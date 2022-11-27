İstihdama katkı sunan iş yerlerinin ve işletmelerin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Seçer, “Mersin, geniş bir renk cümbüşünün olduğu bir kent. Mersin, ekmeğini taştan çıkaranların, alın teriyle kazananların, kendilerine ve çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak isteyenlerin kenti. Türkiye'nin her tarafından ilgi odağı olan ve göçlerle büyümüş bir kent” dedi.

Mersin'in hırsların törpüleneceği, ideolojilerin ön plana çıkarılacağı ve insanların ayrıştırılacağı bir kent olmadığına vurgu yapan Seçer, “Mersin, insanların bütünleşeceği bir kenttir. Mersin'i böyle anlamazsak, böyle hissetmezsek, bu duygularla sevmezsek, Mersin'de yararlı birer yönetici olamayız. Ben ilk günden beri kentime huzur, kardeşlik ve mutluluk havası verme gayreti içerisindeyim” diye konuştu.

“Huzuru tesis etmek için, genetik kodlarımızda insan sevgisi olmalı”

Bir kentte yol veya köprü yapmanın kolay olduğunu, fakat huzuru tesis etmenin çok farklı olduğuna değinen Seçer, “Bunu başarmak için öncelikle genetik kodlarınızda insan sevgisi, itikat ve inanç olacak. Ben Mersin'de belediye başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Eminim ki sizler de Mersin'de olmaktan, Mersinli olmaktan gurur ve onur duyuyorsunuz. Bu onuru hep beraber taşıyacağız. Bundan sonra da Mersinimize katkı vermek için, hep beraber çalışacağız. Her şey çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer daha sonra, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'nde esnaf ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla selamlaşıp, esnafa ‘Hayırlı İşler' dileyen Başkan Seçer, gittiği her noktada yoğun ilgi ile karşılaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından, gezi boyunca çocuklara oyuncak dağıtımı yapılırken, Seçer bir kıraathanede mola vererek, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.

Seçer'in, Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'nden başlayan esnaf ziyareti, Mezitli GMK Bulvarı boyunca devam etti. Vatandaşlarla sohbetinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hem Mezitli'ye hem de Mersin geneline yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Seçer, özellikle yurttaşların yol konusundaki taleplerini dinlerken, gerekli notları da aldırdı.