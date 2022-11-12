Seçer: "Mersin narenciyenin başkentidir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'i festivaller kenti yapmak istediklerini belirterek, "'Mersin narenciyenin başkenti' diyebiliriz. O derece önemli, kentin hem ekonomisine hem de istihdamına çok önemli katkı sağlıyor” dedi.

Seçer, Kültür Park içerisinde Babil Kavşağından Galatasaray Meydanına kadar kurulan stantlarda, yöresel lezzetlerin yer aldığı ve narenciye ürünleriyle süslenen figürlerin sergilendiği Mersin Uluslararası Narenciye Festivali alanını gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Alandaki inceleme ve vatandaşlarla sohbet esnasında Başkan Seçer, yerel ve ulusal televizyon kanallarına festivalin önemine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Seçer, festivallerin sosyolojik yapısı itibariyle de Mersin için çok önem taşıdığını söyledi.

“Festivaller bir kent için önemli fırsatlar sunuyor”

Kentlerin tanıtımını ulusal ve uluslararası düzeyde yapmak için festivallerin önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Başkan Seçer, Mersin'i festivaller kenti yapmak istediklerini ve bunun için de çaba sarf ettiklerini ifade etti. Narenciye Festivalinin de bunlardan birisi olduğunu vurgulayan Seçer, “'Mersin narenciyenin başkenti' diyebiliriz. O derece önemli, kentin hem ekonomisine hem de istihdamına çok önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.

“Türkiye'mize ne kadar katkı sağlıyorsak o kadar mutlu oluyoruz”

Festivallerin insanları bir araya getirme ve kaynaştırma özelliğinden de söz eden Başkan Seçer, Mersin'in göçlerle büyümüş ve Türkiye'nin özeti bir kent olduğunu vurguladı. Seçer, “Bu sosyolojik özelliğinden dolayı da ben festivalleri önemsiyorum. Geçen hafta Tarsus'ta 1. Uluslararası Tarsus Festivali'ni yaptık. Bu festivalleri artırarak devam ettireceğiz. Mersin'de her şey çok daha güzel olacak. Bunun da Türkiye'ye yansımasını istiyoruz. Biz burada Türkiye'mize ne kadar katkı yapabilirsek o kadar mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Projelerimizden olumlu sonuç almak bizi mutlu ediyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal faaliyetlerde sundukları hizmetler ve hayata geçirdikleri projeler hakkında da bilgi veren Seçer, “Bizim hedef kitlemiz küçük çiftçiler, aile işletmeleri ve kadınlar. Küçük üreticilerimize, özellikle kadın üreticilerimize yönelik doğdukları yerde doysunlar, kalsınlar diye ve evdeki gizli iş gücünü açığa çıkarmak için yaptığımız çok önemli, çok değerli projelerimiz var. Hayvancılık projeleri, bitkisel üretime ve onların el emeklerine yönelik birçok projemiz var ve bunların da olumlu sonucunu alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.