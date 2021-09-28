Seçer: "Mersin itfaiye teşkilatını Türkiye'de parmakla gösterilir hale getireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 20 yeni itfaiye aracı alacaklarını belirterek, "Zaman içerisinde gerçekten teşkilatı Türkiye'de parmakla gösterilir bir hale getireceğiz” dedi.

Seçer, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'İtfaiye Haftası'nın 97. yıl dönümü kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personelini kabul etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Bahtiyar Aydın'ın da bulunduğu ziyarette, itfaiye dairesinin arama kurtarma köpekleri 'Ares, Melo ve Maki' de yer aldı. Başarılı çalışmalarından dolayı itfaiye ekibine teşekkür eden Seçer, hayata geçirilecek olan Ata Eğitim Merkezi ve İtfaiye Bilgi Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Seçer, ülkeye verilen her türlü hizmetin değerli ve önemli olduğunu belirterek, “Bu yıl yorucu geçti sizin açınızdan ama çok değerli çalışmalar oldu. Bizden yardım isteyen herkese yardım elini sizlerin kanalıyla uzattık. Oralardan bana çok değerli dönüşler oldu. Bir kez daha kutluyorum. Bana çok değerli şeyler söyledi orada vatandaş. Bunu söyletmek kolay değil. Ama bunu bizim arkadaşlarımız başardı. İnsanlığıyla, samimiyetiyle gittiler orada o yurttaşlara kendi ailesi gibi sarıldılar ve o insanlar beni bu anlattığım duygusallıkla aradılar, teşekkür ettiler. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Allah bizlere afet göstermesin ama Allah sizleri de memleketin başından eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

“Ata Eğitim Merkezi tüm Türkiye'ye katkı sağlayacak bir çalışma”

Ata Eğitim Merkezi'nin projesinin bittiğini ve kısa sürede yapım işlemlerinin başlayacağını söyleyen Seçer, “Burayı çok önemsiyorum. Sadece Mersin'e değil, bölgeye hatta tüm Türkiye'ye katkı sağlayacak bir çalışma. Bilgi ve beceri de mutlaka eğiterek olur. Onları bilgilendireceksiniz, onlara bir beceri kazandıracaksınız, orada eğiteceksiniz. Daima afetlere müdahale edecek hem fiziki hem bilgisel olarak hazır olması gerekiyor ki, sonuç alabilelim. Mesele Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı yazması değil, mesele bu teşkilatın içerisinde neler var? Yeterli miyiz? Biz bunlar üzerinde çalışma yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar değerli çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Ama bunları daha da zenginleştirmemiz, tahkim etmemiz lazım” diye konuştu.

20 yeni aracı itfaiyenin bünyesine kattıklarını söyleyen Seçer, "Kısa bir sürede bize teslim edilecek. Bunları eksik olan noktalara göndereceğiz. Bütün bu özelliklere müdahale edebilecek alet-ekipmanın bizde olması lazım. 22 katlı binalara müdahale edecek teçhizatımızın da olması lazım, dar sokaklara girecek araç gereçlerimizi de gidermemiz lazım. Bunları zaten gideriyoruz. Zaman içerisinde gerçekten teşkilatı Türkiye'de parmakla gösterilir bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizim değerimize değer katar”

İtfaiye bilgi sistemi hakkında da bilgiler veren Seçer, şöyle devam etti; “Bizim değerimize değer katar. Çünkü artık teknoloji dönemi. Olaylara daha etkin, daha efektif, daha akılcı müdahale etmek için teknolojiyi kullanmanız gerekiyor. Her alanda olduğu gibi itfaiye çalışmalarında da bunu kullanmanız gerekiyor. Zenginleştirmek lazım. İtfaiye teşkilatına yardımcı olacak bütün o bilgileri alıp oraya taşımamız lazım. Bizde Teksin uygulaması muazzam bir uygulama. İtfaiye bilgi sisteminin oraya entegrasyonu çok önemli diye düşünüyorum."

Seçer, gönüllü itfaiyeciliği de önemsediklerini söyleyerek, gönüllü itfaiyeci sayısının da artırılması gerektiğini dile getirdi. Seçer, ayrıca, Tömük, Büyükeceli ve Tarsus'ta yeni istasyonlar açacaklarının bilgisini verdi.