topraklarıyla son derece ünlü bir ilçemiz. Orada da bir OSB çalışması var. Büyükşehir Belediyesi olarak oranın da altyapı çalışmalarında, yolunun açılmasında, suyunun getirilmesinde bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu alanlarda istihdam ve üretim alanları, inşaatlar, fabrikalar bir an önce oluşsun diye alt yapı konusunda öncelik tanıyoruz.”

“Yatırım için yapılan araştırmalar bütün adresi Mersin'e çıkarıyor”

Seçer, bazı illerde sanayileşme konusunda tıkanma söz konusu olduğunu, ancak Mersin'de böyle bir sorun olmadığını vurgulayarak, “Mersin'i bu alanda da gelişmeye son derece açık bir kent olarak görüyoruz. Şu anda 3 yeni OSB çalışmaları son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Tarsus Karma OSB arazi satışları başladı. Çok kısa süre içerisinde talep buldu. Türkiye'nin her tarafından farklı sektörlerde çok saygın firmalar burada yatırım yapma kararı alarak bu OSB'den arazi satın aldılar. Şu anda çok süratli bir şekilde alt yapı çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden bu derece saygın, deneyimli, birikimi olan firmaların Mersin'i tercih etmesinin mutlaka bir sebebi vardır. Tercih edilmesi öncesi mutlaka yapılan araştırmalar bütün adresi Mersin'e çıkarıyordu. Mersin gelecek kurgulayan bir kent. Geleceğimizin çok iyi olacağını düşünüyoruz. Bunun için de çok önemli yatırımların peşindeyiz” dedi.

“İkinci limanın daha uygun olacağını düşünüyorum”

Mersin Limanı'nın genişlemesi konusundaki bir soru üzerine, fikirlerini de açıklayan Seçer, şu ifadeleri kullandı: “Liman burada önemli. Türkiye'nin önemli konteynır limanlarından bir tanesi. En büyük kapasiteye sahip ilk iki limanından bir tanesi. Şimdi burada ikinci liman tartışması da var yıllardır. Bölge olarak da buna uygun bir bölgeye sahip. Serbest Bölgenin yanında zaten liman. Liman, Serbest Bölge, zaten bu ikinci liman olarak düşünülen alan da bunlar iç içe, yan yana. Ancak şu aşamada mevcut limanın genişlemesi konusunda bir çalışma var. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu uygun görmüyorum. Mersin'in şu andaki konumuna baktığınız zaman limanın büyümesi ile beraber işgal edeceği alanların, oranın yaşantısına, özellikle eski Mersin olarak tabir ettiğimiz bölgeleri düşünürsek ki, son zamanda buraların canlanması için birçok projeler, projeksiyonlar da yapıyoruz. Ama şimdi liman yeni dolgu alanları ile beraber oraları da olumsuz etkileyebilecek. Yeni yapılacak liman daha doğuya doğru. Eğer eski düşünce tekrar hayata geçirilecek olursa Mersin'de zaten iki görüş var. 'Liman genişlesin' diyenler var. Ama çoğunlukta da 'ikinci liman neden olmasın?' diyenler var. Aynı zamanda farklı limanların olması rekabet açısından da çok önemli. Bunları da düşündüğünüz zaman, orada yerimiz de uygun ise ikinci limanın daha uygun olacağını düşünüyorum.”

"Mersin'in batı bölgesine yeni bir katı atık bertaraf tesisi için çalışmalar sürüyor"

Çevreci bir bakış açısı ile kenti yönettiklerini ifade eden Seçer, maliyeti yüksek olsa da çevre söz konusu olduğunda bütçeden kısmadan hareket ettiklerini belirtti. Seçer, yeni bir katı atık bertaraf tesisi için İller Bankası ile görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, “Bizim Anamur ilçemiz turistik bir yer. Bozyazı, Aydıncık, Mut o bölgeler evsel atıkları vahşi depoluyordu. Biz yeni uygulamamızla temmuz ayı ile beraber, önemli bir miktar olmasına rağmen oradaki evsel atıkları alarak, Silifke'deki katı atık bertaraf tesisine kadar taşıyoruz. Bizim hassas olduğumuz konuların başında çevre geliyor. Oraya da çok önemli bir yatırım yapıyoruz. İller Bankası ile görüşme halindeyiz. İlimizde düzenli katı atık bertaraf tesislerine ek olarak bir tanesini de Bozyazı bölgesinde, Aydıncık, Anamur yani Mersin'in turistik bölgelerini, en batı ucunu oluşturan turistik yerlerde yeni tesis yapmak için girişimlerimiz devam ediyor. Kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyorum” diye konuştu.